Malik Gueye (am Ball) spielte ein überragendes Jahr beim Brinkumer SV. Nun ist er beim Heeslinger SC in der Oberliga Niedersachsen aktiv und hat sich dort sehr gut eingefunden. (Thorin Mentrup)

Brinkum. Als er nach einem kurzen Blick erkannte, wer da gerade die Bezirkssportanlage Süd in Bremen betreten hatte, huschte Dennis Offermann ein Lächeln übers Gesicht: „Da ist ja hoher Besuch“, strahlte er und nahm den frisch eingetroffenen Gast in den Arm. Wen er da herzte? Malik Gueye. Der 28-Jährige schaute sich das letzte Punktspiel des Fußball-Bremen-Ligisten im Jahr 2018 vor Ort an. Den 3:0-Erfolg seiner ehemaligen Mitspieler bei der BTS Neustadt wollte er sich nicht entgehen lassen. „Das war ein Pflichtbesuch für mich“, sagt Gueye, der bekanntlich auch drei Jahre bei der BTS spielte. Im Kopf geblieben ist vor allem hiesigen Fans allerdings seine famose vergangene Saison im Brinkumer Trikot: Mit 14 Toren und etlichen Vorlagen hatte er einen entscheidenden Anteil an der Meisterschaft in der Bremen-Liga. Ein zweites Jahr am Brunnenweg aber hängte er nicht dran, sondern wechselte stattdessen zum Heeslinger SC in die Oberliga Niedersachsen. Dort hat er sich zu einer festen Größe entwickelt.

„Es war definitiv der richtige Schritt für mich“, zieht Gueye ein erstes Fazit seiner Zeit in Heeslingen. Dass er beim HSC einschlagen würde, war die Hoffnung der Vereinsverantwortlichen gewesen, aber zugleich auch sein eigener Anspruch. Eine Garantie aber gab es nicht. Von der Bremen-Liga in die Oberliga Niedersachsen – das gilt gemeinhin als ein riesiger Sprung. Darauf war Gueye, der beim TSV Ottersberg zwischen 2010 und 2012 sowie zwischen 2013 und 2014 bereits Oberliga-Luft geschnuppert hatte, allerdings vorbereitet. Trotzdem habe er sich nach zuletzt vier Jahren im Bremer Fußballverband, davon drei in der Bremen-Liga, Gedanken gemacht, ob er den Sprung schaffen würde, sagt er. Nach 15 Einsätzen in 18 Spielen blickt er jedoch auf ein gutes erstes Halbjahr in Heeslingen zurück: „Dass es so positiv wird, konnte ich nicht erwarten“, fühlt er sich bestätigt. Dass es in der Oberliga Niedersachsen ganz anders zugeht als in der Bremen-Liga, ist für ihn nicht von der Hand zu weisen: „In der Qualität ist das ein Riesenunterschied. Du musst unglaublich fit sein und darfst auch als Offensivspieler die Rückwärtsbewegung nie vernachlässigen. In der Bremen-Liga gibt es vier, fünf Mannschaften, die auf einem Level spielen. In der Oberliga sind es alle. Da kann wirklich jeder jeden schlagen.“ Die Bestätigung seiner Worte liefert die Tabelle: Die Heeslinger überwintern auf dem elften Rang, der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt nur zwei Punkte, der Rückstand auf Platz drei aber auch nur fünf Zähler. „Die Liga ist unglaublich eng. Ich denke aber, dass wir mit unserer Qualität nichts mit dem Abstieg zu tun bekommen sollten“, blickt Gueye optimistisch auf die Rückserie, die für die Heeslinger am 24. Februar mit dem Auswärtsspiel bei Aufsteiger VfL Oythe beginnt.

Zu Saisonbeginn gesetzt

Dann will Malik Gueye unbedingt in der Startelf stehen. So wie zu Beginn der Saison, als der im November zurückgetretene Trainer Hans-Jürgen „Hansi“ Bargfrede, Vater von Werder-Profi Philipp Bargfrede, voll auf ihn setzte: In den ersten sechs Spielen war der 28-Jährige immer von Beginn an dabei. „Das war für mich ein wichtiges Zeichen“, wusste Gueye das Vertrauen zu schätzen. Allerdings wurde er danach ausgebremst durch größere und kleinere Wehwehchen. „Dadurch habe ich den Rhythmus verloren. Außerdem haben die anderen gut gespielt. Deshalb war ich erst einmal auf der Bank“, waren die folgenden Wochen für den ehrgeizigen Flügelspieler schwierig. Er kam nur noch als Joker zum Zug. Erst am 13. Spieltag kehrte er beim Auswärtsspiel in Wunstorf in die Startelf zurück. Dass Bargfrede nach der 0:2-Niederlage und dem Absturz auf den letzten Platz seinen Hut nahm, konnte aber auch er nicht verhindern. „Das war für uns alle eine schwierige Situation. Hansi hat aber immer gesagt, dass wir da unten rauskommen“, verrät Gueye, dass sein Ex-Coach dem Team weiterhin vertraute. Nicht zu Unrecht, wie sich schnell herausstellte: Denn unter den bisherigen Co-Trainern Hendrik Lemke und Björn Müller meldete sich Heeslingen nur eine Woche später zurück. Zum 3:2-Erfolg beim FC Hagen/Uthlede steuerte auch Gueye einen Treffer bei. Das zwischenzeitliche 3:0 war sein erstes Saisontor. „Ein tolles Gefühl und auch eine kleine Erlösung für mich“, blickt er zurück.

Dieser Treffer blieb allerdings Gueyes einziges Ligator für seinen neuen Verein. „Das ist für mich natürlich zu wenig. Das nagt auch ein bisschen an mir“, sagt der offensive Flügelspieler selbstkritisch. Auch wenn das erste Halbjahr in Heeslingen für ihn positiv lief, sieht er noch Luft nach oben. „Wir haben auf jeden Fall als Mannschaft zu viele Punkte liegen gelassen, aber auch ich selbst kann mich noch steigern. Ich will auf jeden Fall häufiger treffen.“ Um in der Rückserie weiter eine wichtige Rolle im Team einzunehmen, hat er gemeinsam mit seinem Freund und Mitspieler Kevin Rehling, in Bremen als Futsal-Kicker des SV Werder bekannt, einen Trainingsplan erstellt. „Wir beide wollen im Winter hart an uns arbeiten und einen Schritt nach vorn machen“, verrät Gueye. Ein gutes erstes Halbjahr ist ihm nicht gut genug: „Ich will allen zeigen, dass ich in der Oberliga spielen kann – aber vor allem will ich es mir selbst beweisen“, verrät er. Eine Rückkehr an den Brinkumer Brunnenweg kommt für ihn derzeit nicht in Frage. „Den Kontakt zu den Jungs werde ich aber auf jeden Fall halten“, verspricht der 28-Jährige. Denn seine Zeit beim BSV hat er noch in bester Erinnerung: „Das war ein unvergessliches Jahr“, denkt er gern an die Meisterschaft zurück. Die phasenweise schwierige aktuelle Saison seines Ex-Klubs ist auch ihm nicht verborgen geblieben. Umso mehr freue er sich aber darüber, dass das Team die Kurve bekommen habe. „Ich hoffe, dass die Jungs im neuen Jahr so weitermachen“, drückt er die Daumen, dass der BSV den Aufwärtstrend fortsetzen kann. An Unterstützung wird es dem Brinkumer SV in Reihen des Heeslinger SC also nicht fehlen – und wenn es die Zeit zulässt, wird sich Gueye auch das eine oder andere Spiel sicher nicht entgehen lassen.