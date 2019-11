Valerij Samojlenko und seine Luftpistole-Bundesligaschützen des SV Bassum von 1848 freuen sich auf einen besonderen Heimwettkampf an diesem Wochenende. (UDO MEISSNER)

Jens Voß bringt es auf den Punkt: „Der Heimwettkampf ist immer etwas Besonderes. Da will man sich selbst und seinen Sport natürlich besonders gut präsentieren“, weiß der Trainer der Luftpistole-Bundesligaschützen des SV Bassum von 1848. Dementsprechend groß ist die Vorfreude der Lindenstädter auf dieses Wochenende, wenn sie an diesem Sonnabend ab 15 Uhr und Sonntag ab 10 Uhr Gastgeber für insgesamt sechs Begegnungen der Nordstaffel sind. Zweimal stehen die 1848er selbst auf dem Schießstand, um wichtige Punkte für die Qualifikation für die Endrunde um die Deutschen Meisterschaften im kommenden Frühjahr zu sammeln: Am Sonnabend, 18 Uhr, bekommen sie es mit dem GTV Bremerhaven-Seestadtteufel zu tun, am Sonntag, 13 Uhr, steht dann das Aufeinandertreffen mit dem SV 1935 Kriftel auf dem Programm.

Als Dritter starten die Bassumer in den Heimwettkampf. Sie haben die Qualifikation für die Endrunde angesichts von nur noch vier Begegnungen also in eigener Hand. Nicht zuletzt dank des 3:2-Erfolgs über den direkten Konkurrenten SV Falke Dasbach beim vergangenen kleinen Spieltag mit nur einem Wettkampf ist ihre Ausgangslage mehr als vielversprechend. „Aber sicher können wir uns noch nicht sein“, weiß Voß, dass es in der Nordstaffel hinter den Ausnahmemannschaften Braunschweig und Kriftel ganz eng zugeht. Hinter Bassum lauern gleich drei Teams, die mit acht Punkten nur zwei Zähler weniger als die Lindenstädter aufweisen. Jeder Mannschafts-, aber auch jeder Einzelsieg zählt also weiterhin für die 1848er. Helfen soll den Bassumern auch Joonas Kallio. Der finnische Neuzugang wird zum ersten Mal in der heimischen Schützenhalle zeigen, was er kann. Anfang des Monats feierte er in Bremerhaven seine Wettkampfpremiere. Mit zweimal 379 Ringen zeigte er eine starke Leistung, verlor aber beide Duelle. Jetzt hoffen er und alle Bassumer auf die ersten Erfolgserlebnisse.

Wobei es besonders im zweiten Wettkampf ganz schwer werden dürfte für die Gastgeber. Kriftel stehe wie Braunschweig ein Stück weit über den anderen Nordstaffel-Teams, erklärt Voß. Die Tabelle gibt ihm recht: Beide Mannschaften sind nach sieben Wettkämpfen noch verlustpunktfrei. Gegen Kriftel haben die Bassumer noch nie gewonnen. „Vielleicht klappt es ja mit dem Heimvorteil im Rücken“, hofft Voß auf eine Überraschung. Selbstbewusst dürfen die Lindenstädter durchaus sein, findet er. „Uns muss man auch erst einmal schlagen.“ Allerdings weist Kriftels Team keinen Schwachpunkt auf. Alle Stammschützen haben einen Schnitt von deutlich mehr als 370 Ringen in 40 Schuss, Matthias Putzmann an zweiter Position und Top-Mann Christian Reitz liegen sogar bei mehr als 380 Ringen. Reitz gewann bei den Olympischen Spielen im Jahr 2016 mit der Schnellfeuerpistole sogar die Goldmedaille. „Es ist eine Aufgabe mit Anspruch“, sagt Voß, macht allerdings auch deutlich: „Wir geben nichts freiwillig ab.“ Bassum will Kriftel ein spannendes Duell bieten.

Im besten Fall haben die Lindenstädter vor Beginn des Wettkampfs gegen Kriftel schon zwei Punkte gesammelt. Voß warnt allerdings eindringlich davor, den GTV Bremerhaven-Seestadtteufel, der zwei seiner sieben Wettkämpfe gewonnen hat, zu unterschätzen. „Man darf sich nicht auf die Tabellensituation konzentrieren, sondern muss gucken, was die Mannschaft schießen kann.“ Das Potenzial auf Bremerhavener Seite ist durchaus groß. „Sie haben erfahrene Bundesligaschützen und einige junge Schützen, die nachrücken“, sieht Voß eine gute Mischung im Team um die Nummer eins Jan Luca Karstedt. Er gehört zu den erfolgreichsten jungen Schützen im Norden. Im Duell mit Bremerhaven spiele auch der Derby-Charakter eine Rolle. „Wir kennen uns schon ewig“, verweist Voß auf eine lange Rivalität, die auch die zweiten Mannschaften aus der Landesverbandsoberliga des Nordwestdeutschen Schützenbundes kennen. In dieser gab es vor einigen Wochen bereits das Aufeinandertreffen beider Teams. Bremerhaven behielt knapp mit 3:2 die Oberhand.

In der Bundesliga wollen die Lindenstädter nun den Spieß umdrehen und bauen dabei auch auf die Unterstützung des Publikums. „Das spornt unsere Schützen an“, hofft Jens Voß auf viele Fans, die sich Schießsport auf höchstem Niveau vor ihrer Haustür auf keinen Fall entgehen lassen wollen. Sie könnten zum Zünglein an der Waage werden.