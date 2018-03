Wolfgang Weitkämper (links) vom 100 Marathon Club überreicht Karl Wolfgang Baumgarten aus Kirchweyhe die "400"-Urkunde. (Golenia)

Kirchweyhe. Beim Marathonlauf „Rund um den Bornhorster See“ nahe Oldenburg hat Karl Wolfgang Baumgarten ein Jubiläum gefeiert, das nur ganz wenigen Ausdauersportlern gelingt: Der 66-Jährige absolvierte seinen 400. Lauf über die Mindestlänge von 42,195 Kilometern. Selbst unter seinen Vereinskollegen vom 100 Marathon Club Deutschland gehört der Kirchweyher damit zu den eifrigsten Startern.

„Bei eisigen Temperaturen, einigen Schneeschauern und sehr böigem Nordostwind reichten letztlich 5:21:47 Stunden für das Jubiläum“, umschreibt Baumgarten sein jüngstes Marathonabenteuer. Es dürfte damit eines der Kältesten seiner insgesamt 336 Marathons sowie 64 Ultraläufen gewesen sein. Die erzielte Zeit war dabei eher nebensächlich. Als Baumgarten vor rund 20 Jahren mit dem Laufen begann, ahnte er selbst nicht, welche Ausmaße sein Hobby annehmen würde. Denn zunächst hatte er sich vor allem der Gesundheit wegen die Laufschuhe angezogen.

„Einen Marathon zu laufen kam mir im Mai 1997 im Alter von 45 Jahren in den Sinn“, blickt Baumgarten zurück. „Anlass war eine Meniskusoperation. Ich glaubte, mit dem Fußball aufhören zu müssen, und begann stattdessen mit dem Laufsport.“ Bereits im Oktober 1997 lief er in Bräunlingen/Schwarzwald seinen ersten Marathon. Dabei bemerkte er in seinem ersten Laufjahr weitere positive Auswirkungen des Laufens: „Seinerzeit hatte ich starkes Rheuma in Händen und Füßen und musste starke Medikamente nehmen. Diese Medikamente konnten dann nach und nach abgesetzt werden und seitdem ruht die Krankheit.“

1998 gelang Baumgarten in Wellen seine Bestzeit von 3:28 Stunden. 2002 beendete er mit dem „langen Kanten“ beim Rennsteiglauf seinen ersten Ultramarathon. Im November 2007 war dann die „Nummer 100“ fällig und damit die Aufnahme in den 100 Marathon Club möglich. Im Juli 2011 folgte die 200 und im November 2013 die 300. Allein 15 Mal absolvierte Baumgarten die 100 Kilometer in Biel. Als schönsten Lauf hat der Kirchweyher das Rennen in Green Bay im US-Bundesstaat Wisconsin in bester Erinnerung. Es war sein 50. Rennen, in der örtlichen Zeitung „Gazette“ wurde auf der Titelseite über ihn berichtet. Dann der Zieleinlauf im Lambeau Field, dem 80 000 Zuschauer fassenden Stadion des American-Football-Teams Green Bay Packers: „Da waren eine Menge Gänsehautmomente.“ Durch das Laufen ist Karl Wolfgang Baumgarten zum Weltenbummler geworden. Höhepunkte waren für ihn die Rennen in Davos, Dublin, London, Reykjavik, Hongkong, New York, in Florida sowie auf den Hawaiiinseln Ohau, Maui und Kauai. „So habe ich eine Menge Orte kennengelernt, die ich sonst nie bereist hätte.“

Nach einer Sprunggelenkoperation kommt der Kirchweyher nach eigener Einschätzung zwar nicht mehr an frühere Zeiten heran. Ein Ende seiner Laufkarriere ist dennoch nicht in Sicht, wie Baumgarten mit einem Augenzwinkern verrät: „Ich hoffe, dass noch einige Läufe dazukommen, bevor mich der Besenwagen überholt.“