Sudweyhe. Große Erleichterung bei den C-Junioren-Fußballern des TuS Sudweyhe: Beim 3:1 (1:1) über den Tabellenvorletzten VfL Bückeburg feierte die Mannschaft von Trainer Houssam Hassoun in der Landesliga Hannover den ersehnten ersten Erfolg der Rückrunde und vergrößerte den Abstand zum Tabellenkeller. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang beträgt jetzt komfortable elf Zähler.

„Ich bin komplett zufrieden. Das war sowohl kämpferisch als auch läuferisch top. Die Jungs haben als Gemeinschaft funktioniert“, resümierte der stolze TuS-Coach Houssam Hassoun. Schon im ersten Abschnitt agierten die Platzherren überlegen und erspielten sich gute Gelegenheiten. Nach wenigen Sekunden wurde ein Treffer von Julius Winkler nicht anerkannt. Dennoch gingen die Gäste durch einen Sonntagsschuss aus 16 Metern, der im Winkel einschlug, in Führung (31.). Nur eine Minute später gelang dem TuS der Ausgleich. Kian Almaks herrliches Zuspiel erreichte Junis Hassoun, der daraufhin zum Torschützen Nils Philipp Siemers ablegte. Auch in der zweiten Halbzeit waren die Sudweyher überlegen und verschafften sich durch weitere Treffer richtig Luft im Abstiegskampf. Siemers verlängerte einen Flankenball per Kopf auf Junis Hassoun, der aus der Drehung zum 2:1 traf (63.). Nach einer gelungenen Kombination zwischen Paul-Louis Franz und Junis Hassoun traf Siemers zum Endstand (69.). Joris Dettmer scheiterte per Strafstoß dann noch am Bückeburger Keeper Mathis Meyer. Franz war zuvor zu Fall gebracht worden (70.).