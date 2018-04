Sven Lindhoff vom RFS Okeler Land erreichte beim Osterturnier in Okel drei Platzierungen unter den Top-Ten. (Jonas Kako)

Okel. Der Reit- und Fahrverein (RFV) Okel ist ein Klub der kurzen Wege. Das gilt besonders für die Entscheidungsfindung. „Hier wird jeder Vorschlag ernst genommen, und jeder kann einbringen, was er für richtig hält. Wir beraten dann darüber und schauen, was wir umsetzen“, gab der Vorsitzende Carsten Hillmann am Rande des traditionellen dreitägigen Osterturniers einen kleinen Einblick in das Vereinsleben. Die Veranstaltung war ein gutes Beispiel dafür, dass diese offene Diskussionskultur Früchte trägt

Einiges hatten die Okeler verändert im Vorfeld und sich dabei an alten Zeiten orientiert. Deshalb erlebte der Jugendsport eine kleine Renaissance. „Wir hatten vor 20 Jahren schon mal ein ähnliches Programm“, sagte Hillmann mit Blick auf die vielen Prüfungen für Nachwuchsreiter am Ostersonntag. Führzügel- oder Dressurreiterwettbewerbe erlaubten einen kleinen Blick in die Zukunft des Reitsports in der Region, denn die meisten Teilnehmer kamen aus den benachbarten Vereinen oder von den Gastgebern selbst. „Wir wollen mehr für die Jugend tun und nicht nur Profis anlocken“, nannte Hillmann einen Aspekt, auf den der Reit- und Fahrverein in Zukunft sein besonderes Augenmerk richten möchte. Darüber hinaus ist die Konzentration auf den Nachwuchs auch ein Wirtschaftsfaktor: „Besonders die jungen Reiter bringen ihre Familien mit, und so ein Turnier lebt auch vom Verzehr“, erklärte Hillmann. Dass viele Kinder aus dem eigenen Verein für die Nachwuchsprüfungen meldeten, freute Hillmann besonders. Mit Joelina Meyer gewann auf Andrew sogar ein Talent des RFV die erste Abteilung des Führzügelwettbewerbs. Gut angenommen wurde ebenfalls, dass sämtliche Prüfungen auch für Reiter mit Ponys geöffnet waren. „Das hat für viel Zulauf gesorgt“, sah sich Hillmann auch in dieser Neuerung bestätigt. Für die guten Ideen im Okeler Reit- und Fahrverein zeichne der gesamte Vorstand verantwortlich.

Für einen reibungslosen Ablauf und zufriedene Sportler und Gäste sorgten die zahlreichen Helfer. „Wir haben da ein Team von gut 40 Leuten zusammen. Das ist eine eingefleischte Truppe“, betonte Hillmann, dass auf die Freiwilligen jederzeit Verlass sei. „Da habe ich fast schon Langeweile“, sagte er lachend – ein größeres Lob konnte er dem großen Team nicht spenden.

Doppelsieg für Maren True

Lob verdienten sich auch die zahlreichen Sportler, die auf ihren Pferden und Ponys guten Reitsport boten. In Okel nutzten viele die Gelegenheit, jüngere Tiere zu testen und ihnen Wettkampferfahrung zu ermöglichen. Einige Erfolge verbuchten dabei auch Reiterinnen und Reiter aus unserem Verbreitungsgebiet, allen voran Maren True vom Reitverein Heiligenrode. Sie setzte sich auf de Baabe sowohl in der Punktespringprüfung mit Joker Klasse A** als auch in der Stilspringprüfung Klasse L mit Stechen durch.

Erfolgreich war hier auch Anna Dierks vom RFV Nordwohlde. Sie wurde auf Quinsam Dritte und Zweite. In der Dressur zeigte sich der RFV Diek-Bassum gewohnt stark: Die Dressurpferdeprüfung Klasse L gewann Uwe Stradtmann auf Quintus Sertorius mit der Wertnote 8.3, die Dressurprüfung Klasse L* Trense ging an Nadine Hartendorf auf Foo Fighter 4. In der Springprüfung der Klasse A* hatte Vanessa Potthast vom RFV Nordwohlde auf Excalibur die Nase vorn, Manuel Lindhoff (RFS Okeler Land) setzte sich auf Georgia 184 im Stilspringen der Klasse E durch.