Denis Rother und seine Luftpistoleschützen des SV Bassum von 1848 sind mit den Siegen über den PSV Olympia Berlin und den SSV Bad Westernkotten in der Tabelle auf Rang drei geklettert. (Jonas Kako)

Die Reisestrapazen waren Jens Voß, Trainer der Bundesliga-Luftpistoleschützen des SV Bassum von 1848, nach der Rückkehr aus Berlin am Sonntagabend nicht anzumerken. „Nach so einem erfolgreichen Wochenende steckt man das locker weg“, lachte er. Denn die 1848er haben mit den Siegen über den PSV Olympia Berlin (3:2) und den SSV Bad Westernkotten (5:0) die Tür zur Endrunde um die Deutsche Meisterschaft im kommenden Jahr in Paderborn ganz weit aufgestoßen. Die Lindenstädter verbesserten sich auf Rang drei – weil die anderen Teams patzten.

„Unsere Mitkonkurrenten haben alles getan, um uns zu helfen“, sagte Voß mit Blick auf die Niederlagen der Sportschützen Raesfeld, die auf Rang vier abrutschten. Vor dem letzten Wettkampfwochenende der regulären Saison im Januar sind der SV Falke Dasbach auf Rang fünf und Raesfeld die einzigen ernsthaften Konkurrenten der Lindenstädter. Dasbach weist allerdings zwei Zähler weniger auf und hat darüber hinaus eine schlechtere Einzelpunkt-Bilanz. Beide Kontrahenten treffen zudem noch auf den Topfavoriten SV 1935 Kriftel. Dennoch warnt Voß: „Wir sind noch nicht durch und werden die letzten Wettkämpfe sehr ernst nehmen. Schließlich haben wir auch noch den Ansporn, Dritter zu werden.“ Dann würde Bassum im Viertelfinale nicht auf den Sieger der Südstaffel treffen, sondern auf den Zweiten.

In diese glänzende Ausgangsposition schossen sich die Bassumer mit zwei starken Leistungen. Besonders gegen die Gastgeber vom PSV Olympia Berlin zeigten sich die Lindenstädter in bestechender Form. „Da haben wir mit 1876 Ringen ein Top-Ergebnis erzielt“, freute sich Voß. Marcus Jensen (381 Ringe), Artur Gevorgjan (378) und Denis Rother (369) sicherten den Sieg. Thomas Hoppe musste sich Wojciech Knapik mit 374:384 geschlagen geben. Dass Valerij Samojlenko im Stechen Josefin Eder unterlag, fiel nicht mehr ins Gewicht. „Ich war wirklich stolz auf die gesamte Mannschaft“, betonte Voß.

Die 1848er meisterten danach auch ihre zweite Aufgabe: Gegen den SSV Bad Westernkotten ließen sie nicht nach. Davon zeugten 1865 Gesamtringe. Einzig bei Samojlenko war es etwas spannend. Nach einem Durchhänger in der Mitte des Wettkampfes legte er jedoch noch eine 96er-Serie drauf und setzte sich mit 370:367 Ringen gegen Vanessa Düsing durch. Jensen, Hoppe, Gevorgjan und Sascha Sandmann hatten derweil klar die Nase vorn. „Berlin war eine Reise wert“, lachte Voß.

Weitere Informationen

PSV Olympia Berlin - SV Bassum von 1848 2:3

Torsten Dworzak - Marcus Jensen 369:381; Wojciech Knapik - Thomas Hoppe 384:374; Maren Johann - Artur Gevorgjan 366:378; Josefin Eder - Valerij Samojlenko 374:374 (10:8); Holger Buchmann - Denis Rother 365:369

SV Bassum von 1848 - SSV Bad Westernkotten 5:0

Marcus Jensen - Ralf Risse 383:372; Thomas Hoppe - Peter Müller 378:369; Artur Gevorgjan - Sascha Düsing 371:363; Valerij Samoijenko - Vanessa Düsing 370:367; Sascha Sandmann - Klaus Neise 363:351 THR