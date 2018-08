Standen defensiv sicher, konnten aber nach vorn wenig Akzente setzen: Stuhrs Janis Oehlerking, hier mit Marcel Kunstmann. (Jonas Kako)

Stuhr. Einen Vergleich entschieden die Gäste deutlich. Die Kommunikation auf dem Platz gehörte eindeutig dem TSV Krähenwinkel/Kaltenweide. Nicht nur Kapitän Alexander Dosch, auch Torwart Jan-Hendrik Helms und andere Akteure riefen, dirigierten und korrigierten während des gesamten Fußballspiels ihre Mitspieler. Der TV Stuhr verließ sich dahingehend weniger auf die verbale Kommunikation, was auch für Abstimmungsfehler sorgte, als gleich zwei Spieler zum Ball rannten und beide verpassten.

Aber, die gute Nachricht vorweg: Dieses Mal machte kein Tor in der Nachspielzeit das Remis für den TV Stuhr zunichte. Im zweiten Heimspiel haben sie nun ihren ersten Punkt in der Landesliga eingefahren. Die von Christian Meyer und Stephan Stindt trainierte Mannschaft kämpfte wacker gegen den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide aus Langenhagen und freute sich am Ende über ein 0:0. "Wir haben den ersten Punkt, das ist natürlich schön", sagte Meyer zum Remis.

Angesichts der überschaubaren Höhepunkte für beide Mannschaften geht der Punkt sicherlich in Ordnung, jedoch kamen Freunde von Offensivfußball nur selten auf ihre Kosten. Besonders während der ersten 45 Minuten gab es auf beiden Seiten wenig gefährliche Torraumszenen, da beide Teams defensiv gut und sicher standen. "Defensiv haben wir gute Arbeit geleistet, aber uns fehlte oft der geordnete Spielaufbau", analysierte Meyer. So spielte sich viel im Mittelfeld ab, lediglich bei Ballverlust und schnell gespielten Kontern wurde es vor den Kästen von Daniel Bischoff oder Jan-Hendrik Helms zumindest ein wenig gefährlich.

Wie etwa beim Schuss Riccardo Azzarellos, der von Dimitri Steen bedient worden war. Der Angreifer ließ zwar zwei Verteidiger der Gäste aussteigen, sein Abschluss stellte TSV-Keeper Helms nicht vor große Herausforderungen (17.). Auf der anderen Seite verfehlte ein Freistoß Philipp Schmidts aus 20 Metern das Tor nur knapp (36.). "Wir konnten auch im zweiten Spiel der Saison läuferisch und kämpferisch gut mithalten", freute sich Trainer Meyer über die Einstellung seiner Mannschaft.

Besonders in der zweiten Halbzeit wurde gerade die Laufbereitschaft der Stuhrer gleich mehrmals auf die Probe gestellt. Denn nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste deutlich offensiver, sodass sich der Großteil der zweiten 45 Minuten in der Hälfte der Rot-Weißen abspielte. Die Einwechslung von Mohamed Akrout (65.) aufseiten der Gäste sorgte für einen deutlich klareren Zug zum Tor. Immer wieder wurde der Offensivmann auf der rechten Außenbahn gesucht. Der TSV versuchte, mit wenigen Ballkontakten das Spiel schnell zu machen, um die Abwehr der Stuhrer auszuspielen.

Das gelang auch das eine oder andere Mal, wie etwa als Akrout kurz nach seiner Einwechselung von Schmidt bedient auf Stuhrs Torwart Bischoff zulief, am Ende jedoch nur eine Ecke für die Gäste dabei heraussprang (67.). So richtig gefährlich wurde es für den Aufsteiger allerdings selten, immer wieder rettete ein Stuhrer Fuß oder die Ungenauigkeit im Abschluss der Krähen vor dem Rückstand. "Es gab wenig klare Torchancen auf beiden Seiten", fand auch Meyer.

Dennoch zeigte sich der Stuhrer Trainer mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. Auf dieser können die Rot-Weißen gewiss aufbauen. Womöglich folgt dann auch die Kommunikation auf dem Platz. "Es war ein schwer erkämpftes Unentschieden, aber wir müssen uns mehr zutrauen".