Streitfall Schach: In erster Instanz hat der SK Kirchweyhe gegen den Landesschachbund Bremen verloren. (Frank Thomas Koch)

Bremen/Kirchweyhe. Dienstagnachmittag, kurz vor 15 Uhr: Im Amtsgericht Bremen ist nicht mehr viel los. Der Flur im ersten Stock ist fast verwaist. Vor Saal 131 wartet Peter Orantek. Er ist durchaus hoffnungsfroh, das zeigt sein Nicken auf die Frage, ob er damit rechnet, dass er und der Schachklub Kirchweyhe gleich ein positives Urteil hören werden. Positiv, das bedeutet die Aufnahme der zweiten Mannschaft in die Stadtliga des Landesschachbundes Bremen. Der nachträgliche Aufstieg aus der A-Klasse, für den die Kirchweyher vor Gericht gezogen sind – in der Überzeugung, dass dieser ihnen zu Unrecht verweigert wurde.

Keine zehn Minuten später: Orantek ist im Saal kurz in die Lehne seines Stuhls zurückgesunken. Er wirkt – auch von den Zuhörerplätzen im hinteren Teil des Raumes aus betrachtet – enttäuscht. Gerade noch hat er den Worten der Richterin gelauscht. Ihr Inhalt: für ihn eine Enttäuschung. Das Amtsgericht hat den Antrag auf einstweilige Verfügung abgelehnt, gibt dem Landesschachbund (LSB) Recht. Ein Vertreter des Verbands ist nicht vor Ort – das ist nicht ungewöhnlich bei Verkündungsterminen am Amtsgericht. Orantek aber wollte es wissen, ist extra aus Celle angereist – nur um dann die für ihn bittere Entscheidung zu hören. Kurz zuvor hat die Richterin von einem eingeschränkten Überprüfungsmaßstab gesprochen, davon, dass der LSB als Kirchweyher Antragsgegner eine Auslegung gewählt habe, die die Turnierordnung hergebe, und dass sie Anhaltspunkte für Willkür nicht erkannt habe. Kurzum: Sie wies alle Kirchweyher Anschuldigungen ab. Sie teilte auch nicht die Auffassung, dass eine Turnierordnung wie Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zu sehen sei. Der SKK müsse hinnehmen, nicht in der Stadtliga starten zu dürfen. Orantek hakte ein paar Mal nach, verwies auf vermeintlich ähnliche Falle vor dem Bundesgerichtshof und dem Oberlandesgerichts Düsseldorf. Doch es war wie so oft im Sport: Die Entscheidung der (Schieds-)Richterin stand und war unumstößlich. Die vorgetragenen Urteile seien nicht eins zu eins auf diesen Fall übertragbar, fand sie.

Worte ohne großen Trostfaktor

Orantek hat den Saal 131 verlassen. Die Richterin hat ihm auf dem Flur noch alles Gute für den Aufstieg in die Stadtliga gewünscht. Im nächsten Jahr sei der SKK dann bestimmt dabei. Nett gemeinte Worte, die dem SKK-Vorsitzenden aber kaum Trost spenden. Er wollte jetzt in die Stadtliga. „Kirchweyhe spielt halt nun in der A-Klasse“, seufzt er. Dass der Vorwurf der Willkür nicht anerkannt worden sei, „das ist schon kräftig. Sie weist das einfach zurück.“ Die Turnierordnung, die Satzung, die sich der LSB gegeben hat, also keine AGB? „Da liegt sie falsch“, glaubt Orantek, jetzt wieder etwas überzeugter, aber noch immer zweifelnd. „Wenn die (der LSB, d. Red.) uns fragen, ob wir in die Stadtliga wollen, und dann einen Rückzieher machen, und dann die AGB nicht gelten: Was gilt dann überhaupt noch?“ Aus Kirchweyher Sicht müsste die Stadtliga auf zehn Teams aufgefüllt werden, weil es so in der Turnierordnung steht. Orantek fühlt sich beim Verhalten des LSB an Jimi Hendrix erinnert. „Now if 6 turned out to be 9, I don’t mind, I don’t mind“, sang der weltberühmte Gitarrist einst: „Wenn sich nun die sechs als neun herausstellt, macht es mir nichts aus, macht es mir nichts aus.“ Nur dass sich in diesem Fall die Zehn als Neun herausstellt.

Was bleibt den Kirchweyhern nun? Die Möglichkeit, in Berufung zu gehen, die einstweilige Verfügung vor das Landgericht zu bringen. „Im Affekt würde ich jetzt sagen, wir machen das“, sagt Orantek. Am Mittwoch bestätigt er, dass diese Überlegungen weiterhin Bestand haben. Erst einmal aber will er die schriftliche Begründung des Urteils abwarten. Danach wird er mit dem Anwalt beraten, wie es weitergeht. All das kostet Zeit, und ob die Kirchweyher Recht in nächster Instanz bekommen werden, ist ebenfalls offen. „Deshalb war es richtig, nicht zu streiken“, sagt Orantek mit Blick auf den 6,0:2,0-Sieg des SKK 2 am ersten A-Klassen-Spieltag über Vorjahresmeister Delmenhorster SK 3. Wenn es schon vor Gericht nicht klappt, wollen die Kirchweyher wenigstens sportlich aufsteigen. Am 11. November werden sie in Achim antreten. Ob das Ergebnis Bestand haben wird, das hängt auch davon ab, wie die Gespräche zwischen Orantek und seinem Anwalt laufen werden.

Der LSB äußerte sich auf schriftliche Nachfrage unserer Redaktion noch nicht. Man wolle erst das Urteil und dessen Begründung sichten. Beides liege noch nicht vor, informierte der Vorstand.