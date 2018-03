Stuhr. Dimitri Steen ist das, was man im Sport-Jargon unter einem Glücksgriff versteht: Vor der Saison ist er zum TV Stuhr zurückgekehrt – und hat sich direkt zum Leistungsträger entwickelt. Er ist Stammspieler, Vorbereiter und Torschütze beim Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga. Ein Mann für alle Offensivfälle, der aber auch defensiv überzeugt.

Als Dimitri Steen im Sommer den Bremen-Ligisten TSV Grolland verließ und sich Stuhr anschloss, machte er auf dem Papier einen Schritt zurück, geht er doch nun zwei Klassen tiefer auf Torejagd. Für den 19-Jährigen gibt es aber nur eine Sichtweise: Er hat alles richtig gemacht. In Grolland habe es nicht gepasst, in Stuhr läuft es dafür umso besser. „Ich habe mir bei meinem Wechsel etwas gedacht. Ich wollte in eine Mannschaft, die familiärer ist und ein ruhigeres Umfeld bietet.“ All das hat Steen in Stuhr gefunden. Den Verein kannte er bereits: In der Jugend spielte er für den TVS beziehungsweise für die JSG Stuhr/Seckenhausen. „Ich wusste, was mich erwartet, ich kannte das Umfeld ja schon. Und die meisten Spieler auch.“ Einen davon sogar ganz besonders gut: Mit Bjarne Voigt spielte Steen seit der G-Jugend zusammen, ehe sich bei seinem Wechsel nach Grolland die Wege trennten. Aber nur für ein Jahr. Dann machte Voigt fleißig Werbung dafür, dass sein Fußball-Freund aus Kindestagen zurückkehrt. „Als Bjarne gemerkt hat, dass ich in Grolland nicht glücklich bin, kamen ein paar Nachrichten über WhatsApp“, lacht Steen. Voigts Einsatz hat sich ausgezahlt – für den TVS und für die wiedervereinten Freunde sowieso.

Zu Steens persönlichem Glück hat sich in Stuhr das sportliche gesellt. Die Rothemden sind auf dem besten Weg zur Bezirksliga-Meisterschaft. „Es läuft perfekt. Alle meine Erwartungen wurden übertroffen“, freut sich Steen. 13 Tore hat er zum Stuhrer Höhenflug beigetragen, dazu kommen etliche Vorlagen. Dabei spielt er in einer für ihn ungewohnten Rolle. Er agiert im 4-3-3-System des TVS auf dem rechten Flügel. „In der Jugend habe ich immer Stürmer gespielt, in Grolland dann auf der Zehn“, so Steen. Seine Lieblingsposition sei die der hängenden Spitze. „Da sind wir mit Riccardo Azzarello aber schon überragend besetzt. Außerdem gefällt es mir auf dem rechten Flügel immer besser“, hat sich der Offensiv-Allrounder längst an seine neue Rolle gewöhnt. Die beinhaltet auch viel Defensivarbeit. Dafür ist sich Steen nicht zu schade. „Ich komme über den technischen Bereich, aber ich sehe mich als Arbeiter“, gehören nicht nur Tore, sondern auch Grätschen und Zweikämpfe zu seinem Repertoire. „Das ist in unserem System ganz wichtig“, weiß er. Den besten Nachweis hat er am vergangenen Wochenende selbst erbracht, als er beim 2:0 bei der SG Hoya defensiv einen Ball eroberte und den Gegenangriff selbst erfolgreich abschloss.

An den gelungenen Start will Steen mit seinen Mitspielern anknüpfen – am besten direkt beim schnellen Wiedersehen mit Hoya am Sonntag. Die Meisterschaft und die Landesliga sind nach der bärenstarken Hinrunde ein Thema in Stuhr. „Wir sind alle heiß darauf, Erster zu werden. Wir werden es nicht schleifen lassen“, ist Steens Erfolgshunger noch nicht gestillt. Rang eins in der Bezirksliga ist jedoch nicht das einzige große Ziel, das der Offensivspieler verfolgt: Er büffelt gerade für seine Abitur-Prüfungen. Der Schulabschluss und die Meisterschaft sind sein Antrieb für die kommenden Monate. „Dafür werde ich alles geben“, verspricht er und ahnt: „Es könnte ein richtig guter Sommer werden.“ Davor aber wartet noch harte Arbeit auf Steen – in der Schule ebenso wie auf dem Platz.