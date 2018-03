Oldenburg/Bassum. Am Ende blieb ihnen nur die Rolle des Gratulanten: Die Squash-Spieler des Bassumer SC Shooting Birds haben die Qualifikation zur Regionalliga-Aufstiegsrunde verpasst. Ein 4:0-Sieg gegen den SC Rüstersiel und eine 1:3-Niederlage gegen die Boast Busters Jeverland beim letzten Wettkampf in Oldenburg am Sonnabend reichten nicht, um einen der ersten beiden Plätze in der Oberliga zu belegen. Weil der SC Achim-Baden am Sonntag zwei Siege feierte, beenden die Lindenstädter die Saison auf dem vierten Tabellenplatz. Die Meisterschaft gewann der SC Oldenburg, der nach einem gewonnenen Unentschieden gegen Jeverland nicht mehr von Rang eins zu verdrängen war. Den Jeverländern blieb Rang zwei. Achim-Baden wurde Dritter.

Es war ein Titelkampf auf Messers Schneide – und damit genau so, wie es die Bassumer erwartet hatten. Sie waren nicht chancenlos, auch wenn nach der Niederlage gegen Jeverland im ersten Spiel der Meistertraum ausgeträumt war. „Jedes Spiel hätte anders ausgehen können“, sagte Bassums Andreas Tiemann mit Blick auf die engen Duelle. Die vier Topmannschaften der Liga trennen in der Endabrechnung insgesamt nur zwei Punkte, also der Wert eines gewonnenen Unentschiedens. Deshalb ärgerten sich die Bassumer nicht zu sehr darüber, dass sie ihre Vizemeisterschaft aus dem Vorjahr nicht bestätigen konnten. „In einer so ausgeglichenen Liga ist es keine Schande, am Ende Vierter zu werden“, so Tiemann.

Bassumer SC Shooting Birds - Boast Busters Jeverland 1:3 (6:10, 153:155). Das Spitzenspiel hielt von Beginn an, was es versprach: Alle vier Partien waren eng und enorm spannend. Jeverland machte nur zwei Punkte mehr. Andreas Tiemann gelang der einzige Bassumer Erfolg. Nach verlorenem ersten Satz kämpfte er sich gegen Marvin Stöhr zurück und holte sich mit 8:11, 11:2, 11:8 und 11:7 das Spiel. Florian Becker war gegen Joke Ulrich schon auf dem Weg zum zweiten Sieg, der den Shooting Birds mindestens einen Punkt beschert hätte, doch er vergab im vierten Satz beim Stand von 10:7 drei Spielbälle und verlor in fünf Durchgängen. Michael Weller bewies gegen den Niederländer Sjoerd Wiersma ein großes Kämpferherz, glich den 0:1-Satzrückstand durch ein 13:11 aus, verlor dann aber mit 10:12 und 7:11 die Partie. Dabei wurde er unter anderem von einem Court-Fehler gestoppt: Der Ball blieb in einem kleinen Loch liegen.

Das beste Match des Tages entwickelte sich zwischen den beiden Topspielern Janek Kreutzträger auf Bassumer und Jorrit de Vries auf Jeverländer Seite. „Der ist saustark“, wusste Kreutzträger um die Schwere der Aufgabe. Er lieferte sich mit dem ungeschlagenen Niederländer ein intensives, schnelles und dramatisches Spiel. Es war ein Duell auf Augenhöhe, Kreutzträger investierte viel Kraft und Energie gegen de Vries' Spielwitz. Am Ende setzte sich dennoch der Niederländer in drei Sätzen mit dem Minimalvorsprung von zwei Punkten durch. „Das war super Squash“, lobte Bassums Routinier Steven Williams beide Akteure. Der Applaus konnte Kreutzberg zunächst nicht trösten. Er war für ein starkes Spiel nicht belohnt worden. Die dritte Einzelniederlage bedeutete zudem das Aus im Meisterrennen, weil der SC Oldenburg sein Spiel gegen den SC Rüstersiel mit 4:0 gewonnen hatte.

Bassumer SC Shooting Birds - SC Rüstersiel 4:0 (12:2, 151:95). Gegen das Schlusslicht wurden die Bassumer ihrer Favoritenrolle gerecht. Sie gaben in den vier Spielen nur zwei Sätze ab. Peter Knuth musste gegen Siddarth Chaudhary über die volle Distanz gehen. Nachdem er die ersten beiden Sätze jeweils mit 8:11 verloren hatte, drehte er mit 11:6, 11:2 und 11:5 den Spieß noch um. Steven Williams machte mit Tim Janssen kurzen Prozess. Er zeigte in drei Sätzen seine ganze Erfahrung und ließ seinem Kontrahenten mit viel Auge und Cleverness keine Chance. Einen glatten Sieg feierte auch Tiemann über Frank Fiedler, und Janek Kreutzberg hatte nur im ersten Satz Probleme mit Stephan Austermann. Nach dem 14:12 siegte er danach deutlich. Das 4:0 war der schöne Abschluss einer Saison, die die Bassumer auch ohne Krönung als Erfolg verbuchen können