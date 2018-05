Viele Lösungen fanden die Stuhrer um Thilo Schomann (am Ball) in der Offensive. Gegen Phoenix überzeugten sie aber auch defensiv. (Sebi Berens)

Stuhr. Die Kulisse war mehr als derbyreif: Gut 200 Zuschauer zählte Holger Bellersen beim Handball-Regionsliga-Duell zwischen der von ihm trainierten HSG Stuhr III und der HSG Phoenix II zum Abschluss der Saison, die für beide eine erfolgreiche war: Stuhr krönte seine Meister-Spielzeit mit dem 29:18 (15:7)-Erfolg, doch auch Phoenix brauchte sich als „Vize“ wahrlich nicht zu verstecken.

Der Sieg tat den Stuhrern sehr gut. „Die Kulisse hat noch ein paar Prozentpunkte rausgekitzelt. Für uns war es das i-Tüpfelchen auf der Saison. Es hat noch einmal richtig, richtig viel Spaß gemacht“, freute sich Bellersen. Seine Mannschaft war hoch motiviert, denn mit Phoenix hatte sie noch eine Rechnung offen. Das 27:28 aus der Hinrunde war eine von nur zwei Niederlagen in dieser Saison. „Der Stachel saß noch tief“, so Bellersen. Der Wille zur Revanche war den Gastgebern direkt anzumerken. Vor allem defensiv zeigten sie eine starke Leistung. „Wir haben es von der ersten Minute an verstanden, Phoenix durch unsere Deckungsarbeit vor Probleme zu stellen“, hob der Trainer den Schlüssel zum letztlich klaren Sieg hervor. Nach gut elf Minuten war die Begegnung beim Stand von 6:4 für die Gastgeber noch offen, danach aber setzten sie sich mehr und mehr ab. Zur Pause führten sie bereits mit 15:7, wobei ihnen die Disqualifikation Ralf Kramers in die Karten spielte (25.), wie auch Bellersen feststellte. Im zweiten Durchgang ließen sie dann nichts mehr anbrennen. Über 21:10 und 25:13 zogen sie davon. Marvin Klusmeyer erzielte mit seinem Tor zum 29:18-Endstand elf Sekunden vor Schluss den letzten Treffer der Stuhrer Erfolgssaison.

Seit gut drei Jahren spielt der Kern der Mannschaft mit Spielern, die 20 oder 21 Jahre alt sind, zusammen. Einige Routiniers sorgen für eine gute Mischung. „Wir haben einen Schritt nach vorn gemacht. Man hat eine Entwicklung gesehen – und ich glaube, wir sind noch nicht am Ende angekommen“, sagte Bellersen. Diese Entwicklung machte er auch an den beiden Vergleichen mit Phoenix fest. Die offensivstarken Gäste bei 18 Toren zu halten, sei eine beachtliche Leistung. „Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert“, sagte Bellersen. Der Titel sei ein mittelfristiges Ziel gewesen, vor der Saison habe aber noch niemand darüber gesprochen. Erst im Laufe der Spielzeit sei der Glaube gewachsen, schon jetzt die Meisterschaft feiern zu können. „Wir sind optimal in die Saison gestartet und haben auch einige enge Spiele für uns entschieden. Das hat uns das Selbstvertrauen gegeben, dass wir auch Spiele gewinnen können, in denen es nicht so gut läuft.“ Ein Beispiel dafür sei der Erfolg gegen den TuS Rotenburg III gewesen, als die Stuhrer ersatzgeschwächt anreisten, dann sogar noch einen Spieler verletzt verloren, aber dennoch die Oberhand behielten. „An solchen Schlüsselspielen sind wir gewachsen. Irgendwann hat das Ganze eine positive Eigendynamik entwickelt“, erklärt der Trainer. Für die Regionsoberliga sehen sich die Stuhrer gut gerüstet, sie wissen aber auch, dass der Klassenerhalt eine große Herausforderung für sie werden wird. „Rückschläge werden garantiert kommen“, weiß Bellersen, der auch auf die Euphorie setzt. „Wir müssen gucken, dass wir den Schwung, den wir jetzt aufgenommen haben, mit in die neue Saison nehmen.“ Dass das Team nahezu komplett zusammenbleibt, beflügelt die Hoffnungen.