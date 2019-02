Trainer Christoph Schweitzer fand nach der Niederlage seiner HSG deutliche Worte. (Karsten Klama)

Bremen/Twistringen. Er wollte etwas Positives sagen. Aber was nur? Er wollte sein Team aufbauen. Aber wie nur? „Ich hatte keinen Ansatzpunkt, keine Idee, wie wir uns noch da rausziehen können“, gab Christoph Schweitzer, Trainer der Landesliga-Handballerinnen der HSG Phoenix, zu. Es war Mitte der zweiten Hälfte im Spiel beim SV Werder Bremen III, als sich diese Szene mit Symbolcharakter zutrug. Denn die 22:38 (11:19)-Niederlage seines Teams ließ den Coach ratlos zurück. „Ich verstehe es einfach nicht. Das macht es gerade so schwer.“

Schweitzer war klar gewesen, dass sich das Spiel ganz anders entwickeln würde als das 24:23 gegen den VfL Horneburg, allerdings hatte er wohl kaum damit gerechnet, dass sein Team keinen Fuß auf den Boden bekommen würde. Nach nur drei Minuten hieß es aus Phoenix-Sicht 0:4. Nach diesen vier Gegentoren sei sein Team, das durch Amelie Hoffmann zwischenzeitlich einen Siebenmeter verworfen hatte (2.), „komplett raus“ gewesen, erkannte Schweitzer die Nachwirkungen des Katastrophenstarts. Lina Horstmann gelang nach fast fünf Minuten der erste Treffer für den Gast aus dem Landkreis Diepholz. Sicherheit gewann dieser durch das Tor allerdings nicht. Die Bremerinnen setzten weiter die offensiven Akzente. Da half es auch nicht, dass sich die HSG mit Nadine Berger viel Erfahrung und sportliche Klasse ins Team geholt hatte. Mit neun Toren war Berger am Ende dennoch mit großem Abstand die erfolgreichste Phoenix-Schützin. Auf der anderen Seite waren jedoch Sarah Schütte und Kathrin Meinke zunächst nicht zu stoppen. Letztere baute den Vorsprung ihrer Mannschaft im Alleingang auf 7:1 aus (11.) Das war zu diesem frühen Zeitpunkt bereits eine Vorentscheidung.

Schlimme Zahlen

Wirklich heran kam Phoenix auch in der Folge nicht. Zu groß waren die Schwächen sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Wenig lief zusammen. „Niemand hat heute Normalform erreicht“, sagte Schweitzer enttäuscht. Die Fakten belegten seine Worte: „38 Gegentore sprechen für sich, und vorne hatten wir insgesamt 47 technische Fehler und Fehlwürfe“, nannte der Coach die Zahlen, die ebenso rabenschwarz waren wie der Nachmittag der Handballspielgemeinschaft. Lale Kuhangel hielt ihre Mannschaft mit dem Tor zum 9:13 immerhin halbwegs im Spiel (24.), doch danach riss erneut der Faden. Das nutzten die Gastgeberinnen, um wieder auf 17:9 davonzuziehen (27.). Zur Pause (19:11) schien es für die Gäste bereits nur noch um Schadensbegrenzung zu gehen.

Doch nicht einmal die gelang Phoenix. Kurzzeitig flackerte hin und wieder der Kampfgeist auf. Doch das waren nur Momente. Wie groß der Leistungsunterschied im Vergleich zum Horneburg-Spiel war, belegte, dass die Gäste bereits in der 38. Minute das 23. Gegentor hinnehmen mussten – so viele waren es zwei Wochen zuvor in der gesamten Partie gewesen. Nach einem Treffer der abschlussstarken Meinke, die am Ende bei zehn Toren stand, wuchs der Rückstand der HSG nach genau 41 Minuten erstmals auf zehn Treffer an. Am Ende waren es 16 Tore Unterschied. „Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon einmal so hoch verloren habe“, reagierte Schweitzer gefrustet. Dem Schritt nach vorn gegen Horneburg folgte in Bremen einer zurück. „Wir haben uns das eingerissen, was wir uns vor zwei Wochen aufgebaut haben“, wurde der Trainer nach dem Offenbarungseid deutlich. Er nahm sein Team in die Pflicht: „Mit 70 Prozent geht es in der Landesliga nicht. Das müssen alle verstehen und ihre Einstellung hinterfragen. Wenn wir in diesen Spielen mit dem Druck nicht umgehen können, haben wir in der Liga nichts verloren.“

Immerhin gab es auch positive Nachrichten, denn die HSG hat die erste Verstärkung für die kommende Saison unter Dach und Fach gebracht: Sandra Matschinsky stößt von der HSG Wagenfeld/Wetschen aus der Regionsoberliga zum Schweitzer-Team. Die Linkshänderin ist vor allem für die Rechtsaußen-Position vorgesehen. Sie kann aber auch im Rückraum spielen. Ob sie das in der kommenden Saison mit Phoenix in der Landesliga tut, ist nach der Niederlage ihrer zukünftigen Mitspielerinnen, die auf einen direkten Abstiegsplatz zurückgefallen sind, fraglicher denn je.