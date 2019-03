Malgorzata Arciszewska (am Ball) und ihre Brinkumerinnen unterlagen Bremerhaven deutlich. (Thorin Mentrup)

Brinkum. Die Enttäuschung war Marcel Flämig, Trainer des Brinkumer SV, nach der 1:4 (0:3)-Niederlage in der Fußball-Landesliga der Frauen gegen OSC Bremerhaven deutlich anzuhören: „Die erste Halbzeit war mit Abstand die schlechteste, die ich je gesehen habe“, lauteten seine deutlichen Worte.

Sein Team habe in den ersten 45 Minuten alles vermissen lassen. „Sie waren komplett passiv und haben keine Zweikämpfe geführt. Es hat einfach nichts funktioniert. Das war wirklich katastrophal“, ärgerte sich der BSV-Coach, dessen Mannschaft im ersten Abschnitt durch Bremerhavens Juliane Stecking (4.) und Zeynep Kuru (28., 40.) mit drei Toren hinten lag. Damit war der BSV aus Sicht des Trainers aber noch gut bedient. „Hätten wir unsere Ersatztorhüterin Annika (Ingenillem Anm. d. Red.) nicht gehabt, hätten wir noch mehr Tore kassiert“, war sich Flämig sicher und verdeutlichte damit noch einmal die schwache Abwehrleistung seiner Fußballerinnen.

Nach einer lautstarken Ansage in der Pause, „die wohl auch über die Kabine hinaus zu hören war“, wie Flämig sagte, lief es bei den Gastgeberinnen aus Brinkum etwas besser. Nach einer Systemumstellung kamen die Brinkumerinnen besser in die Partie und waren in Hälfte zwei das spielbestimmende Team. „Wenn wir von Anfang an so gespielt hätten, wäre der Sieg sicher gewesen“, zeigte sich der BSV-Trainer überzeugt. Die Flämig-Elf kassierte in der 54. Minute das 0:4 erneut durch Stecking. Topscorerin Marina Meyer machte knappe 20 Minuten später den Ehrentreffer (73.) und sorgte für das 1:4-Endergebnis.

Weitere Informationen

OSV Bremerhaven - Brinkumer SV 4:1 (3:0)

Brinkumer SV: Ingenillem – Kretschmar (46. Frankenfeld), Arciszewska, Eikermann, Flämig, Keskin, Kühne (22. Wawrzyniak), Habben, Reinecke, Meyer, Hennecke

Tore: 0:1 Juliane Stecking (4.), 0:2, 0:3 Zeynep Kuru (28., 40.), 0:4 Juliane Stecking (54.), 1:4 Marina Meyer (73.) NKN