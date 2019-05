Okel. Bei den Fußballern des TSV Okel stehen in den kommenden zwei Wochen wichtige Entscheidungen an. Sowohl die erste als auch die zweite Herrenmannschaft kann den Aufstieg klarmachen. Während das Team von Trainer Lutz Schröder in die Bezirksliga aufsteigen kann, würde es für die zweite Herren um Nick Holthusen von der 3. in die 2. Kreisklasse gehen.

Das alles entscheidende Spiel für die Zweitvertretung aus Okel folgt bereits am kommenden Sonntag bei der TSG Osterholz-Gödestorf II (Anpfiff: 13.15 Uhr), die mit einem Punkt weniger direkt hinter den Okelern platziert ist. „Es ist ein Derby, zudem wird der Gewinner sicher aufsteigen. Mehr geht wohl nicht, oder?“, macht Coach Nick Holthusen kräftig Werbung für die Partie. Beide Mannschaften pflegen ein sehr gutes Verhältnis zueinander, „auch weil TSG-Trainer Denis Kastendiek früher in Okel gespielt hat und wir uns ganz gut kennen“, ergänzt Holthusen, der natürlich genau weiß, wie viel für beide Mannschaften auf dem Spiel steht.

Es handele sich zwar um kein wirklich hitziges Duell, vermutet der TSV-Coach, eine gewisse Spannung ist bei Aktiven wie Übungsleitern aber durchaus spüren. „Wir werden mit viel Leidenschaft in die Begegnung gehen und hoffen, dass wir dann alles klar machen können“, sagt Holthusen, der gemeinsam mit Co-Trainer Helmut Volkmann die Verantwortung trägt und zu dieser Saison einige Änderungen vorgenommen hatte. „Ein Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft war zu diesem Zeitpunkt nicht vorhanden. Das war das erste, woran wir gearbeitet haben“, berichtet der TSV-Coach. Mittels verschiedener Aktivitäten außerhalb des Platzes sollte das Gefüge gestärkt werden, was Holthusen und Volkmann offensichtlich gelungen ist.

Auch in spielerischer Hinsicht habe die Zweitvertretung einen riesen Sprung nach vorne gemacht. „Ich hatte selbst eine Zeit lang in der Zweiten gespielt, und das, was wir auf dem Platz präsentierten haben, war vieles, aber kein Fußball“, erinnert sich Holthusen. Der ehemalige Trainer Volker Lumpe läutete vor knapp drei Jahren langsam, aber sicher die Phase des etwas ansehnlicheren Fußballs ein. „Er hat viel Wert aufs Kurzpassspiel gelegt. Als Helmut und ich die Leitung übernahmen, haben wir viel an der taktischen Ausrichtung gearbeitet“, erzählt der TSV-Coach. Mit einem 4-3-3-System wussten die Okeler in dieser Saison zu überzeugen und entfachten dabei vor allem über die Außen viel Offensivkraft. Das zeigt sich auch auf dem Papier: Mit 84 Toren stellen sie die zweitstärkste Offensive. Lediglich der Erstplatzierte TSV Bassum II hat mit 102 Toren öfter getroffen.

Da die Okeler in den vergangenen Jahren immer auf einem Mittelfeldplatz gelandet sind, haben Holthusen und Volkmann die Ziele nicht so hoch gehängt. „In erster Linie wollten wir nicht absteigen. Dass wir nun kurz vor dem Aufstieg stehen, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet“, stellt er schmunzelnd fest. Denn die Okeler sind mit einer Niederlage gegen den FC Syke 01 gestartet. „Danach folgten sieben Siege am Stück, und so lief es dann eigentlich die ganze Saison. Zwischenzeitlich musste ich die Jungs auf den Boden der Tatsachen zurückbringen. Aber jetzt, wo wir alles klar machen können, ist der Ehrgeiz natürlich riesig“, sagt Holthusen, dessen Team zuletzt gegen den TSV Bramstedt II mit einem deutlichen 7:0-Erfolg ordentlich Selbstvertrauen tanken konnte.

Allzu enttäuscht ob der deutlichen Niederlage war Axel Waldeck, Trainer des TSV Bramstedt II, nicht. Denn die gesamte Saison war für ihn und seine Bramstedter nicht von Erfolg gekrönt. „Wir hatten von Beginn an zu wenig Spieler. In der Hinrunde lief es zwar etwas besser, auch weil einige Akteure aus der ersten Mannschaft aushalfen. Mit dem Trainerwechsel und dem Kampf gegen den Abstieg wurde es dann aber wieder schlimmer“, berichtet Waldeck, der in der kommenden Saison die erste Herren der TSG Osterholz-Gödestorf übernimmt.

Mit 22 Punkten stehen seine Mannen derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz. Im entscheidenden Duell gegen den SC AS Hachethal II am Freitag (Anpfiff: 19.30 Uhr) könnten sie den Klassenerhalt endgültig eintüten. „Allerdings wird es darauf ankommen, wer dabei ist“, weiß der TSV-Coach.

Die Moral stimme, das habe sich vor allem beim 0:7 gegen den TSV Okel II gezeigt. „Nachdem ein Spieler einen Okeler im Strafraum gefoult hatte, gab der Schiedsrichter dem Okeler eine Gelbe Karte wegen einer vermeintlichen Schwalbe. Daraufhin ist mein Spieler zum Unparteiischen gegangen und hat ihm gesagt, dass es ein Foul war. Okel bekam den Elfmeter zugesprochen. So etwas kommt auch nicht häufig vor“, betont Axel Waldeck nicht ohne Stolz.