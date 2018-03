Kevin Volkmann (am Ball) hat sich in der Wintervorbereitung einen Kreuzbandriss zugezogen. Er ist einer von zahlreichen längerfristigen Ausfällen, die dem TSV Okel derzeit schwer zu schaffen machen. (Udo Meissner)

Okel. Drei Spiele, 1:14 Tore, null Punkte: Der TSV Okel ist auf dem Papier der Verlierer der ersten Punktspiel-Wochen 2018 in der Fußball-Kreisliga. Spielertrainer Rico Volkmann hat den Abstiegskampf ausgerufen. Sein Team geht am Stock. „Ich habe von Spiel zu Spiel acht bis zehn Leute, die nicht dabei sein können“, erklärt er. Diese Ausfälle zu kompensieren sei nahezu unmöglich, eine zeitnahe Lösung der Misere ist nicht in Sicht. Dennoch glaubt der Spielertrainer weiter fest an sein Team.

„Das ist jetzt eine ganz, ganz schwierige Situation“, sagt Volkmann. „So eine Verletztenmisere hatten wir noch nie.“ Der negative Höhepunkt der Ausfälle war der Kreuzbandriss von Kevin Volkmann in der Wintervorbereitung. Auf ihn müssen die Okeler lange verzichten. Das gilt jedoch nicht nur für ihn. Marlon Reyher plagt sich mit einem Muskelfaserriss und ständigen muskulären Problemen im Oberschenkel herum. „Rückkehr offen“, betont Rico Volkmann. Eine Aussage, die er oft aus den eigenen Reihen gehört hat. Sie gilt auch für Leon Helmke, der mit einer Schambeinentzündung auf unbestimmte Zeit ausfällt. Daniel Schumacher (Verdacht auf Haarriss im Fuß) kann dem TSV in dieser Saison höchstwahrscheinlich nicht mehr helfen, Jörn Kastens macht wegen seiner gesundheitlichen Probleme wohl gar kein Spiel mehr. Bei Jannis Webel (Schienbeinprellung) und Marvin Zwiebler (Muskelfaserriss) besteht zumindest Hoffnung auf eine baldige Rückkehr. Das sind sieben feste Ausfälle. „Diese Spieler sind alles auch Stammspieler und Leistungsträger“, wiegen die Verluste für Volkmann doppelt schwer. Dazu kommen die Schichtarbeiter und Studenten, mit denen er nicht fest planen kann.

Ihr Vorhaben, in der Rückserie 25 Punkte zu holen, haben die Okeler ad acta gelegt. „Für uns geht es nur noch um den Klassenerhalt. Wir schielen insgesamt auf 32 bis 35 Punkte“, erklärt Volkmann. Mindestens zwölf Zähler sollen es also sein. „Für uns ist jedes Spiel gegen einen Gegner von unten ein Endspiel“, gibt der Coach die neue Marschrichtung vor. In einem Spiel sei schließlich alles möglich, selbst wenn man unterlegen sei. In der Partie am Freitag beim Tabellen-14. TV Neuenkirchen wollen die Okeler den ersten Punkt in diesem Jahr holen. Wer dann auf dem Platz stehen wird, kann Volkmann noch nicht vorhersehen. „Seit dem Abpfiff des Barnstorf-Spiels am Sonntag liegt mein ganzer Fokus darauf, wie sich am Freitag die Mannschaft aufstellen wird“, ist er weniger als Trainer denn als Organisator und Tüftler gefragt.

Trotz der Misere ist Volkmann weit davon entfernt aufzugeben – und lebt damit genau das vor, was seinen Verein auszeichnet: „Wir haben einen extrem guten Zusammenhalt“, betont er. Der TSV rückt zusammen. Die Spieler aus der zweiten Herrenmannschaft, die in der 3. Kreisklasse spielt, helfen bereitwillig aus. „Den Jungs kann man einfach nur dankbar sein. Jeder probiert, alles möglich zu machen. Die Jungs verschieben Feiern und Termine. Das ist das, was uns am Leben hält“, zollt Volkmann seinen Spielern größten Respekt. Er hofft darauf, dass dieser Zusammenhalt am Freitagabend mit Zählbarem belohnt wird. Denn mehr denn je gilt beim TSV: „Für uns ist jeder Punktgewinn Gold wert.“