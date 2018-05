Freude über Platz drei beim TuS Sudweyhe: Zum Team gehören (oben von links) Trainerin Andrea Bothmer, Luisa Schlemm, Katharina Deters, Merrit Eilers, Alina Ehlers, Sandra Nolte, Mona Martens, Bianca Moritz, (unten von links) Nina von Weyhe und Julia Hoffmann. (TuS Sudweyhe)

Oerlinghausen/Sudweyhe. Als der Abpfiff ertönt, gibt es kein Halten mehr: Wie die Raketen schießen die Korbballfrauen des TuS Sudweyhe in die Luft, umarmen sich, tanzen und singen lauthals. Gerade haben sie im Spiel um Platz drei den TuS Eisbergen nervenstark mit 6:4 besiegt und sich dadurch die Bronzemedaille bei den Deutschen Meisterschaften Oerlinghausen gesichert.

„Für uns fühlt sich das wie der DM-Titel an. Das war das Maximum, was wir erreichen konnten“, jubelt Trainerin Andrea Bothmer. „Von den Mannschaften aus der Bundesliga Nord haben wir am besten abgeschnitten. Mit Platz drei konnten wir sogar in die Phalanx der Süd-Teams einbrechen. Das macht uns stolz“, sagt sie. Damit haben die Sudweyherinnen ihr eigenes Korbballmärchen geschrieben: Vor zwei Jahren waren sie zum ersten Mal aus der Bundesliga abgestiegen. Nach dem direkten Wiederaufstieg übernahm Bothmer das Traineramt und führte das Team direkt zur Vizemeisterschaft in der Bundesliga Nord. Die Bronzemedaille bei den nationalen Titelkämpfen ist der vorläufige Höhepunkt.

Der erste Podestplatz eines Sudweyher Frauenteams seit 2005 war hart erkämpft. In das erste Gruppenspiel gegen den TuS Eisbergen, Abschlussdritter der Bundesliga Süd, waren die TuS-Damen mit einigen Hoffnungen gegangen. „Wir hatten uns Chancen ausgerechnet. Letztlich sind wir aber zu blauäugig in die Partie gegangen und überrannt worden“, analysierte Bothmer das 6:11. Im zweiten Gruppenspiel gegen den späteren Meister SV Schraudenbach traten die Sudweyherinnen mutig auf. Am Ende hieß es dennoch 3:6. Zwar punktlos, aber dank der besseren Korbdifferenz im Vergleich zu den anderen Nord-Teams Oldenbroker TV und TSV Thedinghausen landeten die Sudweyherinnen in der Tabelle auf Platz vier und mussten im Halbfinale gegen den Vorrunden-Besten TuS Helpup antreten. Gegen den Gastgeber, der frenetisch von seinen Fans angefeuert wurde, gab es trotz einer guten Vorstellung eine 4:10-Niederlage. Im Spiel um Platz drei gegen Eisbergen wuchsen die Sudweyherinnen dann über sich hinaus. „Die Mädels haben 150 Prozent gegeben, richtig geackert und gekämpft. Die Abwehr war sensationell und unsere Korbfrau Luisa Schlemm war überragend“, schwärmte Bothmer. Ihr Team ging in Führung und behauptete diese bis zum Schluss (6:4). Der Rest war grenzenloser Jubel. Nach diesem Erfolg schaut Bothmer optimistisch in die Zukunft. „Wir haben eine junge Truppe zusammen. Die Mädels haben noch eine ganze Menge Potenzial“, ist die Trainerin überzeugt.

Zur erfolgreichen Mannschaft gehören Sandra Nolte, Katharina Deters, Bianca Moritz, Julia Hoffmann, Alina Ehlers, Mona Martens, Merrit Eilers, Nina von Weyhe und Luisa Schlemm.

Weitere Informationen

Die Sudweyher Ergebnisse

Vorrunde

TuS Sudweyhe - TuS Eisbergen 6:11

SV Schraudenbach - TuS Sudweyhe 6:3

Halbfinale

TuS Helpup - TuS Sudweyhe 10:4

Spiel um Platz 3

TuS Sudweyhe - TuS Eisbergen 6:4 CLE