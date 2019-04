Jonas Schuster (links) und sein TVE Nordwohlde und Torschütze Fabian Tinzmann vom TuS Sudweyhe II trennten sich nach 90 Minuten mit einem 1:1-Unentschieden. (Braunschädel)

Sudweyhe. Das 1:1 (0:1)-Unentschieden ging sowohl für Arne Janßen, Trainer des TuS Sudweyhe II, als auch für Martin Werner, Übungsleiter des TVE Nordwohlde, in Ordnung. „Dennoch wäre ein Sieg für uns auch nicht ganz unverdient gewesen, weil wir in der zweiten Hälfte stärker waren und zahlreiche Möglichkeiten hatten“, sagte Janßen, dessen Team die erste Halbzeit aber komplett verschlief.

Die Gäste aus Nordwohlde starteten besser in die Partie und ließen nur wenig zu. Bis das erste Tor aber fiel, verging eine lange Zeit, genauer gesagt waren es 32 Minuten: Felix Kattau setzte sich über außen durch, passte flach in den Sechzehner der Gastgeber, wo Bastian Ohlendieck stand und den Ball ins kurze Eck schoss. Im weiteren Verlauf folgten zwei weitere Chancen für Ohlendieck, der allerdings jeweils am TuS-Keeper Kevin Rajes scheiterte.

Eine ganz andere Hälfte

Nach der Pause drehte sich das Spiel und die Sudweyher entwickelten sich von Minute zu Minute zur spielbestimmenden Mannschaft. Die Chancen aufseiten der Gastgeber häuften sich, doch das Tor blieb noch aus. Das Nordwohlder Bollwerk hielt stand, allerdings passierte im Spiel nach vorn kaum noch etwas. Ausschließlich über Konter kamen die Gäste noch nach vorne. „Man merkte, dass der Druck zugenommen hatte und wir was machen mussten“, erzählte TVE-Trainer Werner. Doch das nächste Tor fiel für die Sudweyher. Mit einem strammen Schuss sorgte Fabian Tinzmann in der 76. Minute für den verdienten Ausgleich. „Das war so stark geschossen, da konnte der Gäste-Keeper nichts machen“, sagte Janßen.

Sudweyhe machte weiter und verpasste mit einem Lattentreffer nach einem Freistoß in der 81. Minute durch Tinzmann und einem Pfostentreffer kurze Zeit später durch Hannes Lüdeke die Führung, was besonders den TuS-Coach ärgerte. „Das Tor lag in der Luft. Leider hatten wir in diesen Momenten das Glück nicht auf unserer Seite“, bedauerte Janßen. Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als Schiedsrichter Rainer Schünemann die Begegnung beim Stand von 1:1 abpfiff.

Sudweyhe bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz drei und kann den TVE Nordwohlde damit weiterhin auf Abstand halten. Die Werner-Elf ist Fünfter.