Landesliga Bremen Frauen: Nach dem glanzlosen Auftritt gegen den TuS Komet Arsten (3:0) hofft Marcel Flämig, Trainer des Brinkumer SV, in der kommenden Begegnung gegen OSC Bremerhaven auf eine Verbesserung. „Wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir dieses Spiel gewinnen“, fordert der BSV-Coach. Doch in dieser Partie treffen aus Sicht des Trainers nicht die besten Freunde aufeinander: „Im Hinspiel gab es viele fragwürdige Szenen und Entscheidungen, auch weil der Ersatzschiedsrichter der Vater einer OSC-Spielerin war“, berichtet Flämig, dessen Team in dieser Partie mit 1:6 das Nachsehen hatte. Außerdem können die Brinkumerinnen den Ausfall der beiden Schlüsselspielerinnen Vanessa Castens und Anne Bader bisher nur schwer verkraften. „Wir müssen unser System ändern. Das wird einige Wochen in Anspruch nehmen. Dennoch dürfen wir nicht jammern und müssen daraus das Beste machen“, weiß Flämig. Personell sieht es beim BSV ansonsten gut aus. Nur hinter den Einsätzen von Marina Meyer und Svenja Freitag stünden noch Fragezeichen.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Brinkum