Jugendteams, wohin das Auge blickt: Das wird beim TSV Weyhe-Lahausen auch an diesem Pfingsten wieder der Fall sein. (fr)

Weyhe. An diesem Freitag ist es wieder so weit: Knapp 1000 junge Fußballerinnen und Fußballer von der G- bis zur B-Jugend aus Berlin, Nordrhein-Westfalen und der Umgebung kommen auf der Zentralsportanlage zusammen, um am 16. Pfingstturnier des TSV Weyhe-Lahausen, welches alle zwei Jahre stattfindet, teilzunehmen. Und die Vorbereitungen für das große Turnier sind in vollem Gange: „Die Zelte sind so gut wie fertig. Richtig stressig wird es, wenn die ersten Mannschaften eintrudeln“, berichtet TSV-Pressesprecher Jens Lohmann, der seit zehn Jahren zum festen Kern des Organisationsteams gehört.

An die Anfänge vor 30 Jahren kann sich Lohmann gleichfalls gut erinnern: „Damals war das noch in einem ganz kleinen Rahmen. Zu diesem Zeitpunkt waren gerade einmal zwölf Mannschaften dabei.“ Ab der elften Auflage des Pfingstturniers ging es mit den Teilnehmerzahlen stetig nach oben. In diesem Jahr nehmen 48 Teams an der Veranstaltung teil. Organisatorisch ein ziemlich großer Aufwand für die zahlreichen Helferinnen und Helfer. „Bei so vielen Menschen kann man manchmal den Überblick verlieren. Unsere knapp 50 Helfer haben zwar viel Arbeit vor sich, aber das werden sie alles in den Griff bekommen“, ist sich der TSV-Pressesprecher, der unter anderem auch Teamkoordinator der ersten Herrenmannschaft ist, sicher. Das Kernteam, unter anderem bestehend aus Rainer Dismer, Sven Kindermann und Dennis von Harten, arbeitet schon seit zehn Jahren eng zusammen. „Dementsprechend kennt man schon einige Abläufe und weiß an einigen Stellen, was zu tun ist. Das ist natürlich von Vorteil“, sagt Lohmann.

Zwei Tage Fußball pur

Bis Pfingstmontag wird auf dem Fußballplatz im Bruch einiges los sein: Richtig sportlich wird es dabei vor allem am Sonnabend und am Sonntag werden. Während die G-, F-, C- und B-Junioren ihre Turniere nur am Sonnabend austragen, spielen die B- und C-Juniorinnen sowie die D-Junioren an beiden Tagen. Neben Lokalmatadoren wie unter anderem dem Gastgeber, dem TuS Sudweyhe und dem TSV Bassum stehen auch Mannschaften wie die SG von 1874 Hannover, Vorwärts Epe (Gronau) oder der FC Schöneberg Berlin auf dem Rasen. „Epe gehört quasi schon zu den Stammvereinen. Die sind genauso lang dabei wie ich. Wenn nicht sogar länger“, sagt Lohmann schmunzelnd. Alle zwei Jahre finden sich aber auch neue Teams in Weyhe ein. „Meistens kommen sie aber aus der gleichen Ecke wie die anderen Teams. Das spricht sich wohl herum“, schätzt Lohmann.

Im Gegensatz zu anderen größeren Turnieren haben die Lahauser den Breitensport im Fokus: „Die Veranstaltung lebt vom diesem Zeltlager-Feeling und dem ganzen Drumherum. Deswegen sind auch eher unbekannte Vereine dabei. Aber das ist seit Jahren so gewollt“, betont Lohmann. Die verschiedenen Turniere werden parallel auf verschiedenen Plätzen der Zentralsportanlage ausgetragen. „Anders wäre es auch gar nicht zu schaffen“, fügt Lohmann hinzu.

Einige kleine Veränderungen

Über die Jahre haben die Verantwortlichen einige kleine Änderungen vorgenommen. Bis vor vier Jahren nahmen auch A-Jugendteams teil: „In den vergangenen Jahren hat sich aber gezeigt, dass es immer schwieriger wurde, genügend Mannschaften zusammenzubekommen. Wahrscheinlich spielt das Alter einfach eine Rolle, da das Interesse an solchen Turnieren nicht mehr so groß ist. Deswegen sind die A-Junioren nicht mehr dabei“, erklärt der TSV-Pressesprecher. Auch die Verpflegung wurde mittlerweile an ein Unternehmen abgegeben. „Früher haben wir das alles noch selber gemacht. Irgendwann sind wir allerdings an unsere Grenzen gestoßen.“ Darüber hinaus – falls das Wetter mitspielt – wird den Spielerinnen und Spielern ein Shuttle-Service zum Freibad in Weyhe bereitgestellt. „Das ist zwar ein enormer Aufwand, den wir aber gerne in Kauf nehmen“, betont Jens Lohmann.