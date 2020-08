Es war stürmisch. So stürmisch und regnerisch sogar, dass der Speerwurf-Wettbewerb beim Abendsportfest in Oldenburg aus Sicherheitsgründen ausfiel. Andere Leichtathleten trotzten derweil Wind und Wetter – wobei Bestleistungen kaum möglich waren. Dementsprechend hatte Berthold Buchwald, Leichtathletikabteilungsleiter vom LC Hansa Stuhr, einen „durchwachsenen Wettkampf“ gesehen. Sein Kollege Klaus Lange vom FTSV Jahn Brinkum freute sich derweil vor allem für zwei seiner Schützlinge.

Nah dran an einem Ausrufezeichen war Fynn Klinke vom LC Hansa. „Wenn er das Rennen etwas beherzter angegangen wäre, hätte er 2:03 oder 2:02 Minuten laufen können“, machte Buchwald einen etwas langsamen Start seines Athleten dafür verantwortlich, dass er mit 2:07,45 Minuten knapp seine persönliche Bestleistung (2:06,09) verpasste. Dass Bent Johnßen im selben Lauf (2:19,37) chancenlos war, war nach einer längeren Trainingspause absehbar gewesen. Auch Marius Nüssle kam an seine Leistungen vom Hürden- und Läufertag in Sarstedt zuletzt nicht heran, weder im 100-Meter-Sprint (12,38 sec) noch im Weitsprung (5,75 m). Auch Elvio Kremming kam nicht so recht in Fahrt. Über 100 Meter stoppte die Uhr für ihn bei 11,50 Sekunden, über 400 Meter bei 52,87 Sekunden. Jeweils Rang zwei, aber nicht ganz in dem Bereich, den der U20-Athlet erreichen kann.

Stechert gerüstet für Bad Harzburg

Beeindruckt zeigte sich Brinkums Trainer Klaus Lange von Lasse Stechert: Der junge Athlet erzielte Bestleistungen über 100 Meter (14,10 sec) und im Weitsprung (4,68 m). „Lasse hat einen großen Schritt nach vorn gemacht“, registrierte Lange zufrieden. Stechert wird Anfang September in Bad Harzburg an den Mehrkampf-Landesmeisterschaften teilnehmen. „Wenn es so weitergeht, wie er sich in diesem Jahr entwickelt hat, dann sieht es gar nicht schlecht aus“, traut Lange seinem Schützling einiges zu. Stolz war der Coach auch auf Ben Schüttenberg, der über 800 Meter in 2:31,21 Minuten die Qualifikation für die Landesmeisterschaften schaffte. Vor allem den Läuferinnen Fee Marie Leiko (2:45,44) und Friederike Pieper (2:54,20) verhagelte der Regen über 800 Meter bessere Zeiten. Felix Winkelmann wurde über dieselbe Distanz Achter. Einen Sieg feierte dagegen Sprinterin Fenja Schäfer (U20) über 100 Meter in 12,90 Sekunden. Die anderen schnellen Talente fehlten verletzt: Samira Heygster, Svea Schrader und Amelie Bergmann sollen aber in der kommenden Woche wieder einsteigen.