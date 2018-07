Weg damit: Esin Demirkapi braucht seine Gehhilfen nicht mehr. Der 25-Jährige macht weiter Fortschritte. (Jonas Kako)

Brinkum/Bremen/Ristedt. Esin Demirkapi macht langsame Schritte. Parallel zur Mittellinie, etwa bis auf Höhe des Mittelkreises. Dann dreht er um. Zurück Richtung Bank. Meist gestützt auf die beiden Gehhilfen, den einen oder anderen Schritt aber auch ohne. Es ist gerade Halbzeitpause im Württemberg-Cup-Spiel zwischen seinem Brinkumer SV und dem TuS Sulingen. Das war am vergangenen Freitag. Am Dienstagabend, der BSV hat gerade die erste Halbzeit gegen den SV Heiligenfelde beendet, läuft Esin Demirkapi dieselbe Route. Wieder hoch bis zum Mittelkreis, wieder zurück in Richtung Bank. Doch eine Sache ist anders: Die Gehhilfen sind weg. Nach dem Arzttermin bei Thomas Milde am Montag durfte Demirkapi sie endgültig ablegen. Für den Fall der Fälle hat er sie im Auto, wenn er unterwegs ist, aber dennoch: „Das ist ein tolles Gefühl“, freut er sich über ein bisschen mehr Alltag. Von der Physiotherapie-Einheit wenige Stunden zuvor ist er noch etwas erschöpft. „Aber genau so soll es sein. Ich merke, dass es vorangeht. Das ist das Wichtigste.“ Knapp zwei Monate nach dem Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie und einen Monat nach der Operation geht es für den 25-Jährigen Stück für Stück voran in Richtung Comeback.

Mittagsschlaf und Trainingsfleiß

Dementsprechend gut gelaunt äußert er sich auch über seine Fortschritte. „Mir geht es gut. Keine Komplikationen, keine Entzündungen, die Narben verheilen gut. Ich kann immer mehr machen. Die Belastung wird täglich gesteigert, damit sich das Knie beziehungsweise der Körper wieder an den normalen Bewegungsablauf gewöhnt.“ Die Gelenkorthese trägt er bereits seit einiger Zeit nicht mehr, jetzt ist er auch die Krücken los. Auf den ersten Blick erinnert nun nichts mehr an die schwere Verletzung. Ganz verstecken lässt sie sich aber nicht. Die Operationsnarbe ist am Abschluss von Demirkapis Shorts zu erkennen, auch der einst durchtrainierte Oberschenkel hat an Umfang verloren nach der Ruhezeit nach dem Eingriff. Wenn Demirkapi geht, wirkt es noch etwas unrund. Doch das wird sich bald wieder ändern. In den nächsten zwei, drei Wochen soll der Körper wieder in den Rhythmus kommen, wie der Verteidiger sagt. „Und dann geht es langsam los mit dem Muskelaufbau und der Koordination“, hat er die nächsten Schritte bereits vor Augen.

Zwei- bis dreimal pro Woche geht Demirkapi zur Physiotherapie in eine Praxis in der Bremer Neustadt und schuftet dort für sein Comeback. „Das Beste, damit das Knie wieder in Gang kommt, ist Bewegung“, weiß er. Doch die Unterstützung der Physiotherapeuten allein reicht nicht aus, um wieder fit zu werden. Der 25-Jährige weiß aus eigener Erfahrung von mehreren schweren Verletzungen, nach denen er sich wieder zurückkämpfen musste, dass er auch selbst gefragt ist. Täglich trainiert er deshalb auch zu Hause. „Ich habe fünf, sechs Übungen bekommen, die ich regelmäßig machen soll. Hauptsächlich Stabilisationsübungen. Eigentlich Übungen, die kein Fußballer so richtig gerne macht“, grinst er. Für Demirkapi aber sind sie elementar, denn sie helfen ihm dabei, wieder auf dem Platz stehen zu können. Deshalb ist er trainingsfleißig. „Ich habe ja auch genug Zeit“, sagt er. Auch wenn er nicht mehr auf die Gehhilfen angewiesen ist, ist der Alltag noch nicht ganz zurück: Demirkapi ist noch krankgeschrieben. Wie er sich die Zeit vertreibt? „Ganz viel Mittagsschlaf“, lacht er. Wenn er nicht trainiert, dann packt er im Haushalt mit an, wo es möglich ist, sieht fern oder zockt an der Konsole. Keine große Auswahl, aber es reicht erst einmal, um sich die Zeit zu vertreiben.

Abends zieht es Esin Demirkapi dann meist auf die Sportplätze der Region. „Dann schaue ich, wo es ein interessantes Testspiel gibt“, erklärt er. Ohne Fußball geht es auch während der Verletzungspause nicht. Dabei steht nicht nur Brinkum in Demirkapis Fokus: Am vergangenen Donnerstag verfolgte er etwa das Finale der Elsdorfer Pokalwochen zwischen dem Heeslinger SC und dem FC St. Pauli II (1:3). Wenn keine interessanten Spiele stattfinden, dann besucht er das Training seines BSV. Auf dem Platz fehlt er, ein fester Bestandteil der Mannschaft ist er immer noch. „Ich hätte schon Lust zu kicken“, sagt er und lässt den Blick über das Spielfeld schweifen, auf dem seine Mannschaft gerade gegen den SV Heiligenfelde mit 2:1 gewinnt. Allzu gern wäre er dabei. Doch er braucht noch Geduld.

Sie aufzubringen, fällt Demirkapi leichter als gedacht. Seine Fortschritte helfen ihm. „Mit der Zeit kannst du immer mehr machen. Dann ändert sich der Alltag. Es ist wichtig für den Kopf, dass man spürt, dass es vorwärts geht. Ich merke täglich, dass es besser wird. Vor Kurzem bin ich noch gehumpelt, wenn ich die Krücken zur Seite gelegt habe. Jetzt brauche ich sie nicht mehr“, strahlt er. Demirkapi hat eine weitere Hürde auf dem Weg zu seinem Comeback überwunden. Der Plan, in der Rückrunde wieder auf dem Platz zu stehen, er „ist noch im Kopf“, sagt er. Mehr denn je, seit er die Gehhilfen nicht mehr braucht.