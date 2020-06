Kolja Schnackenberg, hier noch im Dress des TuS Varrel, will den TSV Heiligenrode binnen fünf Jahren in die Bezirksliga führen. (Michael Braunschädel)

Still ist es in letzter Zeit um den TSV Heiligenrode geworden. Von der Fußball-Landkarte des Kreises Diepholz ist der Verein zwar noch nicht verschwunden, doch für großes Aufsehen hat er im Herrenbereich nun wahrlich nicht gesorgt. Seit einigen Jahren treiben sich die Blau-Weißen in der 2. Fußball-Kreisklasse herum, für eine Spielzeit musste der TSV sogar den bitteren Gang in die 3. Kreisklasse antreten. Das Herumdümpeln in den unteren Ligen soll aber jetzt ein Ende haben. Deswegen hat der Klub ein ambitioniertes Traingespann an Land gezogen. Kolja Schnackenberg und Justus Runte, zuletzt beim Kreisligisten TuS Varrel erfolgreich aktiv, sollen den TSV Heiligenrode in Zukunft wieder in höhere Sphären heben. Das Ziel: In fünf Jahren möchte der Verein wieder in der Bezirksliga mitmischen.

Dort wollte Kolja Schnackenberg eigentlich auch mit dem TuS Varrel hin. Der 39-Jährige hatte das Kommando bei der ersten Herrennmannschaft des TuS in der Saison 2013/14 übernommen und den Klub prompt in höhere Gefilde geführt. Wie es seitdem weiterging, ist bekannt. In sechs Jahren stieg Schnackenberg mit seinen Mannen fünfmal auf und führte die Schwarz-Weißen in die Kreisliga. Doch Anfang des Jahres folgte der überraschende Abschied. „Der Vorstand und der Trainerstab hatten einfach unterschiedliche Visionen. In der Zukunftsplanung lagen wir leider sehr weit auseinander“, blickt der detailverliebte und akribische Trainer noch einmal auf seine Varreler Zeit zurück.

Nun beginnt eine neue beim TSV Heiligenrode. Doch warum geht Schnackenberg freiwillig zwei Ligen nach unten, anstatt eine Mannschaft in der Bezirksliga zu trainieren? „Ich hatte auch interessante Anfragen aus höheren Ligen“, gibt der Coach zu. „Doch ich habe meine ersten fußballerischen Schritte beim TSV Heiligenrode gemacht, kenne daher den Verein, und die Aufgabe reizt mich einfach total. Ich möchte eine Mannschaft in die Bezirksliga führen und mich nicht in ein gemachtes Nest setzen“, erklärt Schnackenberg, der relativ spät, nämlich mit 15 Jahren, bei den Blau-Weißen mit dem Fußballspielen begann. Im Herrenbereich stand er sogar für eine Saison im Bezirksliga-Kader, konnte sich aber als Jungspund, der gerade erst aus der Jugend kam, nicht vollends durchsetzen. Deswegen zog Schnackenberg direkt weiter zum TuS Varrel. Dort baute er schließlich – unter anderem mit Justus Runte – eine schlagkräftige Truppe auf. Doch nicht nur die beiden Cheftrainer werden in Heiligenrode Verantwortung übernehmen. Auch Co-Trainer Christian Weinhold, Fitness-Coach Till Vetters und Torwarttrainer Ilyosha Nicol sorgen dafür, dass der TSV Heiligenrode in diesem Bereich breit aufgestellt ist.

Der Verein ist mit drei Fußballplätzen auch strukturell gut aufgestellt und besitzt darüber hinaus eine eigene und erfolgreiche Jugendabteilung. Laut Schnackenberg „ist jeder gewillt, für den Verein das Beste zu geben. Der Klub ist sehr ambitioniert und möchte hier etwas aufbauen. Das will ich auch!“ Ziel sei es in der kommenden Saison, zwei Herrenmannschaften zu stellen. In der vergangenen Spielzeit war das nicht der Fall. Die zweite Herren soll dann in der 3. Kreisklasse antreten.

Für beide Teams stehen dem TSV Heiligenrode momentan 54 Spieler zur Verfügung. Alleine 15 Akteure aus dem Kreisliga-Team des TuS Varrel schließen sich dem TSV an. „Hinzu kommen noch 15 bis 20 Spieler, die in der Kreisliga oder noch höherklassiger gespielt haben“, verrät der C-Lizenz-Inhaber. Seine größte Aufgabe sei es nun, aus diesem Spielerpool eine intakte Mannschaft zu formen – um in der kommenden Saison den Aufstieg zu schaffen.

Für Schnackenberg spielt auch die Jugendarbeit eine wichtige Rolle. „Der Verein leistet da sehr gute Arbeit. Das müssen wir unbedingt fortsetzen und Jugendspielern eine Alternative bieten, damit sie im Verein bleiben“, betont der Coach. „Wir wollen ihnen einfach etwas bieten. Sie sollen sehen, dass der Verein bestrebt ist, in Zukunft höherklassig zu spielen.“ Um die Ziele auch zu erreichen, nehmen sich Kolja Schnackenberg und der Verein die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst zum Vorbild: „Auch dort packt einfach jeder mit an, will dem Verein helfen. Die TSG hat sich in vielen Jahren eine qualitativ hochwertige Mannschaft zusammengebaut. Das wollen wir auch erreichen.“ Die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst wird in der Saison 2020/21 in der Bezirksliga versuchen, die Favoriten zu ärgern. Vielleicht – wenn der Plan aufgeht – stehen sich die beiden Mannschaften aus der Gemeinde Stuhr mittelfristig nicht nur in Freundschaftsspielen, sondern auch in der Meisterschaft gegenüber. Ambitioniert genug ist der TSV Heiligenrode in jedem Fall. Und Kolja Schnackenberg sowieso. Das hat er beim TuS Varrel bereits bewiesen.