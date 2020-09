Heiligenfelde. Michael Schultalbers griff vor dem Spiel seines SC Twistringen beim SV Heiligenfelde in die psychologische Trickkiste. „Wenn ihr dort gewinnt, spendiere ich vor der nächsten Heimpartie gegen Okel ein Frühstück bei mir“, versprach der Co-Trainer. Das war offensichtlich Ansporn genug für den SCT, der das Auswärtsspiel der Fußball-Bezirksliga beim SVH mit 3:1 (0:0) gewann.

Schultalbers war von der Leistung seines Teams recht angetan. „Das war ein überragender Fight von uns. Die Mannschaft hat kämpferisch alles reingehauen und die überragenden Trainingseinheiten bestätigt“, lobte der spendable rechte Arm von Chefcoach Uwe Küpker. In der von Kampf und Taktik geprägten ersten Halbzeit gab es den ersten Aufreger in der 22. Minute. Maximilian Wirths flache Hereingabe stocherte Heiligenfeldes Angreifer Joshua Brandhoff an den Innenpfosten, von wo aus der Ball über die Linie trudelte. Doch aufgrund einer angeblichen Abseitsposition Brandhoffs erkannte Referee Till Schierbaum (Lembruch) diesen Treffer nicht an. „Der Schiedsrichter nimmt uns damit ein klares Ding“, haderte SVH-Coach Torben Budelmann mit der Entscheidung Schierbaums. In der Schlussphase des ersten Abschnitts vergaben die Gastgeber weitere Chancen. SCT-Torhüter Jannik Blome parierte zunächst einen Distanzschuss von Wirth und klärte auch den Nachschuss von Björn Isensee (45.+1). Dann kam Tobias Dickmann frei zum Abschluss und schob die Kugel am rechten Pfosten vorbei (45.+2).

Nachdem die Gäste auf der eigenen Torlinie retteten (60.), war es schließlich Tom Thiede, der einen Abstimmungsfehler zwischen Innenverteidiger Roman Obst und Torhüter Jörn Wachtendorf zur Twistringer Führung nutzte (65.). Nur vier Minuten später parierte Wachtendorf zwar zunächst eine verlängerte Ecke von Lüder Uhlhorn, wurde dann jedoch von Hannes Fortkamp bezwungen - 0:2. Nur kurze Zeit später köpfte Brandhoff auf der Gegenseite eine Wirth-Ecke an den Querbalken (73.). Auch ein Distanzschuss von Tobias Marquardt landete an der Latte des Gehäuses der Blaumeisen (79.). Wegen wiederholtem Foulspiel sah SVH-Innenverteidiger Mirko Labbus dann noch die Ampelkarte (88.). Doch die abwechslungsreiche Partie hatte noch weitere Höhepunkte zu bieten. Der eingewechselte Aaron Djulic setzte den ebenfalls eingetauschten Janik Dieckmann in Szene, der auf 0:3 erhöhte (90.). Isensee gelang nach Vorarbeit von Wirth lediglich noch eine Ergebniskorrektur (90.+3). „Unser Ziel muss es sein, jetzt wieder in die Spur zu kommen. Wir müssen die Ruhe bewahren. Mit einer Leistung wie heute wird auch das Glück zurückkehren“, sagte Budelmann.