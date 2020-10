Die richtige Taktik haben Mike Gabel (r.) und Kevin Artmann in den vergangenen Wochen häufig für ihr Team gefunden. Das werden sie nun auch bei der Leher TS in Bremerhaven versuchen. (Thorin Mentrup)

Die Entwicklung ist unverkennbar – und sie wird der Konkurrenz in der Fußball-Bremen-Liga nicht gefallen: Der Brinkumer SV wird stärker und stärker, immer konstanter. So lange wie beim 4:1-Sieg über den FC Union 60 strahlte die Elf von Mike Gabel in dieser Saison noch nicht Dominanz aus. 75 Minuten lag sah der Coach seine Mannschaft auf einem hohen Level. „Jetzt arbeiten wir daran, dass wir das 90 Minuten schaffen“, ist der Weg der Elf vom Brunnenweg noch nicht vorbei. Eine Top-Leistung wird allerdings auch nötig sein, um im Spitzenspiel bei der Leher TS am Sonntag (Anstoß: 16 Uhr) die Punkte mitzunehmen.

„Die LTS wird mit einem Haufen Selbstvertrauen antreten“, erwartet Gabel einen Kontrahenten mit breiter Brust. Nicht umsonst ist der Tabellenvierte wie Brinkum und der Bremer SV noch ungeschlagen. „Und sie haben nicht gegen Laufkundschaft gespielt, wenn es die in dieser Liga überhaupt gibt“, fügt Gabel an. Den TuS Schwachhausen und SFL Bremerhaven hat die Turnerschaft geschlagen, darüber hinaus auch den bislang starken Aufsteiger Vatan Sport. Auch das Remis beim Blumenthaler SV war ein Ausrufezeichen der Truppe um die torgefährlichen Jan-Niklas Kersten (bereits sechs Treffer) und Gökhan Yücel (drei Tore).

Brinkum ist gewarnt – aber mindestens genauso selbstbewusst wie die Gastgeber. „Wir haben vier Spiele in Folge gewonnen und dabei immer mehr überzeugt“, sieht Gabel seine Mannen auf dem richtigen Weg. Jetzt, wo die Tabelle Formen annimmt, setzt sich die Elf vom Brunnenweg ganz oben fest. Sehr stabil in der Defensive und brandgefährlich in der Offensive hat sie sich zuletzt gezeigt. Brinkum schickt sich an, den eigenen hohen Ansprüchen gerecht zu werden. Die LTS wird in dieser Hinsicht ein echter Prüfstein werden. Die vergangenen Duelle waren bereits eng, gab es in der Vorsaison doch ein 3:3 und ein 4:3 aus Brinkumer Sicht. Tore verspricht das Aufeinandertreffen ohnehin: Seit dem 0:0 im November 2017 fielen in fünf Vergleichen 35 Treffer – das sind im Schnitt sieben pro Spiel.

Gut aufgelegte Offensivreihen

Gut aufgelegt sind die Offensivreihen beider Teams auch aktuell. Bei Brinkum stimmte allerdings zuletzt auch die Balance wesentlich besser als noch in den ersten Partien der Serie. In der Innenverteidigung etwa haben sich Esin Demirkapi und Eugen Uschpol gefunden. Ganz vorn machte gegen den FC Union 60 Hamudi Taha ein starkes Spiel, auch wenn er nicht traf. Als erster Mann im Pressing machte er beim Anlaufen einen herausragenden Job. „So erarbeitet er uns Chancen und Ballbesitz“, lobt Gabel den Angreifer, der erneut im Fokus stehen wird, zumal Herman Mulweme und Yassin Bekjar fehlen. Ebenfalls nicht dabei: Richard Mc Mensah Quarshie, Hyoung-bin Park und Darko Krajina.