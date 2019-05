BJÖRN LINKE (Jonas Kako)

Henstedt-Ulzburg. Dramatischer Auftakt für die Herren-30-Mannschaft des FTSV Jahn Brinkum in der Tennis-Nordliga: Dank dreier Doppelgewinne kamen die Gäste noch zu einem im Vorfeld kaum für möglich gehaltenen 5:4-Erfolg beim TC Alsterquelle. „Vieles lief dabei so, wie wir uns das erhofft haben. Es hat sich bezahlt gemacht, dass wir uns vorher schon mit dem Gegner beschäftigt haben und uns ein Bild davon machen konnten, wie sie ihre Doppel voraussichtlich aufstellen werden. Ziel war es, nach den Einzeln noch im Bereich eines Punktgewinnes zu liegen“, verdeutlichte Kapitän Tobias Killer die Herangehensweise seiner Mannschaft.

Zunächst einmal mussten sich Björn Linke und Hauke Bauer jeweils in zwei Sätzen geschlagen geben. Für den ersten Punktgewinn sorgte dann Christian Mitschkowski, der sein Match deutlich gewann. Im Duell der beiden Einser enttäuschte Tobias Killer keinesfalls. „Aber mein Gegner war einfach besser und hat mich viel laufen lassen“, erkannte Killer an. Extrem ärgerlich war die Niederlage von Torben Gruner. Brinkums Nummer drei spielte stark und sicherte sich Satz eins. Mit zunehmender Matchdauer fehlten Gruner dann aber die Kräfte, um sich den Einzelsieg zu sichern. Knapp mit 8:10 unterlag er im Matchtiebreak des dritten Satzes. Umso wichtiger war der Dreisatzsieg von Christian Schult, der Durchgang drei mit 10:8 für sich entschied. „Dadurch waren wir voll im Plan, denn in den Doppel hatten wir uns einiges ausgerechnet“, erklärte Killer.

Fest eingeplant war der Punktgewinn von Jan-Dirk Wittrock und Christian Mitschkowski, die dem Druck standhielten und souverän gewannen. Dramatisch wurde es im zweiten Doppel. Gruner und Schult schüttelten sich nach dem 1:6 im ersten Satz und fanden immer besser in die Partie. Durch ein 7:6 erzwangen sie den Matchtiebreak, in dem es hin und her ging. Gleich vier Matchbälle wehrte das FTSV-Duo ab, ehe selbst der umjubelte Siegpunkt zum 14:12 gelang. So musste das erste Doppel die Entscheidung bringen. Im ersten Durchgang wehrten Tobias Killer und Björn Linke Satzbälle ab, gewannen im Tiebreak und nahmen den Schwung mit in Satz zwei, den sie mit 6:3 durchbrachten. „Wahnsinn, viel besser hätten wir uns den Verlauf des ersten Punktspiels nicht ausmalen können“, freute sich Tobias Killer.

Die Ergebnisse: Sergey Khrolenkov – Tobias Killer 6:4, 6:3; Juri Petrenko – Björn Linke 6:3, 6:1; Stefan Rohde – Thorben Gruner 2:6, 6:4, 10:8; Nils Bröring – Hauke Bauer 6:0, 6:3; Dennis Schack – Christian Schult 3:6, 6:4, 8:10; Lars Pauschardt – Christian Mitschkowski 2:6, 1:6; Khrolenkov/Petrenko – Killer/Linke 6:7, 3:6; Rohde/Bröring – Gruner/Schult 6:1, 6:7, 12:14; Schack/Pauschardt – Wittrock/Mitschkowski 3:6, 3:6.