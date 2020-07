Beim Barrier TC nahm Kristin Radekes Tennislaufbahn ihren Anfang. Mittlerweile schlägt die 19-Jährige am College in den USA auf. (Thorin Mentrup)

Syke. Zwei Koffer und eine Tennistasche. Mehr nahm Kristin Radeke nicht mit, als sie im August 2018 ihr zweites Leben begann. Die 19-Jährige, deren Familie in Syke wohnt, besucht in Wilmington in Delaware, einem Staat an der Ostküste der Vereinigten Staaten, das Goldey-Beacom College. Dort studiert sie International Business Management – und spielt äußerst erfolgreich Tennis.

Es war wortwörtlich ein Start ins Ungewisse, den Radeke vor knapp zwei Jahren unternahm. „Ich kannte dort niemanden, wusste nicht, wie es sein würde“, blickt sie zurück. Andererseits hatte sie sich bewusst für diesen Schritt entschieden, für vier Jahre jeweils in den Semestern von August bis Dezember und Januar bis Mai in den USA zu studieren und dort Sport auf hohem Niveau und Lernen verbinden. „Das ist das perfekte Leben für mich“, sagt Radeke. Im kleineren Rahmen hat sie das bereits kennen gelernt, besuchte sie doch in Bremen die Oberschule Ronzelenstraße, eine sogenannte Sportbetonte Schule. Und sportlich ist Radeke allemal: Sie ist auch im Volleyball talentiert, spielte unter anderem in der Bremer Auswahl. Erfolge pflastern auch im Tennis ihren Weg: Radeke zählte zu den besten Jugendlichen im Verbandsgebiet, feierte etliche Turniersiege und schlug bereits als Zwölfjährige in der Damen-Verbandsliga für den Barrier TC auf.

„Bis 14 lief es super gut“, erzählt Radeke, die sich dann dem Bremer TV anschloss. Es folgte eine Phase, in der sie es ein bisschen ruhiger angehen ließ und nicht mehr so viele Turniere spielte. Mit 17, erinnert sie sich, stieg sie wieder richtig ein in den Tenniszirkus. „Das hatte mir gefehlt“, war ihr Ehrgeiz so groß wie zuvor. Zumal sie einen Plan fasste: Sie wollte sich für ein Sport-Stipendium bewerben und so einen College-Platz in den USA ergattern. Ein auf dieses Gebiet spezialisiertes Unternehmen half ihr dabei, sich diesen Traum zu erfüllen.

Eine zweite Familie

Also begann es, Kristin Radekes zweites Leben, Luftlinie mehr als 6200 Kilometer von Syke entfernt. „Das ist wie eine zweite Familie da drüben“, hat sie sich schnell eingelebt. Mit etwa 5000 Studenten ist das private College für amerikanische Verhältnisse nicht allzu groß. Zu ihren Teamkolleginnen fand die 19-Jährige schnell einen Draht. Sportler ticken eben sehr ähnlich – auch wenn sie aus aller Herren Länder kommen: Radeke spielt zusammen mit Studentinnen aus Spanien, Frankreich, Schweden und sogar Venezuela. Das gesamte Team besteht aus Internationalen. Darin sieht die Sykerin einen Grund für die enge Bindung: „Wir alle durchleben dieselbe Situation: Wir sind weg von der Familie und müssen uns etwas Neues aufbauen. Deshalb ist der Zusammenhalt wirklich groß.“ Die Umstände schweißen zusammen, genauso wie der Sport. Auch ihren Freund Kai Adler aus Leer, ebenfalls Tennisspieler, hat Radeke in Übersee kennengelernt. Das neue Leben, es läuft.

Auch sportlich: Jeden Tag steht Radeke auf dem Platz und trainiert. Tennis sowieso, stets zweieinhalb Stunden, aber auch Extra-Einheiten zum Beispiel im konditionellen Bereich. „Das ist nochmal ein ganz anderes Level als das, was ich aus Deutschland kannte“, sagt sie. Doch der Aufwand zahlt sich aus: „Ich habe mich noch einmal weiterentwickelt, vor allem mental, aber auch taktisch und technisch. Man bekommt einfach sehr viel Matchpraxis.“ Das helfe ungemein. Gewöhnen musste sie sich zunächst an die Mentalität. Die ist bei den sportbegeisterten Amerikanern nämlich ganz anders als in Deutschland. „Hier ist alles sehr leise beim Tennis. In Amerika ist es viel lauter, alle schreien und pushen dich extrem“, erklärt Radeke. Diese Unterstützung habe sie zu schätzen gelernt. „Da kann man nur motiviert sein und weiterkämpfen, auch wenn es mal nicht so gut läuft.“ Das US-Mantra „Never give up“ – zu deutsch: Gib niemals auf – hat sie fest verinnerlicht.

