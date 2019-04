Auch Sven Lindhoff vom RFS Okeler Land (hier auf Chianti) wird beim Turnier des Reit- und Fahrvereins Okel im Sattel sitzen. (Udo Meissner)

Ostern und Okel – das passt für die Reiterinnen und Reiter der Region seit Jahren perfekt zusammen: Schließlich richtet der dortige Reit- und Fahrverein rund um die Feiertage sein dreitägiges Hallenturnier aus, das am Karfreitag beginnt und bis Ostersonntag dauert. Dabei werden den Zuschauern Prüfungen in Dressur und Springen bis zur Klasse L ebenso geboten wie Prüfungen für den Nachwuchs im WBO-Bereich – eine bunte Palette also, ein Querschnitt durch den Breitensport der Region.

Dieses Konzept kommt bei den Sportlerinnen und Sportlern offenkundig sehr gut an. „Wir haben uns mittlerweile bei rund 500 Nennungen eingependelt“, registriert Claudia Spiegel vom ausrichtenden Reit- und Fahrverein sehr zufrieden. Dieses Mal liegt die Zahl sogar noch ein gutes Stückchen höher: 543 Nennungen von 288 Reitern sind für die insgesamt 14 Prüfungen eingegangen – und damit sogar noch einmal 27 mehr als im Vorjahr. „Das freut uns natürlich. Gerade bei den Springwettbewerben hatten wir manchmal Mühe, genügend Nennungen zu bekommen, aber dieses Jahr scheint es sehr gut zu passen“, freut sich Spiegel. Probleme gab es dieses Mal kaum, einzig der Springwettbewerb im WBO-Bereich fällt wegen zu weniger Nennungen flach. In allen anderen Prüfungen stimmen die Zahlen. „Die Dressurprüfungen der Klassen A und L waren bereits nach vier Tagen komplett ausgebucht“, verdeutlicht Spiegel den Zulauf, den das Turnier erhält. Ähnlich sei es beim Springen verlaufen. In dieser Disziplin, die bekanntlich auch nicht so zeitaufwändig wie eine Dressur ist, wird es am Wochenende die größten Teilnehmerfelder geben: 70 Paare aus Reiter und Pferd starten am Sonnabend in der Ein-Sterne-Springprüfung der Klasse A, 62 in der Zwei-Sterne-Punktespringprüfung derselben Klasse. In der Dressur verspricht bereits am ersten Tag die Ein-Sterne-Prüfung der Klasse L mit 50 Nennungen ein volles Veranstaltungsgelände und eine sehr gut gefüllte Halle. Für die Dressurpferdeprüfung der Klasse A am Sonntagnachmittag liegen 54 Meldungen vor.

In Okel ist derweil alles vorbereitet, um die Sportler und ihre tierischen Partner auf dem Gelände an der Okeler Straße zu empfangen. „An den letzten Wochenenden haben wir immer wieder Arbeitsdienste gehabt“, erklärt Spiegel, wie viel Arbeit die Mitglieder des Reit- und Fahrvereins investiert haben, damit ab Karfreitag alle auf ihre Kosten kommen. Für die Teilnehmer und Gäste dürfte sich vor allem die Anreise als schwierig entpuppen. Schließlich ist die Landesstraße 333 von Syke und Barrien nach Okel ebenso gesperrt wie auch abschnittsweise die Landesstraße 331 Emtinghausen/Riede. „Wir sind ein bisschen schwerer erreichbar als sonst“, weiß Spiegel. Der Verein hat auf die Sperrungen noch einmal deutlich auf seiner Internetpräsenz und auch in der Zeiteinteilung hingewiesen, damit auch in dieser Hinsicht nichts schiefgehen kann.

Vor allem bei den Nachwuchsprüfungen am Sonntag erwarten die Okeler auch viele Eltern, Großeltern und Geschwister. Claudia Spiegel kennt die Stärke des Turniers: „Es ist für jeden etwas dabei. Der Samstag ist durch die Springprüfungen sehr interessant, der Sonntag ist durch die WBO-Prüfungen ein Familientag, und dazu kommen noch am Freitag die Dressurprüfungen, die auch am Sonntag noch angesetzt sind.“ Darüber hinaus seien die Prüfungen für junge Pferde auch für die Züchter interessant. Damit können die Okeler wahrlich darüber hinwegtrösten, dass sie keine Prüfungen der mittelschweren und der schweren Klasse anbieten können. „Dafür wäre unsere Halle teilweise auch zu klein“, verweist Spiegel auf die Rahmenbedingungen mit der 20 mal 40 Meter großen Halle. Mit den Prüfungen bis zur Klasse L treffe man im ländlichen Bereich aber vor allem auch die Hauptzielgruppe.

Weitere Informationen

Der Zeitplan

Freitag, 19. April

8 bis 9.30 Uhr: Dressurreiterprüfung Klasse A (RLP: 0 bis 14)

9.45 bis 11.15 Uhr: Dressurreiterprüfung Klasse A (RLP: 15 und mehr)

11.30 bis 13 Uhr: Dressurprüfung Klasse A* (RLP: 0 bis 29)

13.30 bis 15 Uhr: Dressurprüfung Klasse A* (RLP: 30 und mehr)

15 Uhr: Dressurprüfung Klasse L* - Trense

Sonnabend, 20. April

8 bis 9.15 Uhr: Stilspringprüfung Klasse E

9.30 Uhr bis 12.15 Uhr: Springprüfung Klasse A*

12.45 Uhr bis 15.15 Uhr: Punktespringprüfung Klasse A** mit Joker

15.45 Uhr: Springprüfung Klasse L mit Stechen

Sonntag, 21. April

8 bis 8.45 Uhr: Dressurreiter-Wettbewerb Hufschlagfiguren

9 bis 9.45 Uhr: Dressur-Wettbewerb

10 bis 12 Uhr: Reitpferdeprüfung

12.30 bis 13 Uhr: Führzügel-Wettbewerb

13 bis 13.30 Uhr: Reiter-Wettbewerb Schritt-Trab

14 bis 16.30 Uhr: Dressurpferdeprüfung Klasse A

16.45 Uhr: Dressurpferdeprüfung Klasse L