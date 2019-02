Stefan Honscha ist nicht nur Ex-Footballspieler, sondern auch großer Fan. Sein Herz hängt an den Green Bay Packers, wie sein Trikot und der Cheesehead im Hintergrund zeigen. (Braunschädel)

Syke-Ristedt. Stefan Honscha besitzt das, wovon viele Menschen nur träumen können: ein American-Football-Team in den Vereinigten Staaten – zumindest einen Teil davon. In seinem Wohnzimmer hängt die gerahmte Urkunde, die ihn als Anteilseigner der Green Bay Packers ausweist, eines der berühmtesten, traditionsreichsten und erfolgreichsten Teams der National Football League (NFL). Daneben hat Honscha den sogenannten Cheesehead angebracht, die Kopfbedeckung in Form eines dreieckigen Käsestücks, die zum Markenzeichen der Fans der Packers geworden ist. Auch ein Football mit dem goldumrandeten Logo, das auf dunkelgrünem Hintergrund ein weißes G zeigt, hat seinen Platz nahe des Fernsehers gefunden. Wer Honschas Wohnzimmer betritt, der ahnt: Der 45-Jährige ist nicht nur Football-begeistert. Er lebt den Sport.

Football fasziniert Honscha schon lange. „Die Kombination aus Intelligenz und Physis macht den Sport so spannend. Man muss nicht nur fit sein, sondern auch den Gegner analysieren können“, erklärt der Rettungssanitäter. Wo der Laie ein Spiel mit zahlreichen Unterbrechungen und ineinander verkeilten Körpern sieht, liest der 45-Jährige ganze Formationen. Honscha kann das, weil er selbst jahrelang Football gespielt hat. Er war dabei, als die mittlerweile vor fast neun Jahren aufgelösten Weyhe Vikings des SC Weyhe den Sport in der hiesigen Region bekannt machten und bis in die zweite Liga stürmten. Einen Helm dieser Zeit hat er ebenso aufbewahrt wie das Playbook, in dem die Spielzüge und Laufwege aufgeschrieben sind. Honscha war ein Spätstarter. Er hatte in seiner Jugend unter anderem sehr erfolgreich Judo betrieben, zum Football kam er erst mit Anfang 20. Bevor er auf einer Party von den Vikings erfuhr, hatte er sich bei den Bremen Bravehearts, damals ein Zweitligist, erkundigt. „Das war allerdings schwierig, weil ich im Schichtdienst arbeite“, sagt Honscha. Also landete er in Weyhe und ging fortan mit den Wikingern auf Beutezug.

Er begann als Running Back, musste also den Ball so weit wie möglich nach vorne tragen, idealerweise natürlich bis in die Endzone zum Touchdown. Der Weg durch die gegnerische Verteidigungsreihe, wo die großen und schweren Jungs auf ihn warteten, war nicht leicht – und manchmal auch schmerzhaft, „aber Kontakt hat mir nie etwas ausgemacht“. Auch deshalb war er später ein guter Receiver, sprich: Passempfänger. Vor allem überzeugte er mit sicheren Händen. In Weyhe gab es eine goldene Regel: „Honsch“, wie er genannt wird, lässt keinen Ball fallen, auch wenn es scheppert. Für sein Hobby nahm Honscha viel Zeit auf sich. Die Fahrten führten ihn und sein Team bis nach Frankfurt (Oder), Leipzig, Kiel oder Berlin. „Nahverkehr bedeutete für uns immer Hamburg“, sagt er und lacht. „Das kann sich heute kaum ein Amateur-Sportler vorstellen.“ Erinnerungen an seine Footballzeit hat er viele, „aber mir ging es dabei nicht ausschließlich um Erfolg. Was für mich immer wichtig war, war Spaß zu haben, mich weiterzuentwickeln und mich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen.“