Neu war für Radeke das Spielsystem: „Das Spannende ist, dass es in den USA keine Leistungsklassen gibt. Man kann also viel taktischer spielen. Außerdem dauern die Doppel nur einen Satz“, weist sie auf feine, aber entscheidende Unterschiede im Vergleich zu Deutschland hin. Bei einer Partie werden sechs Einzel und drei Doppel gespielt. Zum Team gehören insgesamt zwölf Spielerinnen. Nicht alle werden aufgestellt, doch jedes Mitglied ist bei den Begegnungen dabei.

Unter den besten Collegeteams

In den USA ist Radeke mittlerweile ein Sophomore, also im zweiten Studienjahr. Direkt im ersten als sogenannter Freshman feierte sie einen für ihr College besonders großen Erfolg: Ihr Team qualifizierte sich für die sogenannten Nationals, das Turnier der besten 16 Collegemannschaften der Staaten. „Es war ein Traumjahr“, sagt Radeke. Für sie, aber auch für das gesamte Team. Eine rund 30-minütige Dokumentation auf Youtube zeigt den Weg bis in die Riege der besten Collegemannschaften. Bei den Nationals war zwar gegen die an zwei gesetzten Kontrahenten Endstation, doch Radeke war um eine spezielle Erfahrung reicher. Sie spielte sogar auf der Anlage der US Open in New York, einem der vier Grand-Slam-Turniere der Welt. „Es ist wie ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht, wenn man auf den Plätzen spielen darf, auf denen sonst die Profis spielen“, sagt sie und weiß: „Diese Momente vergisst man nicht mehr.“

Doch wie bekommt sie Leistungssport und Studium unter einen Hut? „Es ist schon so ausgelegt, dass man beides schafft. Aber man muss sich gut organisieren“, stehen auch für Radeke manchmal abendliche Bibliotheksbesuche auf dem Programm. Die Sykerin hat eine gute Balance gefunden. Derzeit aber ist sie im Wartestand. Im März wurde sie wie ihre Mitspielerinnen in die Heimat geschickt, einen Tag, nachdem sie zum 5:2-Sieg über die Mannschaft der Delaware State einen Einzelsieg in zwei Sätzen beigesteuert hatte. Sie erwischte den letzten Flieger aus Philadelphia. Wegen der Corona-Pandemie, die in den USA besonders stark wütet, war von einem auf den anderen Tag ihr zweites Leben ein ganz anderes. „Wir haben unsere Kurse online weitergemacht“, lief zumindest das Studium weiter, wenn auch aus der Ferne. Wann sie in die USA zurückkehren kann, weiß die 19-Jährige nicht. „Die Unis wollen weitermachen, aber als Europäer darf man momentan nicht einreisen“, muss sie sich gedulden.

Training mit Tarek Erlewein

Von Angesicht zu Angesicht wird sie auch ihre Mitspielerinnen erst einmal nicht sehen. Tennis begleitet sie aber auch in der Heimat. Radeke trainiert in Barrien, spielt dort einmal pro Woche mit Tarek Erlewein, der für den BTC in der Landesligaherrenmannschaft aufläuft, nimmt zudem Einzeltraining und schlägt im Punktspielbetrieb für den Bremer TV auf. „Ich will so weiter trainieren, dass ich nicht aus der Bahn bin, wenn ich wieder rüber kann“, will sie topfit zurückkehren ans College. Sie genießt aber auch die Zeit mit ihrer Familie und ihren Freunden. „Die versuche ich zu nutzen, so gut ich kann“, weiß sie gemeinsame Urlaube wie zuletzt in Kühlungsborn mehr zu schätzen als zuvor. Auch in dieser Hinsicht hat die Zeit in die USA sie reifen lassen. Leben möchte Radeke nach ihrem Abschluss aber definitiv wieder in Deutschland. Trotzdem steht für sie schon jetzt mit Blick auf ihre College-Zeit fest: „Das ist eine Erfahrung, die man mal gemacht haben muss.“