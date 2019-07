Elvio Kremming (rechts) misst sich im Sprint mit den besten Athleten Deutschlands. In Hannover wurde er über 100 Meter Siebter – und war nicht ganz zufrieden. (Golitschek)

Hannover. Das war kein optimaler Wettkampf für Elvio Kremming: Das Multitalent des LC Hansa Stuhr kam bei den Norddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Hannover im U18-Finale über 100 Meter nicht über den siebten Platz hinaus.

Bei starkem Gegenwind von 2,3 Metern pro Sekunde und schwierigen Bahnverhältnissen kam er erst nach 11,43 Sekunden über die Ziellinie. „Das war für alle schlecht“, sagte Kremming. Mehrere Athleten störten sich an der weichen Beschaffenheit der Bahn. „Beim Start hängen sich die Spikes nicht in den Tartan ein“, nannte Kremming einen Grund für Zeitverlust. Dadurch lasse sich die Kraft nicht optimal umsetzen. Über den gesamten Wettkampf schafften nur zwei Athleten Zeiten unter elf Sekunden – es war der einzige Durchgang mit Rückenwind.

Seine Tagesbestzeit legte Kremming, der sich inzwischen auf Sprints spezialisiert, gleich im Vorlauf hin. Mit 11,21 Sekunden blieb der Stuhrer mehr als ein Zehntel hinter seiner aktuellen Bestleistung. 11,33 Sekunden reichten dann im Zwischenlauf gerade noch für den Finaleinzug mit der siebtbesten Zeit. „Für den Gegenwind waren die Zeiten gut“, fand der Hansa-Athlet. Die Platzierung sei für ihn ohnehin zweitrangig gewesen, doch wäre er gerne etwas schneller gerannt. Insbesondere natürlich im Finale.

Auch mit der 4x100-Meter-Staffel der Startgemeinschaft Hansa-Ettenbüttel-Oldenburg lief es nicht rund. Kremming, sein LC-Hansa-Teamkollege Marius Nüssle, Jeron Serbin (SV Ettenbüttel) und Tim Gutzeit (BTB Oldenburg) gaben nach dem verpatzten ersten Wechsel auf. So kurz vor den Jugendmeisterschaften war das nicht die erhoffte Generalprobe – allerdings fehlte mit Lasse Pixberg auch ein Athlet, der für die Staffel fest eingeplant ist.

Angesichts der mehrmonatigen Verletzung sieht sich Kremming grundsätzlich auf einem guten Weg. „Die ganze Saison war schwierig. Trotzdem läuft es gut: Ich wurde schnell fit und bin zweimal Bestleistung gelaufen“, sagte er. Wegen eines Schlüsselbeinbruchs hatte Kremming mehr als drei Monate pausieren müssen und konnte die Wintersaison nicht zur Vorbereitung auf die Freiluft-Wettkämpfe nutzen. Da könne er nicht erwarten, dass die eigenen Rekordmarken nur so purzeln. Hinzu kommt, dass er sich erst jüngst für den Sprint entschied. „Andere sind mir da Jahre voraus“, merkte er an. Den Sprint habe er bis dahin nicht intensiv trainiert. Dort sehe er jedoch das größte Potenzial und habe den meisten Spaß. Im Mehrkampf sei zudem das Verletzungsrisiko höher, nannte er einen weiteren Grund für den Wechsel. Immerhin zählt er mit seinem siebten Platz bereits zu den größten Sprint-Talenten Norddeutschlands. „Ich kann schon gut mithalten und bin zuversichtlich, dass es noch bergauf gehen kann“, sagte er.

Und auch wenn sich Kremming nicht allzu viel von dieser Saison verspricht, will er noch eine neue Bestzeit aufstellen. Am kommenden Wochenende peilt er bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Ulm eine Zehnerzeit an, „wenn die Bedingungen gut sind“. Dort hat er auch für 200 Meter gemeldet und will auch mit der Staffel einen neuen Anlauf nehmen. „Nächste Saison wird interessanter, wenn ich verletzungsfrei bleibe“, meinte er zuversichtlich.