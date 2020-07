Stephan Hotzan (links) leitet jetzt die Geschicke beim TSV Schwarme, Oliver Hüneke unterstützt ihn dabei. (TSV Schwarme)

Schwarme. Mit gehörigem Vorsprung verbuchte der TSV Schwarme in der 2. Fußball-Kreisklasse Nord den Aufstieg. Das Trainerduo Oliver Hüneke und Martin Gotthardt führte die Mannschaft in die 1. Kreisklasse. Doch bleiben werden die beiden Übungsleiter nicht. Gotthardt zieht sich zurück und Hüneke, der zeitgleich auch 1. Vorsitzender des Vereins ist, wollte nicht als Alleinunterhalter weitermachen. Deswegen hat sich der Verein nach einem neuen Trainer umgeschaut und ist nun auch fündig geworden: Stephan Hotzan übernimmt ab sofort das Kommando beim TSV Schwarme. „Es ist für uns eine Art Neustart“, betont Hüneke.

Und das in einer neuen Liga. Mit acht Punkten Vorsprung bis zur Corona-Unterbrechung lag der TSV Schwarme in der 2. Kreisklasse vor dem dritten Rang. „Wir hätten es auch gerne sportlich geschafft“, sagt der 1. Vorsitzende. „Aber das können wir jetzt nicht mehr ändern.“ Trotz des großen Erfolges übernimmt nun ein neuer Coach. „Ich wollte beide Posten nicht gleichzeitig ausführen, das wäre einfach zu viel des Guten. Und es war für mich keine Option, alleine weiterzumachen“, so Hüneke, der sich schnell mit potenziellen Nachfolgern vertraut machte. Doch schnell wurde dann klar, dass es sein alter Kumpel Hotzan werden sollte. Die beiden haben zusammen beim TB Uphusen gekickt. „Wir kennen uns schon eine Weile, und ich habe auch immer weiter verfolgt, was im Landkreis Verden so vor sich geht.“ Und so wurde Hüneke dann schließlich auch auf Hotzan aufmerksam.Denn: Bis zur Winterpause fungierte dieser noch als Trainer der A-Junioren der JSG Bierden/Uphusen, mit denen er in der Landesliga spielte. Doch zwei Akteure hörten auf, andere gingen hoch in den Seniorenbereich, sodass die U19 nicht mehr genügend Spieler stellte und sich vom Spielbetrieb abmelden musste. „Ich hatte also aus der Zeitung erfahren, dass Stephan quasi wieder zu haben ist. Dann haben wir uns zwei Mal getroffen und dann waren wir uns auch einig“, meint Hüneke, der zunächst einmal Hotzan noch als Co-Trainer unterstützen wird. So sei sein alter Freund direkt die erste Wahl gewesen. „Er legt viel Wert auf die Jugend. Und das Konzept passt einfach zu uns. Denn der Unterbau bei uns ist definitiv vorhanden.“

Und das ist auch letzten Endes der Grund, warum sich Stephan Hotzan für den TSV Schwarme entschieden hat. „Ich habe ein Testspiel der A-Junioren der JSG Schwarme gesehen und da war mir dann klar, dass ich die Aufgabe, mit einer jungen Truppe zu arbeiten, gerne annehmen würde“, erklärt er. „Es gab aber auch Anfragen von höherklassigeren Vereinen.“ Doch ihm liege etwas daran, die jungen Spieler in den Herrenbereich zu führen. „Außerdem lässt sich das zeitlich mit meinem Job gut vereinen.“

Bislang stets im Landkreis Verden

Vor seiner Tätigkeit bei den A-Junioren war der 50-Jährige bereits im Herrenbereich beim MTV Riede, TB Uphusen II und TSV Bassen aktiv. Also lediglich im Landkreis Verden. „Ich muss mich erst einmal zurechtfinden, da ich unsere Gegner auch gar nicht kenne. Wir fangen quasi alle jetzt bei null an. Deswegen möchte ich auch noch kein Saisonziel nennen, das werde ich dann nach der Vorbereitung machen, wenn wir einige Testspiele absolviert haben“, so Hotzan. Auch auf ein Spielsystem möchte sich der neue Übungsleiter des TSV momentan noch nicht festlegen. „Dafür muss ich dann jetzt erst schauen, welches Spielermaterial ich genau zur Verfügung habe. Aber an sich spiele ich schon gerne mit eine Fünferkette und zwei Sechsern davor“, gibt Hotzan zu, der enorm viel Wert auf Taktik und Disziplin legt. „Aber trotzdem soll in erster Linie natürlich der Spaß stehen.“

Der Spaß für seine Schützlinge beginnt dann wohl am 5. August mit dem ersten Testspiel gegen den TSV Etelsen II.