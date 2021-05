Denis Kastendiek hat bei der TSG Osterholz-Gödestorf schon früh die Verantwortung in mehreren Bereichen übernommen und möchte seinen Verein auch in Zukunft zur Seite stehen. (TSG Osterholz-Gödestorf)

Er ist ein echter Tausendsassa bei der TSG Osterholz-Gödestorf. Vor drei Jahren stand er erst als Spieler auf dem Platz. Mittlerweile trainiert er die 1. Herren, ist als Spielertrainer bei der 2. Herren und als Kassenprüfer bei der TSG aktiv. Die Rede ist von Denis Kastendiek. Vor fünf Jahren schloss sich der 27-Jährige der TSG als Spieler an. Dass er nur zwei Jahre später auch als Trainer an der Seitenlinie stehen wird, damit hat Kastendiek nicht gerechnet. „Natürlich war das im ersten Moment ungewohnt. Anfangs stand man mit den Spielern noch zusammen auf dem Feld und im nächsten Moment sage ich ihnen, was sie machen müssen. Deswegen habe ich meinen Vater damals dazu geholt damit ich eine Art Respektsperson an meiner Seite habe“, erzählt der TSG-Coach von seinen Anfängen.

Der Fußball war immer ein ständiger Begleiter des 27-Jährigen. In der Jugend spielte er beim FC Gessel-Leerßen, ehe es ihn zum TSV Okel zog. Immer in der Nähe seines Wohnortes Barrien. 2016 wechselte er dann zur TSG. „Der Fußball spielte immer eine Rolle in meinem Leben“, sagt Kastendiek, der in der Saison 2018/19 gemeinsam mit seinem Vater Torsten zunächst die 2. Herren, die zu diesem Zeitpunkt in der 3. Fußball-Kreisklasse spielte, als Trainer übernahm. Der damalige Übungsleiter Patrick Wojack, der im Jahr 2017 für sein besonderes Engagement als Trainer der zweiten Fußball-Herrenmannschaft zum Sportler des Jahres ernannt wurde, wollte selbst wieder gegen den Ball treten und ging nach Thedinghausen. „Er hatte mich damals gefragt, ob ich nicht Lust hätte und da ich sowieso verletzt war, habe ich ja gesagt“, erzählt Kastendiek, der ursprünglich nur für ein Jahr an der Seitenlinie stehen wollte. „Da es aber so gut funktioniert hat und auch die Zusammenarbeit mit der Mannschaft gut lief, bin ich irgendwie dort hängengeblieben“, sagt er schmunzelnd.

Eine Saison später übernahm er dann noch gemeinsam mit Axel Waldeck, der damals vom TSV Bramstedt kam, die 1. Herren, die aus der Kreisliga abgestiegen war und von da an in der 1. Kreisklasse mitwirkte. „Die Zeit war dann doch etwas stressig. Dennoch lief es gut. Ich habe viele Spieler in die 1. Herren hochgezogen. Beide Mannschaften haben auch zusammen trainiert, sodass wir teilweise bis zu 40 Personen im Training hatten“, sagt Kastendiek, der sich auch mit seinem neuen Partner Axel Waldeck gut verstand. „Am Anfang mussten wir uns natürlich finden. Im Laufe der Saison hat das aber gut geklappt.“ Dennoch erlebte die erste Herren eine Horror-Saison. Mit 17 Niederlagen in 17 Spielen und null Punkten beendete die TSG Osterholz-Gödestorf die Saison in der 1. Kreisklasse auf dem letzten Platz. Aufgrund der abgebrochenen Saison wegen der Corona-Pandemie hätte die TSG in der neuen Spielzeit wieder in der 1. Kreisklasse starten können. „Wir haben uns aber für den freiwilligen Abstieg in die 2. Kreisklasse entschieden“, erzählt Kastendiek.

Gemeinsam mit dem neuen Trainer Mike Bockfeld und Co-Trainer Julio Pacheco starteten sie in der Saison 2020/21 einen Neuanfang – mit Erfolg. „Wir haben eine ziemlich starke Mannschaft auf die Beine gestellt. Unter anderem haben wir Spieler wie Mirko Garlich, Daniel Richter und Jan-Hendrik Lehmkuhl für uns gewinnen können, die uns extrem weitergeholfen haben.

„Bis zur Annullierung standen wir ungeschlagen auf Platz eins“, sagt der 27-Jährige nicht ohne Stolz. Aufgrund der guten Resultate hat die TSG Osterholz-Gödestorf beim Niedersächsischen Fußballverband (NFV) nun die Anfrage gestellt, ob ein Aufstieg in die 1.Kreisklasse möglich sei. „Da wir damals freiwillig abgestiegen sind und auch wieder eine Liga höher mitmischen wollen, hoffen wir, dass es klappt“, bleibt der Coach zuversichtlich. Auch der Zweitvertretung steht ein kleiner Umbruch bevor. „Wir wollen den Kader verjüngen und werden viele A-Junioren mit nach oben ziehen, die im weiteren Verlauf dann auch für die 1. Herren spielen sollen“, gibt Kastendiek einen Einblick in seine Planungen. Aber auch Abseits des Platzes ist Kastendiek sehr engagiert bei der TSG. „Mein Vater und ich sind auch noch in anderen Bereichen im Verein sehr aktiv“, betont er. Neben der ganzen Organisation will der 27-Jährige weiterhin als Spieler aktiv bleiben. „Ab und an werde ich mit Sicherheit auch auf dem Feld stehen und weiterhin noch gegen den Ball treten“, kündigt Denis Kastendiek an. Ein echter Allrounder eben.