Jonathan Schmedemann (am Ball) und sein SC Weyhe feierten gegen die BSG Bremerhaven IV einen 86:79-Erfolg. Mit 24 Punkten gehörte Schmedemann zu den Topscorern der Partie. (Karsten Klama)

Brinkum/Weyhe. Die Bezirksliga-Basketballer aus der Region durften am zehnten Spieltag jubeln: Sowohl der FTSV Jahn Brinkum als auch der SC Weyhe feierten jeweils einen Sieg in der Fremde. Während der FTSV Jahn Brinkum gegen Schlusslicht Bremen 1860 III mit 70:56 gewann, triumphierte der SC Weyhe mit 86:79 gegen die BSG Bremerhaven IV.

Bremen 1860 III - FTSV Jahn Brinkum 56:70 (33:24). Gegen das Tabellenschlusslicht machten es die Brinkumer noch einmal spannend. Beide Mannschaften lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen und die Bremer gingen im ersten Viertel mit 17:16 in Führung. Den knappen Vorsprung bauten sie zur Halbzeit auf 33:24 aus, doch Trainer Lothar Weyd machte seinen FTSV-Spielern Hoffnung: „Ich habe ihnen gesagt, dass neun Punkte nicht weit weg sind und dass wir es noch schaffen können.“ Und das taten seine Mannen auch. Trotz des körperbetonten Spiels der Bremer hielt die Mannschaft um Weyd gut dagegen und holte einen Punkt nach dem anderen. Dabei stach vor allem Thore Logan Boyce heraus, der mit 23 Punkten der Topscorer der Partie war. „Er hat brillant gespielt und eine tolle Leistung gezeigt“, lobte Weyd seinen Schützling. Mit dem Sieg überwintern die Brinkumer auf Rang sechs und behalten gleichzeitig den Anschluss an die vorderen Plätze. „Man merkt, dass wir enger zusammengerückt sind und Krisensituationen uns nicht mehr so leicht aus der Bahn bringen. In der Rückserie wollen wir noch einmal angreifen“, kündigte Weyd an.

FTSV Jahn Brinkum: Bielski (10 Punkte), Blume (9), Boyce (23), Buß (2), Gerdes, Hellmuth (8), Roth (16), Schmidt (2), Weyd

BSG Bremerhaven IV - SC Weyhe 79:86 (52:47). Nach einem Sieg sah es für den SC Weyhe zunächst nicht aus. Die Partie gegen den Tabellenfünften aus Bremerhaven startete recht ausgeglichen. Im Laufe der Zeit wurden die Gastgeber aber etwas stärker und lagen mit 28:24 in Führung. „Danach sind wir etwas eingebrochen und lagen zwischenzeitlich sogar mit 15 Punkten hinten“, berichtete Jörg Hartmann, der für den verhinderten Jonas Klucken die Leitung an der Seitenlinie übernahm. Bis zur Halbzeitpause verkürzten die Gäste auf 47:52. Nach Wiederanpfiff folgte aber der nächste kleine Einbruch. „Bremerhavens körperbetontes Spiel hat uns zu schaffen gemacht“, schilderte Hartmann. Darüber hinaus musste Jonathan Kaiser im dritten Viertel verletzt raus. Die Weyher verunsicherte das aber nicht. „Wir haben uns alle noch einmal zusammengerissen und unser Bestes gegeben“, sagte Hartmann. In den letzten vier Minuten startete der SCW eine Aufholjagd und drehte die Partie noch. „Mit dem Sieg haben wir Platz drei gefestigt und gehen nun mit einem guten Gefühl in die Winterpause“, freute sich Hartmann über den positiven Jahresabschluss.

SC Weyhe: Anacker (5), Haase (1), Hartmann (2), Kaiser (10/2 Dreier), Klucken (9/1), Kovac (4), Lindemann (21/2), Omerovic (10), Schmedemann (24/2)