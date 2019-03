Probeschießen für die Deutschen Meisterschaften: Tim Schröder mit Trainerin Gaby Schwettmann. (Thorin Mentrup)

Bassum. Gabriele Schwettmann hat den Blick für besondere Talente. Die Trainerin des SV Bassum von 1848 erkennt sofort, wer es im Bogenschießen zu etwas bringen kann. „Das dauert wirklich nur einen Augenblick, sobald jemand das erste Mal einen Bogen in der Hand hat“, verrät sie. Körperspannung und vor allem das Körpergefühl sind die Faktoren, auf die sie achtet. „Wenn beides stimmt, dann sind die Grundlagen richtig gut. Das hat man aber nicht so oft“, weiß die Trainerin, die alle nur Gaby nennen. Als Tim Schröder im Sommer 2014 zum Bogen griff, war das jedoch einer dieser seltenen Momente. „Bei Tim passte es perfekt“, sagt Schwettmann und grinst ihren Schüler, quasi ein Naturtalent, an. Ihre Auffassung, das steht gut fünf Jahre später fest, hat sie nicht getrogen: Schröder wird am Wochenende an den Deutschen Meisterschaften teilnehmen – zum bereits dritten Mal. In Biberach im nördlichen Oberschwaben traut ihm seine Trainerin einen Platz im oberen Drittel zu.

Das wäre am Ende ein eindrucksvolles Resultat. Schließlich kommen die 50 besten Bogenschützen Deutschlands in der Jugendklasse zusammen. Außerdem sah es vor einigen Wochen noch so aus, als dürfte sich Tim Schröder nicht zu diesem illustren Kreis zählen. „Bei den Landesmeisterschaften hat es irgendwie so gar nicht funktioniert“, erinnert er sich. 528 Ringe und Platz drei waren nicht das erhoffte Resultat für einen, der die Landesmeisterschaften dank seines Talents eigentlich nur als Durchgangsstation zu den Titelkämpfen auf nationaler Ebene betrachten sollte. „Eigentlich hatten wir die Deutschen Meisterschaften schon abgehakt“, verrät Schwettmann. Als dann die Qualifikationszahlen kamen, waren alle überrascht: Schröder war doch dabei. Also musste Schwettmann noch schnell eine Übernachtungsmöglichkeit in Biberach finden. Am Freitagmorgen beginnt nun die rund 720 Kilometer lange Fahrt in den Süden.

Dort soll sich auf der ganz großen Bühne das wahre Können Schröders Bahn brechen – wieder einmal, muss man sagen. Deutscher Meister ist der 16-Jährige bislang noch nicht geworden, aber enttäuscht hat er bei seinen beiden Vergleichen mit der nationalen Elite zuvor nie: Beide Male schoss er Bestleistung, schaffte es einmal sogar unter die besten Zehn. Schröder hat jede Menge Potenzial – Schwettmann hat sich nicht getäuscht. Seit jeher schießt ihr Schüler, der im Regionalliga-Team der 1848er gesetzt ist, mit dem Recurvebogen. „Der wurde mir in die Hand gedrückt und es gefiel mir sofort. Also bin ich dabei geblieben“, sagt Schröder und lacht. Auf seine Top-Ten-Platzierung ist er stolz, bildet sich allerdings nichts darauf ein. „Man muss sich immer wieder selbst übertreffen und dafür viel trainieren. Es bringt ja nichts, sich auf dieser Leistung auszuruhen“, weiß er, dass vor einer starken Leistung jede Menge Arbeit steht, die nicht beim Bogentraining endet. Der ehemalige Landeskader-Schütze beherrscht darüber hinaus Taekwondo. Die Kampfkunst hat dem so wichtigen Körpergefühl sicher nicht geschadet.

Bogenschießen habe er schon immer interessant gefunden, sagt Schröder über sein durchaus ungewöhnliches Hobby. Mit Stock und Schnur sei er damals angefangen, dann habe seine Mutter ihn zum Verein geschickt. Bis heute ist er seinem Sport treu geblieben. Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn im gleichen Maße, wie sich der Körper Heranwachsender verändert, verändern sich auch die Ansprüche an den Schützen und besonders an das Material. „Da muss man sich einfach durchbeißen“, berichtet Schwettmann von vielen Veränderungen vom Zuggewicht bis zum Bogen selbst. Ohnehin sei Bogenschießen zu 80 Prozent Kopfsache. Den Druck einer Deutschen Meisterschaft dürfe man gar nicht so sehr an sich herankommen lassen.

Schröder beherrscht die Kunst, sich auf jeden der insgesamt 60 Wettkampfschüsse zu fokussieren. „Das ganze Drumherum kann ich auch bei einer Deutschen Meisterschaft ausblenden“, weiß er aus eigener Erfahrung. Er setzt sich vor den Meisterschaften nicht unter Druck. „Ich habe mir jetzt nicht angeguckt, wer dabei ist, und überlegt, wo ich landen kann. Ich will im Wettkampf nicht anfangen zu rechnen, ob es reicht oder nicht. Dann wird es schwierig.“ Die nötige Lockerheit will ihm auch Schwettmann bescheren. Sie kennt die Meisterschafts-Atmosphäre seit vielen Jahren und hat etliche Sportlerinnen und Sportler bereits dorthin begleitet. Eine gute Vorbereitung ist dabei alles: „Wir werden sehr früh in der Halle sein, damit wir gar keinen Zeitdruck haben“, gibt sie einen entscheidenden Tipp. Ohnehin verleiht es Schröder Sicherheit, seine Trainerin in der Nähe zu wissen. „Es reicht schon, wenn sie hinter einem steht. Dann wird man automatisch besser“, sagt er und lacht.

Die Deutschen Meisterschaften, so viel steht bereits fest, werden ein besonderes Erlebnis werden. Dafür wird Schwettmann schon sorgen. „Wir werden auch kulturell etwas unternehmen“, kündigt sie an. Bei den Titelkämpfen zählt eben nicht nur das Ergebnis, sondern auch das Erlebnis. Das ist auch Schröder bewusst. „Bisher haben wir immer besondere Erinnerungen mitgebracht“, sagt er. Und was erhofft er sich dieses Mal? „Irgendetwas, was ich nicht erwartet habe.“