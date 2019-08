Ein bisschen Derbykampf zeigten die A-Jugendlichen des TuS Sudweyhe und der JSG Twistringen-Mörsen, bei dem Tom Thiede (r.) einer der Aktivposten war, beim Turnier. Beide Teams haben allerdings noch Luft nach oben. (Mentrup)

Es war ein Vorgeschmack auf die neue Saison im Jugendfußball, wenn auch nur ein kleiner. Beim Jugendturnierwochenende des SV Mörsen-Scharrendorf rollte drei Tage lang ununterbrochen der Ball in allen Altersklassen, die der Nachwuchsfußball zu bieten hat. Das Turnier der A-Junioren gewann dabei der TuS Sudweyhe.

Luft nach oben haben sie noch. Das galt sowohl für die TuS-A-Jugend als auch die Gastgeber von der JSG Twistringen-Mörsen. Die beiden Landesligisten, die in der Liga am 2. November aufeinander treffen werden, überzeugten beim Turnier nur phasenweise. Allerdings fehlten auf beiden Seiten auch einige Akteure. „Das ist ganz normal, es sind eben noch Ferien“, sagte Dennis Lange, der in diesem Sommer zum Trainerteam der JSG gestoßen ist. Ihm zur Seite stehen Thomas Rasche und Ulli Funke. Für Lange durchaus interessant war der Vergleich mit den Sudweyhern. Der TuS, betreut von Andreas Weger und Lutz Schröder, wird in der kommenden Saison als Aufsteiger in die Landesliga nämlich unter anderem auch auf die JSG treffen. Das direkte Duell, auf 25 Minuten verkürzt, ging an die Sudweyher. Marco Weiner erzielte den einzigen Treffer der Partie für den TuS, der in der kommenden Saison zum größten Teil auf Spieler des jüngeren Jahrgangs setzt. „Das sind gute Jungs. Erst einmal wollen wir mit ihnen die Klasse halten und im Jahr darauf sehen, was möglich ist“, verriet Weger. Sein und Schröders Team sicherte sich am Ende dank des besten Torverhältnisses den Gesamtsieg. Es hatte ebenso sechs Punkte auf dem Konto wie die Gastgeber und die SG DHI Harpstedt. Chancenlos war Kreisligist JSG BDE Drentwede. Durchaus zufrieden mit dem Auftritt der Gastgeber zeigte sich Lange: „Wenn man sieht, was die Jungs bereits umsetzen, ist das klasse. Wir haben sehr viel probiert, dafür haben es die Jungs gut gemacht“, blickte er durchaus optimistisch auf das Bezirkspokalspiel am 22. August in Sulingen voraus. Die Sudweyher sind bereits an diesem Wochenende gefordert, sie müssen am Sonnabend beim ASC Nienburg ran.

In den weiteren Altersklassen feierte Arminia Rechterfeld gleich zwei Siege: In der D-Jugend und der F-Jugend gewannen die Arminen die Turniere. Bei der B-Jugend hatte der TuS Lutten die Nase vorn. Er stellte das mit Abstand spielstärkste Team und krönte sich mit 9:1 Toren und sieben Punkten in drei Spielen zum Champion. Der TSV Bassum holte sich in der C-Jugend den Titel, während die Gastgeber den Sieg bei den E-Junioren feierten. Bei den G-Junioren mit nur drei Teams hatte der SC Twistringen die Nase vorn.