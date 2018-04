Amelie-Sophie Hoffmann (beim Wurf) und ihre Mitspielerinnen der HSG Phoenix zeigten gegen den Tabellenführer BV Garrel eine starke Leistung und mussten sich nur knapp geschlagen geben. (Jonas Kako)

Bassum. Sportlich gesehen war es zunächst eine weitere Niederlage für die Oberliga-Handballerinnen der HSG Phonix. Nachdem 27:30 (15:17) gegen den Spitzenreiter und designierten Meister BV Garrel hatte Stefan Honscha dennoch richtig gute Laune. Man habe den ambitionierten Gästen alles abverlangt, freute sich der Co-Trainer der HSG am Sonnabend über einen richtig starken Auftritt seiner Mannschaft. Über 60 Minuten war Phoenix dem Tabellenführer, der das Hinspiel noch mit 40:18 für sich entschieden hatte, ein ebenbürtiger Gegner. Auch als Nadine Berger in der Schlussphase noch einmal auf 26:27 verkürzte, war die Frage nach dem Sieger noch offen. Die junge Lisa Noack mit zwei Treffern sowie Lena Faske machten für die Truppe aus dem Oldenburger Münsterland dann den Deckel drauf.

Phoenix stellte von Beginn an Garrels Haupttorschützin Sarah Weiland eine Sonderbewacherin an die Seite und störte damit den Spielfluss des BV. Überhaupt habe man so einiges ausprobiert, erklärte Stefan Honscha. Zunächst schien die Partie in der Bassumer Sporthalle allerdings den erwarteten Verlauf zu nehmen: Die 1:0-Führung durch Mareike Witt konterten die Gäste mit drei Treffern zum 1:3 (5.). Nach einer Viertelstunde war der Vorsprung des BV auf fünf Treffer angewachsen – 10:5 aus Sicht des Tabellenführers. Was die Zuschauer nicht ahnen konnten – größer sollte der Abstand im weiteren Verlauf der Begegnung nicht mehr werden. Im Gegenteil: Die Spielerinnen aus dem Landkreis Diepholz fanden immer mehr Freude an dem Vergleich mit dem Top-Team. Nachdem Christina Lehmkuhl rund eine Minute vor dem Ende des ersten Durchgangs erfolgreich abgeschlossen hatte, ging es mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Halbzeitbesprechung.

Nach Wiederanpfiff erhöhte Linkshänderin Lisa Noach für Garrel auf 20:16. Der Vier-Tore-Abstand hatte auch nach 52 Minuten noch Bestand (23:27). Nach drei Treffern in Folge von Sarah Wilkens, Stefanie Gerding und Nadine Berger wurde es dann noch einmal richtig spannend. "Wir wollten mutig spielen und viel testen – das ist voll aufgegangen", zog Stefan Honscha ein positives Fazit. Einziger Wermutstropfen: Bereits nach fünf Minuten musste Jacqueline Hanke mit einer Beinverletzung vom Feld.