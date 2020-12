Eugen Uschpol ist in Brinkums Innenverteidigung gesetzt. (Thorin Mentrup)

An Eugen Uschpol führt kein Weg vorbei – und das in mehrfacher Hinsicht: Für seine Gegenspieler stellt der Innenverteidiger des Brinkumer SV ein beinahe unüberwindbares Hindernis dar. „Nahe an dreistellig“ beziffert Trainer Mike Gabel die Zweikampfquote des 22-Jährigen und liefert damit den Grund dafür, warum der Neuzugang vom TB Uphusen seit Saisonbeginn eine feste Größe ist.

Wenn Brinkum spielt, dann ist Uschpol dabei. Und das fühlt sich richtig gut an für den Linksfuß mit der feinen Schusstechnik. „Genau deswegen bin ich nach Brinkum gekommen“, bekräftigt er. In Uphusen habe er das Gefühl gehabt, stets herausragend agieren zu müssen, um spielen zu dürfen. Am Brunnenweg ist das anders: „Es geht gar nicht besser“, fasst der Verteidiger seine Situation zusammen. Für Uphusen lief er in der vergangenen Saison zehn Mal auf. „Nicht wenig“, wie Uschpol findet. „Aber ich hatte den Wunsch durchgehend zu spielen und Stammspieler zu sein.“ Das ist in Brinkum in Erfüllung gegangen.

Dabei ist auch bei der Elf vom Brunnenweg die Konkurrenz alles andere als klein. Esin Demirkapi und Hasan Dalkiran bildeten in der vergangenen Serie ein ganz starkes Innenverteidigerduo. Demirkapi hat eine enorme Erfahrung, ist ein tolles Gesamtpaket. Kaum ein Verteidiger der Bremen-Liga antizipiert so gut wie er. Dalkiran punktet mit einem Siegeswillen, der seinesgleichen sucht. Für den Erfolg geht er bis an die Schmerzgrenze und teilweise sogar darüber hinaus. „Wir sind alle sehr auf einem Level. Es gibt natürlich auch einen Konkurrenzkampf, aber wir sind privat alle gut miteinander. Ich war mir trotzdem sicher, dass ich viel spielen werde. Mike ist kein Trainer, der jemanden verpflichtet und ihn nicht spielen lässt“, sagt Uschpol.

Den Stammplatz verdient

Gabel ist allerdings auch kein Coach, der eine Stammplatzgarantie ausspricht. Im Gegenteil: Er wird nicht müde zu betonen, dass es keine Stammspieler gibt. Auch Uschpol musste sich seinen Platz dauerhaft verdienen. Allerdings bringt er laut Gabel alle Fähigkeiten mit, um sich unersetzlich zu machen beim Bremen-Liga-Spitzenreiter. „Eugen hat eine gute Geschwindigkeit, ein gutes Aufbauspiel und einen starken linken Fuß. Er ist für uns ein Gewinn auf allen Ebenen – körperlich, fußballerisch und auch, was die Professionalität angeht.“

Zwei seiner Stärken konnte Uschpol derweil noch gar nicht richtig zeigen: Seine präzisen Flugbälle und seine Freistoßkünste. Erstere seien wirklich gut, „nur die darf er bei uns selten spielen“, verweist Gabel auf die auf flache und schnelle Pässe ausgelegte Spielweise seiner Elf. Und während Uschpol in der Vorbereitung etwa gegen Twistringen einen Freistoß verwandelte, wartet er in der Liga noch auf seinen ersten Treffer. „Seine Freistoßtore hat er sich hoffentlich für die wichtigen Momente aufgehoben“, sagt Gabel und lacht.

In erster Linie ist Uschpol aber als Verteidiger gefragt. Seine Kernaufgabe löst der 22-Jährige mit Bravour. Dass die Brinkumer in den ersten drei Partien sieben Gegentreffer kassierten, hat Gabel nie ausschließlich an seiner Defensivreihe festgemacht. Uschpol wurmte es trotzdem, „vor allem, weil selbst jede Halbchance drin war“. Das war allerdings nur eine Phase: In den folgenden fünf Spielen musste Brinkum nur noch ein Tor hinnehmen.

Gewöhnt hat sich Uschpol auch daran, das Spiel mit flachen, harten Zuspielen zu eröffnen. „Es sind viel mehr zentrale Pässe als in Uphusen“, versucht er die Verteidigungsketten des Gegners zu überspielen, um in den Zwischenräumen zum Beispiel einen offensiven Mittelfeldspieler wie Can Ercan zu finden. „Das löst Eugen schon richtig gut“, sagt Gabel. Ein bisschen mehr gehe aber schon noch, etwa beim Lesen des Spiels. „Aber das ist auch eine Entwicklungsfrage: Mit dem Alter kommt noch mehr Spielintelligenz.“ Und noch mehr Klasse, wie Gabels Aussage nahe legt: „In ein paar Jahren kann Eugen ein überragender Innenverteidiger sein.“