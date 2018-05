Verlor seinen Matchtiebreak im Einzel zwar nach drei Stunden, sorgte im Doppel mit Volker Zorn für den Sieg über den THC Ahrensburg: TC Barriens Mike Uhde. (UDO MEISSNER)

Barrien. Das ist der Hammer! Die Herren-30-Mannschaft des Barrier TC hat zum Saisonauftakt der Tennis-Regionalliga für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Der Neuling gewann beim Topteam und Bundesliga-Absteiger THC Ahrensburg mit 5:4.

Dabei traten die Barrier ohne ihre Neuverpflichtung Massimo Ocera an. Aber auch die Gastgeber mussten ohne ihre verletzte etatmäßige Nummer eins Philip Orno auskommen. „Wir haben unsere Chance genutzt und einen der Titelfavoriten geschlagen. Der Auftaktsieg war sehr wichtig. Er wird uns für die nächsten Aufgaben viel Selbstvertrauen geben“, bilanzierte Barriens Mannschaftsführer Erik Trümpler zufrieden.

Die Analyse klang angesichts des Überraschungscoups sehr sachlich – vielleicht war der BTC-Kapitän aber auch einfach nur kaputt von der stundenlangen Nervenschlacht, die er auf der Bank seiner Teamkameraden mitverfolgt hatte. „Gleich drei Einzel haben wir im Matchtiebreak verloren, zweimal hatten wir Matchbälle. Zudem ging das entscheidende Doppel auch noch in den Matchtiebreak – welch ein Wahnsinn“, sagte Trümpler kopfschüttelnd.

Ein Start nach Maß

Zunächst war den Gästen ein Start nach Maß gelungen. An Position vier traf Florian Hartje auf Jochen Werner, der im Winter gegen Barriens Florian Dill einen glänzenden Eindruck hinterlassen hatte. „Florian hat sehr konzentriert gespielt. Das war ein hartes Stück Arbeit. In der Halle wäre es schwer geworden“, wusste der Kapitän. Daher war nicht nur er froh, dass alle Partien trotz Wind und Nieselregen im Freien ausgetragen werden konnten. Hartje siegte mit 6:4, 6:3 – mit dem gleichen Ergebnis behielt auch Teamkamerad Volker Zorn die Oberhand über Volker Neumann. „Volker Zorn hat aufgrund der Ergebnisse im Winter den Vorzug vor Florian Dill erhalten.“ Zorn dankte es mit einer guten Leistung.

Beinahe hätte es nach der ersten Einzelrunde schon 3:0 gestanden. Doch an Rang zwei spielte sich ein Drama ab: Nach einem 3:6 steigerte sich Till Heilshorn, gewann den zweiten Satz mit 6:2 und führte im Matchtiebreak mit 9:6. „Doch dann hat sein Gegner alles oder nichts gespielt. Leider hat er alles getroffen. Da kann sich Till keinen Vorwurf machen“, betonte Trümpler. Mit 9:11 zog Heilshorn am Ende den Kürzeren.

Das Drama hatte drei Akte, denn nach der Pleite von Heilshorn musste auch Mike Uhde in den Matchtiebreak gehen. Hier hatte der Barrier beim 9:8 eine Siegchance, nutzte diese aber nicht und verlor nach über drei Stunden Spielzeit mit 9:11. An der Spitzenposition zeigte Tobias Kuhlmann gegen den Herren-40-Europameister Kasper Warming eine starke Leistung. Doch auch hier entschieden wenige Punkte über Sieg und Niederlage. Kuhlmann unterlag im Matchtiebreak mit 8:10. Wie gut, dass Markus Andresen zwischenzeitlich mit einem lockeren 6:0, 6:3-Erfolg für den BTC punktete und somit das 3:3 nach den Einzeln sicherte.

In den Doppeln siegte das Duo Heilshorn/Hartje ganz souverän, während die Spitzenkombination Kuhlmann/Andresen knapp mit 5:7, 4:6 unterlag. Die Paarung Uhde/Zorn hatte es nun auf dem Schläger. „Als es wieder in den Matchtiebreak ging, haben wir nur gedacht: bitte nicht schon wieder! Zum Glück war Fortuna dieses Mal auf unserer Seite“, sagte Trümpler. Tatsächlich behielt das Barrier Duo die Nerven, siegte mit 10:7 und stürzte das Team damit in einen Freudentaumel.

Weitere Informationen

Die Ergebnisse: Kasper Warming – Tobias Kuhlmann 5:7, 7:5, 10:8; Michael Jeglinski – Till Heilshorn 6:3, 2:6, 11:9; Michael Böckmann – Markus Andresen 0:6, 3:6; Jochen Werner – Florian Hartje 4:6, 3:6; Nils Käselau – Mike Uhde 5:7, 7:6, 11:9; Volker Neumann – Volker Zorn 4:6, 3:6; Warming/Werner – Kuhlmann/Andresen 7:5, 6:4; Böckmann/Käselau – Heilshorn/Hartje 0:6, 2:6; Jeglinski/Neumann – Uhde/Zorn 6:4, 1:6, 7:10.