Honscha, der nach dem Weyher Aus noch anderthalb Jahre bei den Bremen Firebirds aktiv war, hat stets Lust auf Neues, entwickelt andere Perspektiven und Blickwinkel, ist kreativ und analytisch begabt. Deshalb ist er auch als Mentalcoach gefragt. Eine entsprechende Ausbildung hat er sogar absolviert. In dieser Rolle unterstützt er unter anderem die Handballerinnen der HSG Phoenix. Aber auch im athletischen Bereich macht er den Landesligisten fit – und bringt mit Trainer Christoph Schweitzer natürlich die eine oder andere Football-Methode ein. Manchmal ist das ein neuer Spielzug, manchmal aber auch ein Tackling-Training, für das er sich einst Equipment von den Ritterhude Badgers lieh. Dort kannte er den Headcoach Marcus Meckes, der mittlerweile bei den Oldenburg Knights aktiv ist. Auch beim Team aus der Huntestadt bringt sich Honscha als Mentalcoach ein. Football hat ihm viele Kontakte beschert, die der 45-Jährige noch immer aufrecht erhält. „Alle hatten großen Respekt voreinander. Wir waren eine Gemeinschaft, auch wenn wir nicht dasselbe Trikot getragen haben“, verdeutlicht er den vereinsübergreifenden Zusammenhalt in der damals noch überschaubaren Football-Gemeinschaft.

Als Honscha das Trikot der Vikings trug, war er bereits Packers-Fan. Sein Bruder Thomas war durch einen Schüleraustausch in den Staaten gewesen, in Milwaukee, Wisconsin, dem Heimatstaat der Packers. Als er eines Tages mit einem Shirt des Green-Bay-Erzrivalen Chicago Bears vor seiner Gastfamilie stand, klärte die ihn kurzerhand auf, wem man in Wisconsin die Daumen drücken sollte – und überschüttete ihn mit Packers-Fanartikeln. Da fiel der eine oder andere nach der Rückkehr auch für Stefan ab. Die Fanliebe zu Green Bay war geboren, auch wenn Honscha noch kein Spiel im legendären Lambeau Field, dem ältesten Stadion der NFL, verfolgt hat. „Das bleibt natürlich das Ziel“, hat er diesen Traum noch nicht aufgegeben. Bis dieser in Erfüllung geht, wird der 45-Jährige weiter auch nachts aufstehen, um die Spiele live zu verfolgen – zum Beispiel im Trikot von Star-Quarterback Aaron Rodgers.

Und sogar den Super Bowl könnte der Ristedter irgendwann live sehen: Mit dem US-Amerikaner Rob Olivar spielte er einst Seite an Seite in Weyhe, beide wohnten sogar zusammen. Und weil Honscha seinen Mitspieler sowohl im Badminton als auch im Tennis besiegte, schlug dieser ihm einen Deal vor: Wenn die Packers gegen die New England Patriots im Super Bowl spielen, würde er sich um die Tickets kümmern und Honscha müsste nur noch in die Staaten fliegen. Bisher hofft Honscha vergeblich auf dieses Endspiel. „Aber ich nehme mir jedes Jahr rund um den Super Bowl eine Woche Urlaub“, verrät er.

Während Olivars Patriots in der Nacht von Sonntag auf Montag zum dritten Mal in Folge im Endspiel stehen, haben Honschas Packers sogar die Playoffs verpasst. „Leider“, sagt der 45-Jährige, der als Fan darauf gehofft hatte, dass sein Lieblingsteam um die Footballkrone spielt. Stattdessen haben es die Los Angeles Rams als zweites Team in den Super Bowl geschafft. „Man muss anerkennen, dass die Patriots und die Rams besser waren. Das muss man respektieren“, nimmt Honscha die Situation gewohnt sportlich. Den Super Bowl lässt er sich trotzdem nicht entgehen. Im Gegenteil: Er erlebt ihn sogar in ganz großer Runde bei einem Public Viewing in Hamburg. „Ich bin gespannt“, sagt der Ristedter grinsend. Er setzt auf die Patriots um das Trainer-Quarterback-Duo Bill Belichick und Tom Brady. „Sie haben mehr Erfahrung. Das wird den Ausschlag geben“, vermutet er. In Hamburg wird Honscha sicher auch dem einen oder anderen weiteren Packers-Fan begegnen. Green Bay hat schließlich in Deutschland eine große Fangemeinde – aber nur ganz wenige Besitzer.