Hängt sich rein für den TVE Nordwohlde: Hergen Bode (r.) geht keinem Zweikampf aus dem Weg. (Thorin Mentrup)

Nordwohlde. Schon der Nachname verpflichtet: Bode stand bei den Fußballern des TVE Nordwohlde viele Jahre lang für Tore. Holger war ein echter Knipser und lehrte die Abwehrreihen regelmäßig das Fürchten. Dass auch Sohnemann Hergen, der seinen Vater den geborenen Stürmer nennt, zum Fußballer wurde, ist also wahrlich kein Wunder. Auch er hat schon einige Treffer erzielt, die Rolle in vorderster Front ist dem 22-Jährigen allerdings nicht die liebste. Er ist vielmehr ein echter Allrounder – und steht dieser Tage als Kapitän der Mannschaft umso mehr in der Verantwortung.

Hergen Bode ist wohl genau das, was Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre meint, wenn er von polyvalenten Spielern spricht: Der 22-Jährige ist vielseitig einsetzbar, kann in der Innenverteidigung spielen, aber auch in allen zentralen Rollen im Mittelfeld, ob defensiv oder offensiv. Bode ist die Antwort auf (fast) alle Aufstellungsfragen. Zuletzt spielte er recht häufig in der Innenverteidigung. „Von dort aus kann man das Spiel gut ordnen, weil man das Geschehen meist vor sich hat“, sieht er die Vorteile dieser Position. Diese Rolle passt auch deshalb gut zu ihm, weil er ohnehin zu den Lautsprechern auf dem Platz gehört. „Als Kapitän versuche ich, das Sprachrohr zu sein“, verrät er.

Frühberufener ohne Sonderrechte

Seit er 18 Jahre ist, trägt Bode bereits die Binde. Er ist ein Frühberufener. „Am Anfang“, gibt er zu, „war das schon ein bisschen komisch. Es war schwierig, in diese Rolle als 18-Jähriger schon reinzuwachsen.“ Schließlich musste er sich als Jungspund seine Meriten im Herrenbereich erst noch verdienen. Doch das tat er schnell genug, um auch die erfahreneren Mitspieler auf seine Seite zu ziehen. Bode, ohnehin ein kommunikativer Charakter, funktionierte nicht nur als Lautsprecher, er überzeugte auch mit Leistung. „Ich bin super akzeptiert in der Mannschaft“, freut er sich. Die meisten seiner Teamkollegen kennt er ohnehin seit Jahren, ging mit ihnen gemeinsam unter Andreas Merdon den Weg von der Jugend in den Herrenbereich. „Andreas haben wir viel zu verdanken“, weiß Bode. Sportlich nahm er Ende Juli allerdings keine Rücksicht auf seinen ehemaligen Lehrmeister, als er mit einem Tor und einer Vorlage entscheidenden Anteil daran hatte, dass der TVE den TSV Bassum, Merdons aktuellen Klub, aus dem Bezirkspokal warf. „Ich habe mich gleich entschuldigt, aber Andreas weiß auch, dass das sein musste“, lacht Bode. Auch unter der Regie Frank Fischers, der auf Merdon folgte, hat der Groß- und Außenhandelskaufmann viel gelernt. „Frank hat uns noch einmal ganz andere Ansätze gezeigt und uns auch taktisch geprägt.“ Die „Riesenentwicklung“, wie Bode mit Blick auf die vergangenen Jahre mit dem Aufstieg in die Kreisliga und die Qualifikation für den Bezirkspokal feststellt, ging unter Martin Werner ungebremst weiter.

Nun aber stehen die Nordwohlder vor der wohl größten Herausforderung der jüngeren Vergangenheit. Die Ergebnisse stimmen nicht, der TVE ist punktlos Letzter, Werner zurückgetreten. Der junge Führungsspieler Bode ist mehr gefragt denn je. „Krise will ich die aktuelle Situation nicht nennen“, sagt er. „Es läuft einfach nicht.“ Das Team sei intakt, das sei bei den Trainingseinheiten und auch bei den Mannschaftsabenden zu spüren. Bode achtet genau auf das Binnenklima. „Ich versuche, mit der Mannschaft zu kommunizieren und zu erkennen, wer unglücklich ist und wer Schwierigkeiten hat“, hat er ein offenes Ohr und tut viel dafür, den Laden auf und abseits des Platzes zusammen zu halten. „Dabei helfen mir aber auch einige Jungs“, sieht er sich als Teil eines Teams, das Verantwortung übernimmt. Bode nimmt sich trotz seiner durch die Kapitänsbinde auch nach außen sichtbaren Führungsrolle nicht zu wichtig. „Ich sehe auch nicht alles und mache Fehler. Dann erwarte ich auch, dass die Jungs mich darauf hinweisen.“ Er müsse sich jede Woche neu beweisen, genau wie alle anderen Spieler.

Ob es dann nach einer Woche ohne Fußball – Bode besucht die Abendschule und macht seinen Handelsfachwirt – für einen Platz in der Startformation in Seckenhausen am Sonntag reicht, „das wird sich zeigen“, sagt der Kapitän. Er weiß: „Auch alle anderen haben es verdient.“ Klar ist: „Wir müssen die Kurve kriegen, am besten schon in Seckenhausen, auch wenn es ganz schwer wird.“ Abstiegsangst hat Bode nicht. Im Gegenteil. Mittelfristig hat er hohe Ziele mit seinem Team: „ Wir haben eine junge Mannschaft, viele Spieler haben ihre besten Jahre noch vor sich. Deshalb ist es ein großer Traum von mir, mit dem TVE in der Bezirksliga zu spielen.“ Ob als Innenverteidiger oder in zentraler Mittelfeldrolle, das ist Allrounder Bode egal. Hauptsache er kann dem Team helfen. Kapitän aber würde er schon gern bleiben, denn diese Rolle ist ihm wie auf den Leib geschneidert.