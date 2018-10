Sie sind mit zwei Siegen in die Landesliga 2 Mixed Bremen gestartet, bleiben aber dennoch in ihren Zielen bescheiden: die Aufschlagskiller, die Volleyball-Mixed-Mannschaft des FTSV Jahn Brinkum. (Viola Heinzen)

Die Volleyball-Mixed-Mannschaft „Aufschlagskiller“ des FTSV Jahn Brinkum, die seit Januar 2011 besteht, hat in den vergangenen Jahren regelmäßig ihr Können bei Freizeitturnieren in der ganzen Region und auch bei größeren Beachvolleyball-Turnieren – unter anderem auf Borkum – gezeigt. Dabei stand der Spaß am Mannschaftssport bei den Hobby-Volleyballern immer im Vordergrund. „Irgendwann wollten wir aber mehr. Daraufhin haben wir uns dafür entschieden, in diesem Jahr eine Ligamannschaft anzumelden“, erzählt Michael Hofbauer, Spieler und Abteilungsleiter der Volleyballsparte.

Gemeinsam mit Dunja Cramer, die ebenfalls in der Abteilungsleitung und als Spielerin agiert, machte er sich auf die Suche nach einem Trainer: „Da wir schon in der Abteilungsleitung sitzen, wäre das zu viel gewesen“, schildert Hofbauer. Die Suche dauerte aber nicht lange: Durch einen Zufall traf Volker Stoll, Mitspieler und Organisator der Aufschlagskiller, auf Stephanie Miller, die sofort zusagte. „Ich hatte eine zweijährige Pause eingelegt. Dabei habe ich gemerkt, dass mir etwas fehlt. Als ich dann gefragt wurde, habe ich mich der Mixed-Mannschaft angeschlossen“, erzählt Miller, die parallel bei den Volleyballerinnen von Bremen 1860 spielt. Deswegen agiert sie auch nur als Trainerin – und das auch nur im Training. Katja Steenwerth, die unter anderem in der 2. Bundesliga beim TV Eiche-Horn mitspielte, übernimmt die Übungsleitung im Spiel. Die Trainer waren also gefunden. Nun musste eine Liga her.

Als Neueinsteiger startet Brinkum in diesem Jahr in der Landesliga 2 Mixed Bremen. „Beim Landessportbund Bremen haben wir das Gespräch gesucht und uns informiert, da wir uns vorher natürlich mit der Thematik noch nicht so richtig beschäftigt haben“, erklärt Dunja Cramer, die die gute Zusammenarbeit mit den Bremern lobt. Nach sieben Jahren Freizeit und Spaß wurde es bei den Aufschlagskillern also ernst – zur Freude aller mittlerweile 45 Spartenmitgliedern. Zwölf Volleyballer spielen momentan in der Mixed-Mannschaft und die Altersspanne liegt zwischen 18 und 55 Jahren, was den Abteilungsleiter freut: „Es ist schön, dass so viele Generationen eine Leidenschaft teilen.“ Umso mehr würde es Hofbauer freuen, wenn noch einige Volleyballinteressierte sich der Mannschaft anschließen: „Wir sind noch auf der Suche, vor allem brauchen wir mehr Spielerinnen. Sechs sind derzeit verletzt und kommen wohl auch erst einmal nicht wieder“, bedauert Hofbauer die momentane Personalsituation.

Geschadet hat es der Mannschaft bisher nicht, denn an ihrem ersten Spieltag vor heimischer Kulisse gewann die Truppe um Miller und Steenwerth direkt beide Spiele mit jeweils 3:0 Sätzen. Allerdings seien die Gegner, die Black Bumblebees und die Mixed Pickles, nicht unbedingt die Stärksten gewesen. Dennoch freute man sich über die ersten beiden Siege als Liganeuling: „Fünf Wochen zuvor haben wir das System umgestellt und hatten die Befürchtung, dass die Mannschaft es bis dahin nicht verinnerlicht hat. Damit lagen wir glücklicherweise falsch“, sagt Stephanie Miller schmunzelnd. Das Ziel vor der Saison war klar: „Wir wollen auf keinen Fall Letzter werden“, so Dunja Cramer. Nach den beiden Siegen gehe bei einigen Spielern der Blick jetzt auch nach oben, „aber ich bin gespannt, wie sie reagieren, wenn sie die erste Niederlage kassieren“, sagt Stephanie Miller mit Ausblick auf die kommenden Partien am 4. und 11. November erneut gegen die Mixed Pickles und dann gegen Ballermann 6½.

Die Aufschlagskiller: Ingo Stöver, Simon Köcher, Frank Betz, Michael Hofbauer, Malte Fahrenbach, Volker Stoll, Jacqueline Blank, Inka Fallar, Dunja Cramer, Annemieke Janke, Gesine Winger, Katja Steenwerth (Spielertrainerin), Stephanie Miller (Trainerin)