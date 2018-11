Das Team des SKIP Syke in Seelze: Laura (von links), Mattis, Jannis, Lukas, Björn Strote, Mattis, Tarek, Marius und Jonas. (SKIP Syke)

Seelze. Der Saino-Cup war für die Karateka des SKIP Syke definitiv die Reise nach Seelze wert. Die acht jungen Kämpfer sammelten beim Turnier des Karateverbandes Niedersachsen gleich vier Medaillen, wie Trainer Björn Strote berichtet.

Für den starken Syker Start sorgte Laura Bruns in der Klasse U10 bis 28 Kilogramm. Ihren ersten Kampf gewann sie vorzeitig mit 10:0 und ließ im zweiten ein 8:0 folgen. Ohne Gegentreffer sicherte sie sich also den ersten Titel für SKIP. Auch ihr Teamkamerad Mattis Lagemann (U10 bis 27 Kilogramm) errang die Goldmedaille: Schon im ersten Kampf überzeugte der Grundschüler mit starken und schnellen Fausttechniken gegen Seweryn Kuropotwa aus Seelze. Nach früher Führung im zweiten Kampf kam der Gegentreffer kurz vor Schluss, sodass sich der Syker knapp geschlagen geben musste. Nach dem Sieg im letzten Kampf gewann er aufgrund der besseren Punktdifferenz Gold.

Mattis Nahrmann (U10 bis 31 Kilogramm) bezwang im ersten Kampf Marvin Bartl aus Lübeck glatt mit 8:0. Nach dem 9:4 über einen Buchholzer Kontrahenten stand er dem Papenburger Lennart Heidar gegenüber. Das Match blieb lange punktlos, bis 20 Sekunden vor Schluss Nahrmann einen Punkt abgeben musste. Er schaffte zwar den Ausgleich, konnte aber nicht mehr den Siegtreffer landen. Damit ging der Kampf an den Emsländer. In der Gesamtwertung blieb für den Syker Silber. Lukas Woinar erkämpfte sich in derselben Kategorie bei seinem zweiten Turnier einen respektablen dritten Platz und rundete das gute Ergebnis der U10-Sportler ab.

Trainer Strote zufrieden

Die SKIP-Kämpfer in der U12 – Tarek Bollow und Marius Alfken (beide bis 32 Kilogramm) sowie Jannes Koch (bis 38 Kilogramm) – zeigten starke Kämpfe. Koch kam bis ins Viertelfinale, Afken erkämpfte sich in der Trostrunde den fünften Platz. In der U21 konnte sich Jonas Klein trotz großen Einsatzes nicht durchsetzen. Trotzdem freute sich Björn Strote: „Das junge Team des SKIP zeigte auf dem Saino-Cup große Fortschritte.“ Er wertete den Auftritt der Kämpfer als positiven Fingerzeig für die Zukunft: „Da steckt viel Talent im Team.“