Trotz seines Jetlags hielt Neuzugang Tom Cedrik Gronewold (rechts) eine Halbzeit lang durch und zeigte eine gute Leistung. Am Ende feierte er mit seinem Brinkumer SV einen 4:3-Erfolg gegen den TSV Ottersberg. (Jonas Kako)

Brinkum. Ein glücklicher, unverdienter Sieg – so bezeichnete Manager Jörg Bender den 4:3 (1:2)-Erfolg seines Brinkumer SV im Fußball-Freundschaftsspiel gegen den TSV Ottersberg aus der Bezirksliga Lüneburg. „Wir haben eigentlich nie so richtig in unser Spiel gefunden. Ottersberg wirkte wesentlich frischer als wir. Dennoch hat es am Ende gereicht“, sagte Bender.

Die Fortschritte, die der BSV im Spiel gegen den niedersächsischen Oberligisten TB Uphusen gemacht hatte, waren gegen Ottersberg wieder verflogen – vor allem in der Defensive. „In der Abwehr hat die Mannschaft gepennt. Wir haben den Ottersbergern zu viele Möglichkeiten und Lücken geboten“, ärgerte sich der BSV-Manager über die Leistung seiner Mannschaft. So folgte nach 22 Minuten auch der erste Treffer durch TSV-Akteur Egzon Prcani. Zwei Minuten später traf Enes Tiras zum 1:1 (24.). Bis zur 43. Minute hielten die Brinkumer das Ergebnis, doch Jan Hendrik Stubbmann sorgte dann für die 2:1-Führung der Gäste. „Alle Tore sind nach demselben Schema gefallen. In der ersten Halbzeit waren sie vor dem Kasten einfach konsequenter als wir und haben unsere Fehler direkt bestraft“, sagte Bender.

Nach Wiederanpfiff wurde es aus Sicht des BSV-Managers etwas besser, „weil Ottersberg auch etwas nachgelassen hat“. So traf Brinkum in Minute 53 durch Bastian Helms zum 2:2-Ausgleich. Die Antwort des TSV ließ aber nicht lange auf sich warten: Jan Schröder sorgte in der 61. Minute für die erneute Führung. „Unser Spiel wirkte etwas zerfahren. In der Woche zuvor hatten wir viele Trainingseinheiten absolviert. Vielleicht war das der Grund dafür“, vermutete Bender, dessen Team sich aber nicht aufgab und sich immer wieder zurückkämpfte. Dennoch sah es lange Zeit nach einem Sieg für den TSV aus. Erst kurz vor Abpfiff sorgten Routinier Saimir Dikollari (86.) und Neuzugang Jan-Moritz Höler (89.) mit ihren Treffern für die Wende und bescherten ihrem Brinkumer SV doch noch den Erfolg.

Neuzugänge präsentieren sich gut

Dass am Ende Neuzugang Höler den Siegtreffer erzielte, darüber freute sich Jörg Bender besonders. „Als Neuzugang ist es zu Beginn natürlich nicht so einfach, in die Mannschaft hineinzufinden. Umso schöner ist es für uns, dass er den wichtigen Treffer erzielen konnte.“ Auch Tom Cedrik Gronewold, der gegen Uphusen aufgrund eines Vorspiels für ein Stipendium bei einem College in den USA fehlte, zeigte trotz seines Jetlags eine gute Leistung. „Natürlich kann er nicht fit sein nach so einer Reise“, zeigte Bender Verständnis.

BSV-Coach Dennis Offermann und Jörg Bender konnten aus dem Spiel wichtige Erkenntnisse ziehen. „Wir bewerten diesen Sieg jetzt nicht über. Wir befinden uns in der Testphase und müssen schauen, wie wir da rauskommen“, erklärte der BSV-Manager. Zwar habe der Brinkumer SV noch etwas Zeit bis zum Bremen-Liga-Start am 17. Februar gegen den Habenhauser FV. „Doch bis dahin haben wir noch einiges aufzuarbeiten“, stellte Jörg Bender klar.

Brinkumer SV - TSV Ottersberg 4:3 (1:2)

Brinkumer SV: Olatunji - Höler, Meissner, Wirth, Gräpler, Dikollari, Helms, Gronewold (46. Brandhoff), Tiras (46. Mirkan), Kölsch, Heijenga

Tore: 0:1 Egzon Prcani (22.), 1:1 Enes Tiras (24.), 1:2 Jan Hendrik Stubbmann (43.), 2:2 Bastian Helms (53.), 2:3 Jan Schröder (61.), 3:3 Saimir Dikollari (86.), 4:3 Jan-Moritz Höler (89.) NKN