Der TSV Bassum veranstaltet auch im kommenden Jahr ein zweitägiges Fußball-Abenteuer für Kinder. Dennis Hammer (4.v.r) und Sven Plaumann (5.v.r.) stellen das Event auf die Beine. (Galian)

Bassum. Wer sich noch auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk für Kinder oder Enkel befindet, könnte hier fündig werden. Nach der erfolgreichen Premiere im August diesen Jahres veranstaltet der TSV Bassum auch im kommenden Jahr ein zweitägiges Fußball-Abenteuer für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren im Bassumer Sportpark. Stattfinden wird das Event am 21. und 22. August, dem letzten Ferien-Wochenende in den Sommerferien. Der Preis für die Rund-um-Betreuung samt Fördertraining mit DFB-Lizenz-Trainern beträgt 99 Euro. Neu ist bei der zweiten Auflage der Veranstaltung, dass durch eine Stiftung auch Kindern aus sozial und finanziell benachteiligten Familien eine Teilnahme ermöglicht werden soll.

Die Stiftung „Ein Tropfen Hoffnung“ wurde vor drei Jahren von André Bartels, Geschäftsführer der Bassumer Firma Carl Cordes GmbH, gegründet. Sie unterstützt hilfsbedürftige Kinder und deren Familien, die durch Behinderungen beeinträchtigt oder sozial benachteiligt sind, mit finanzieller Hilfe. „Wir möchten schnell und unkompliziert Hilfe leisten. Die 99 Euro Teilnahmegebühr sind für etliche Familien ein nicht zu stemmender Betrag. Daher möchten wir mit der Stiftung auch diesen Kindern die Teilnahme an dem Event ermöglichen“, schilderte der Stiftungs-Vorsitzende Bartels, dessen Sohn bei der diesjährigen Veranstaltung ebenfalls teilnahm und auch bei der zweiten Auflage wieder mit dabei sein wird. „Betroffene Eltern können über die Internetseite www.hoffnungstropfen.de per E-Mail direkt Kontakt mit mir aufnehmen“, sagte Bartels. Seine Firma zählt zu den acht Sponsoren, die das Fußball-Abenteuer unterstützen. „Die Sponsoren der Erstauflage sind wieder mit im Boot, dazu gesellten sich drei neue Firmen, die das Event unterstützen“, schilderte Sven Plaumann, der gemeinsam mit Dennis Hammer erneut für die Organisation verantwortlich ist.

"Mit unserem Engagement möchten wir den örtlichen Fußball-Verein unterstützen", sagte Studioleiter Dennis Kuhangel vom Bassumer Fitnessstudio "GYM 80". "Wir sind wiederum auf die Mitarbeit der Trainer, Betreuer und Eltern angewiesen", betonte Plaumann explizit die Wichtigkeit der Helfer, ohne die dieses Event nicht zu stemmen wäre. "Die letzte Veranstaltung war ein super Erfolg. Das Feedback der Eltern und Trainer war durchweg positiv. Allen Beteiligten hat das Fußball-Abenteuer riesen Spaß gemacht", verrieten Plaumann und Hammer unisono. "Wir wollten bewusst früh in die Werbung gehen, um Eltern oder Großeltern noch auf die Idee zu einem passenden Weihnachtgeschenk zu bringen und haben zu diesem Zweck die Sponsoren zu diesem frühen Zusammentreffen gebeten, ergänzte Plaumann. Nachdem im August 66 Kinder bei der Bassumer Premiere teilnahmen, soll sich die Teilnehmerzahl im kommenden Jahr um die 80 Kinder bewegen. "Das ist die ungefähre Kapazitätsgrenze, wenn es dann ein paar Kidis mehr werden, werden wir das auch hinkriegen", beteuerte Hammer. Für Anmeldungen und Rückfragen steht das Duo Hammer und Plaumann unter: tsvbassum-abenteuer@web.de zur Verfügung. Auch unter fussballabenteuer@ranck.de (Ansprechpartnerin: Bianca Heitmann) können Infos eingeholt und Anmeldungen durchgeführt werden. Anmeldungen für die Bassumer Veranstaltung können bis zum 19. Juli 2020 durchgeführt werden.

Die Überweisung des Teilnahmebetrages muss bis zu diesem Zeitpunkt erfolgen. Die Kinder genießen an beiden Tagen eine Rundum-Betreuung, erhalten unter anderem Pausensnacks, Getränke, sowie am ersten Tag ein Abend-sowie am zweiten Tag ein Mittagessen. Auch die Ausrüstung bestehend aus Trikot mit Namenszug, Ball, Hose, Stutzen, Trainingstop oder Tasche, sowie der Erhalt einer Urkunde, zählen zum Gesamtpaket. Geboten werden den Kindern zwischen acht und zehn unterschiedliche Stationen. „Das hängt von der Teilnehmerzahl ab. Die Stationen werden vom Inhalt und den Aufgabengebieten in etwa gleich bleiben“, beschrieb Hermann Schlake, Mitorganisator und Inhaber der Firma Fussball-Idee das Programm, das auf die jungen Teilnehmer zukommt. Alle zu lange Zeit sollte man sich mit der Anmeldung und dem Entschluss zur Teilnahme indes nicht lassen. „Seit Donnerstagmorgen 8 Uhr haben wir die Seite freigeschaltet. Am Nachmittag lagen bereits zwölf Anmeldungen vor“, so Hammer.