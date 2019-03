Stefanie Gerding und die HSG erkämpften ein 19:19. (Jonas Kako)

Twistringen. Den zweiten Sieg in Folge haben die Landesliga-Handballerinnen der HSG Phoenix zwar verpasst, doch mit einer Energieleistung gegen die LTS Bremerhaven immerhin einen Punkt gerettet. 19:19 (8:9) hieß es am Ende in einer Partie, in der die HSG nicht ein einziges Mal in Führung gelegen hatte. Doch nicht nur deshalb sprach Trainer Christoph Schweitzer am Ende von einem gewonnenen Punkt.

Den Coach stimmte ebenfalls optimistisch, was am Wochenende in den anderen Hallen passiert war: Dank des 29:29-Unentschiedens zwischen der HSG Bützfleth/Drochtersen und dem TV Oyten III zog Bützfleth nicht davon und Oyten kam nicht näher heran. Darüber hinaus patzten der TSV Bremervörde (14:18 gegen Altenwalde) und die HG Bremerhaven (21:28 in Arsten). Phoenix belegt damit zwar weiterhin den Relegationsrang, hat die Lücke aufs rettende Ufer aber auf drei Zähler verkleinert. „Wir kommen Schritt für Schritt näher“, registrierte Schweitzer zufrieden.

Für Zufriedenheit hatte bei ihm zuvor die Einstellung seiner Mannschaft gesorgt. „Wir haben Comeback-Qualitäten gezeigt. Die Mädels haben sich reingekämpft und nicht die Köpfe hängen lassen“, freute er sich. Dabei gab es nach etwas mehr als 18 Minuten durchaus Gründe dafür, niedergeschlagen zu sein. Denn bei den Gastgeberinnen wollte bis dahin so recht nichts zusammenlaufen. „Wir waren unkonzentriert und fahrig“, schilderte Schweitzer die Anfangsphase seines Teams, das zwischenzeitlich mit 3:9 im Hintertreffen lag. Doch dann rissen sich die Gastgeberinnen zusammen und starteten eine Aufholjagd, angetrieben von Jaqueline Hanke, der drei Treffer in Folge gelangen. Bis auf 8:9 kam die HSG bis zur Pause heran.

Nach dem Seitenwechsel legte weiterhin Bremerhaven vor. Phoenix ließ sich jedoch auch vom 11:14-Zwischenstand nach 39 Minuten nicht aus der Bahn werfen. „Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung“, erkannte Schweitzer, dass seine Sieben sich durch die Bank reinhängte und nicht abschütteln ließ. Phoenix biss sich fest, glich zum 15:15, 17:17, 18:18 und schließlich sogar durch Amelie Hoffmann zum 19:19 aus. Mit dem letzten Angriff hätten die Gastgeberinnen sich für ihre Willensstärke beinahe sogar mit dem Sieg belohnt, Lina Horstmanns guten Abschluss entschärfte jedoch Bremerhavens Torfrau. „Am Ende ist 19:19 ein gerechtes Ergebnis“, fand Schweitzer.