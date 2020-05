Tina Kettler vom SC Weyhe wurde kürzlich vom Bremer Fußball-Verband als Landessiegerin ausgezeichnet. (Braunschädel)

Tina Kettler: Ich habe Jahre lang selber Fußball gespielt und habe mir dann gedacht, dass ich doch mindestens genauso gut pfeifen kann wie die Schiedsrichter bei unseren Spielen. Als Spielerin wusste ich dann auch, dass ich ligentechnisch nicht mehr unbedingt höher kommen werde.

Meine Schiedsrichterprüfung habe ich im Februar 2018 absolviert. Also noch gar nicht so lange her. Ungefähr ein halbes Jahr vorher war mir schon klar, dass ich die Saison noch durchziehen und mich dann aber auf das Schiedsrichter Dasein konzentrieren werde. Dazu hatte mich dann unser Schiedsrichterobmann Ralf Schneider bewegt, der damals bei uns im Verein gefragt hatte, wer denn mal bereit wäre, mit zum Schiedsrichteranwärterlehrgang zu kommen.

Ich habe zehn Jahre Fußball gespielt. Für mich war es dann immer wieder das gleiche. Ich bin nicht wirklich hoch gekommen, was die Liga angeht. Man hat immer gegen die gleichen Teams gespielt und so ist es mit der Zeit etwas langweilig geworden. Zwischendurch war ich immer wieder am überlegen, ob ich nichtmal eine Pause einlegen sollte.

Klar, manchmal kribbelt es schon wieder. Aber ich gehe jetzt jeden Mittwoch zum Schiedsrichtertraining. Da messe ich mich mit den anderen, was mich auch total fordert, weil ich nur mit Männern spiele. Das ist schon eine andere Qualität. Auch wenn ich dann ab und zu gerne mehr spielen würde, dafür reicht die Zeit leider einfach nicht aus.

Nein, ich bin in meinen Entscheidungen ziemlich sicher. Ich fühle mich ganz gut aufgestellt mit den Regeln, die ich so im Kopf habe. Ich bin regelmäßig bei den Lehrgängen, kriege somit alle Neuerungen mit. Wenn ich so zurückdenke, könnte ich mich nicht daran erinnern, dass ich mich mit einer Entscheidung so krass vertan habe.

Es ist eine super Erfahrung. Ich zum Beispiel bin dadurch noch selbstbewusster geworden, was meine Entscheidungen im Leben angeht. Man hält daran fest, ist sich den Konsequenzen bewusst. Es schärft deine Sinne und du erlebst total viel als Schiedsrichter. Du lernst so zum Beispiel viele neue Leute kennen, man kommt viel herum. Und was am wichtigsten ist: Es verbindet. Unter Schiedsrichtern herrscht eine sehr liebevolle Gemeinschaft. Wir respektieren uns gegenseitig, das ist in der heutigen Gesellschaft leider nicht immer gegeben.

Ich will das mit vorantreiben, dass es in Zukunft hier in der Region auch mehr Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen gibt. Es herrscht einfach ein Mangel an Unparteiischen. Ich will für junge Referees da sein, denen Tipps geben und einfach immer ansprechbar sein. Sie sollen wissen, dass jemand da ist, mit dem sie sich austauschen können. Schließlich wurde ich damals bei meinen ersten Spielen auch begleitet. Das will ich jetzt zurückgeben.

Es kommt drauf an. Ich bin super gerne mit meinen beiden Mädels Julia Drücker und Jennifer Rehnert unterwegs. Auch an der Seitenlinie lernt man nie aus, es macht immer wieder Spaß. Natürlich wäre es cool, dass eine oder andere Spiel mehr als Hauptschiedsrichterin pfeifen zu können. Aber nichtsdestotrotz, das Gleichgewicht muss schon passen. Und das ist derzeit der Fall.

Die Spiele bei den Männern fordern mich schon mehr heraus, weil ich dort mehr laufen muss. Ich muss mich dabei genau auf meine Laufwege und mein Stellungsspiel konzentrieren, weil alles schneller vonstatten geht. Bei den Frauen dagegen gibt es immer ein bisschen mehr Gemecker. Sie trauen sich mehr, auch mal eine Entscheidung anzuzweifeln. Aber es kommt immer auf die Spiele an. Denn jede Partie ist anders.

Natürlich ist sie ein Vorbild für mich. Sie hat den Weg so gesehen als erste bestritten, eine Begegnung als Frau in der ersten Bundesliga pfeifen zu dürfen. Das ist total bemerkenswert und verdient eine Menge Respekt.

Ich bin total ehrgeizig. Aber für mich wird es aufgrund des Alters schwierig werden, mal in der ersten Bundesliga zu landen. Dafür habe ich zu spät mit der Schiedsrichterei angefangen. Dennoch würde ich mich freuen, wenn ich bei den Damen noch etwas aufsteigen und dort vielleicht in der ersten oder zweiten Bundesliga pfeifen kann.

Zur Person

Tina Kettler

kommt aus Weyhe und hat vor zwei Jahren als Schiedsrichterin angefangen. Seitdem hat die 27-Jährige einen steilen Aufstieg genommen. Erst kürzlich wurde sie vom Bremer Fußball-Verband für ihr Engagement auf und neben dem Platz als Landessiegerin ausgezeichnet.