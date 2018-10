Walter Brinkmann. (Karsten Klama)

Twistringen/Bassum. Es ist ein Spiel auf Augenhöhe – da sind sich Torsten Klein, Trainer des TSV Bassum, und Walter Brinkmann, Coach des SC Twistringen, einig. An diesem Sonnabend treffen ihre Mannschaften aufeinander, und beide Trainer möchten im Derby natürlich punkten. Ihnen ist aber auch bewusst, dass es keine einfache Aufgabe wird. „Twistringen hat vorne drei extrem gute und schnelle Spieler in seinen Reihen. Im Umschaltspiel sind sie besonders stark. Da müssen wir auf die Konter aufpassen“, lautet die Ansage von Torsten Klein.

Von der Stärke seiner Twistringer ist Walter Brinkmann überzeugt, dennoch mahnt er zur Vorsicht. „Bassum hat viel reifere Spieler, die natürlich mehr Erfahrung mitbringen. Die nächste Niederlage wollen wir aber abwehren“, betont der SCT-Coach.

Der Druck sei auf beiden Seiten groß. Während der TSV nach zwei Niederlagen in Folge nun auf einen Sieg hofft, möchte sich der SC Twistringen nach vier verlorenen Spielen aus der Niederlagenserie befreien. „Als Trainer habe ich schon vieles erlebt und kenne die Situation. Für die junge Mannschaft ist sie aber natürlich nicht einfach. Deswegen müssen wir alles tun, um da rauszukommen“, betont Brinkmann.

Beide Trainer sind sich in einem Punkt erneut einig: Die Tagesform werde in diesem Spiel eine entscheidende Rolle spielen. Während Torsten Klein bis auf die beiden Ersatztorhüter „endlich“ wieder auf alle seine Spieler zurückgreifen kann, sieht es bei seinem Trainerkollegen ganz anders aus: „Sechs Spieler haben sich bisher krankgemeldet. Hinter ihrem Einsatz steht also noch ein Fragezeichen“, schildert Walter Brinkmann.

Anpfiff: Sonnabend um 16 Uhr in Twistringen