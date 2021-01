Das waren noch Zeiten: Ihr letztes Punktspiel bestritten die Syker Wasserballer im Dezember 2019 gegen Waspo98 Hannover II. Es war ein packendes 11:11. (Vasil Dinev)

Puuuh – bei dieser Frage muss sogar Hakon Straßheim noch einmal in sich gehen. In einem normalen Jahr hätte er sicherlich wie aus der Pistole geschossen beantwortet, wie das letzte Spiel seiner Wasserballer der SG Bremen/Syke II ausgegangen ist. Aber was war in den vergangenen Monaten schon normal? Wenig. Sehr wenig sogar. Deshalb braucht der Mannschaftssprecher kurz Bedenkzeit. „Es war auf jeden Fall im Pokal in Nienburg“, stellt er richtig fest. Aber wie war noch der Endstand gewesen? Eine klare Sache auf jeden Fall. „21:5?“, wirft Straßheim in den Raum. Fast. 23:6 hieß es am Ende. Mitte Februar des mittlerweile vergangenen Jahres war das. Und danach? Nichts mehr.

2020 war für die Wasserballer aus der Hachestadt – sportlich gesehen – kaum der Rede wert. Denn das Pokalduell bei den Nienburgern war das einzige Pflichtspiel 2020. Das letzte Punktspiel datiert vom 15. Dezember 2019, am Montag ist das 384 Tage her. Eine gefühlte Ewigkeit. Nicht nur für Straßheim, sondern für das gesamte Team, das nach drei Spieltagen in der Liga bei einer ausgeglichenen Bilanz von jeweils einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage stand. Eigentlich hätten die Syker nach dem Pflichtsieg im Pokal ab April auch in der Liga wieder angreifen wollen. Druck machen auf Spitzenreiter Laatzen III war das Ziel. Doch es kam ganz anders. Es kam Corona.

Nicht einmal das Sommerturnier, das Treffen der Wasserballfreunde von nah und fern im Twistringer Freibad, fand statt. Es ist ein Höhepunkt, von vielen Aktiven als Familientreffen bezeichnet. „Von dem Jahr ist nicht viel geblieben“, stellt Straßheim dementsprechend fest. Es ist eine ebenso nüchterne wie ernüchternde Zusammenfassung.

Und auch der Blick nach vorn fällt eher getrübt aus. Das Syker Hallenbad wird renoviert, die Wasserballer verlieren also ihre Heimspielstätte. Und das erst einmal auf längere Sicht, wohl bis ins Jahr 2023 hinein. Bis Mitte Januar müssen die Hachestädter ihre Habseligkeiten wie Bälle und Tore aus dem Bad entfernen. Bis auf Weiteres war es das erst einmal mit dem Wasserball im Hallenbad in der Hachestadt. Immerhin eröffnet die Startgemeinschaft mit den Bremern die Möglichkeit, in der Weser-Metropole zu trainieren. „Das muss dann jeder für sich selbst entscheiden, ob er zweimal pro Woche dorthin fährt“, sagt Straßheim. Der Aufwand wird größer. Aber Training in Bremen sei besser als gar kein Sport, findet der Teamsprecher. Wann an Wasserball-Alltag zu denken ist, ist ohnehin kaum vorauszusagen während der Pandemie. Wahrscheinlich wird der Lockdown über den 10. Januar hinaus verlängert. Das dürfte dann auch die Bäder betreffen. Und die Wasserballer.

Kein Sport und dazu ein Hallenbad, das für längere Zeit nicht nutzbar ist. Das bereite ihm durchaus Bauchschmerzen, sagt Straßheim. „Den ganzen Schwimmsport betreffend“, fügt er erklärend hinzu. Schmerzen, „dass wir den Anschluss und damit auch den Nachwuchs verlieren“. Schließlich sind nicht nur die TuS-Wasserballer auf junge Kräfte angewiesen, die nachrücken, sondern auch die Schwimmvereine wie die Startgemeinschaft Syke/Barrien. „Wenn es nach dem Seepferdchen keine weiterführenden Kurse gibt, wird es im Wasserball keinen Nachwuchs geben“, sorgt sich Straßheim um die Zukunft.

Ein Stück mehr sogar noch als um das Hier und Jetzt: „Ich habe nicht die Befürchtung, dass wird durch mangelndes Training oder fehlende Spiele jemanden verlieren könnten. Dafür sind wir als Mannschaft zu eng zusammengeschweißt“, sagt er. Die Syker Wasserballfamilie hält zusammen, und das, obwohl auch die Zahl der Trainingseinheiten im vergangenen Jahr überschaubar war. „Aber in dieser Zeit war ich echt begeistert. Wir waren im allerschlechtesten Fall zu zehnt, in der Regel waren immer 14, 15, 16 Leute da, auch viele junge Spieler“, schildert Straßheim, wie groß der Hunger auf Wasserball beim TuS ist. „Ich hoffe, das bleibt so.“

Wie es mit dem Ligabetrieb weitergeht, ist unklar. „Ich hoffe auf eine normale Saison 2021/22“, richtet Straßheim den Blick nicht nur ein paar Wochen, sondern etliche Monate nach vorn. Alles hänge – wie bei vielen anderen Sportarten auch – in der Schwebe. Eines sei aber sicher, wie Straßheim augenzwinkernd anfügt: „Wir können uns immer noch Pokalsieger nennen.“ Den Titel gewannen die Hachestädter im August 2019 – jetzt dürften sie zum am längsten amtierenden Champion werden.