Als Trainer der Brinkumer Frauen ist Mario Müller in der Landesliga unterwegs – als Schiedsrichter dagegen sogar in Deutschlands Topligen. (Braunschädel)

Gestartet sei er wie viele andere auch, sagt Mario Müller. So unspektakulär die Anfänge seiner Meinung nach auch waren, so spannend hat sich sein Hobby dann aber für ihn weiterentwickelt: Denn der 40-Jährige, der sich als Spieler des FTSV Jahn Brinkum und mittlerweile auch als Trainer der Damenmannschaft einen Namen gemacht hat, hat es als Basketballschiedsrichter bis in die Bundesliga geschafft, pfeift Partien in der zweitklassigen ProB der Männer, im Damen-Oberhaus DBBL und der zweiten Liga sowie in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga NBBL. Bundesweit darf er seiner Leidenschaft also nachgehen.

Eine Corona-Pause hat Müller deshalb aus sportlicher Sicht derzeit nicht. Im Gegenteil. Noch vier Mal ist er in diesem Jahr als Unparteiischer gefordert. An diesem Wochenende sogar zweimal: Am Sonnabend wird er das ProB-Duell zwischen Münster und Köln leiten, am Sonntag das DBBL-Spiel zwischen Osnabrück und Heidelberg. Die Topligen machen auch im Basketball während der Pandemie weiter. Nur in der NBBL ruht der Ball derzeit. Es gibt also noch genug zu tun für Müller und seine Kollegen an der Pfeife. „Das freut mich, denn mir macht das Spaß. Das Pfeifen ist ein tolles Hobby“, sagt er.

Das war es von Beginn an für ihn. Als Jugendlicher machte Müller seine Lizenz. Zuvor hatte es im Verein eine Abfrage gegeben, wer sich vorstellen könne, Schiedsrichter zu werden. Müller sagte zu und spürte schnell: Das Pfeifen gefällt ihm. „Das war etwas für mich“, wie er selbst sagt. Etwas, dem er gern auch höherklassig nachgehen würde. Diese Ambitionen hatte der Spieler Müller nicht. Aushilfsweise spielte er mal bei der Oberliga-Truppe des FTSV mit. Auf Dauer war das jedoch nichts für ihn. Drei-, viermal pro Woche Training, der dauerhafte Konkurrenzkampf – nicht seine Welt.

Mehr Leidenschaft entwickelte er für die Schiedsrichterei. Die Laufbahn eines Unparteiischen ist der eines Aktiven gar nicht so unähnlich. Dafür ist Müller ein gutes Bespiel. „Es gab Höhen und Tiefen“, blickt er auf bewegte Zeiten zurück, in denen auch mal Geduld gefragt war. Steil bergauf ging es nicht, auch wenn er sich zunächst stetig nach oben arbeitete bis in die viertklassige 1. Regionalliga. Dort war er eine ganze Zeit lang aktiv, stieg dann aber wieder ab. „Zu der Zeit war mir das Private einfach wichtiger“, erklärt Müller. Er trainierte seltener. Darunter hätten seine Leistungen gelitten.

An diesem Punkt hätte seine Karriere bereits enden können. „Ich habe überlegt: Hörst du ganz auf oder willst du doch weitermachen?“, gibt er einen Einblick in seine Gedanken. Er entschied sich für sein Hobby – und einen erneuten Angriff. Auf Anhieb schaffte er die Rückkehr in die 1. Regionalliga und hatte wenige Jahre später seine erste Chance auf den Aufstieg auf Bundesebene. Bei den deutschen Hochschulmeisterschaften in Münster pfiffen die Anwärter. Am Ende war Müller nicht unter den Auserwählten. „Das war in Ordnung für mich. Es waren viele richtig gute Schiedsrichter aus ganz Deutschland dabei“, gönnte er seinen Kollegen den Erfolg.

Müller kehrte danach noch einmal freiwillig aus privaten Gründen in die 2. Regionalliga zurück. Sein Wunsch, es auf Bundesebene zu schaffen, aber blieb. Also nahm er einen erneuten Anlauf, stellte sich den Sichtungsspielen und schaffte es dieses Mal tatsächlich. Seit dieser Saison lernt er die Profiwelt des Basketballs kennen. Amateure sind in der ProB in der Unterzahl. Alles ist eine Nummer größer und professioneller als das, was Müller aus der Regionalliga gewohnt war. „Es ist ein ganz anderer Leistungsdruck. Man spürt, dass es um sehr viel geht. Da stehen seitens der Vereine Arbeitsplätze auf dem Spiel. Sowohl von den Trainern als auch von den Spielern, die meist nur ein Jahr Vertrag haben“, erläutert Müller, wie groß die Bedeutung des Spiels auf diesem Niveau ist. Das betrifft auch die Schiedsrichter: „Auch für uns ist der Leistungsdruck höher. Jeder möchte Spiele haben, vor allem möchte jeder in die Playoffs.“ Dabei sein, wenn es um alles geht, das ist auch für Müller reizvoll. Das ist vergleichbar mit einer Weltmeisterschaft: Dort will auch kein Unparteiischer nach der Gruppenphase nach Hause fahren, sondern die K.o.-Spiele und vor allem das Finale leiten.

Sein umfassender Basketball-Hintergrund habe seinen Aufstieg sicherlich erleichtert, glaubt der Brinkumer. „Es gibt mir sehr viel, dass ich alle Bereiche kenne. Als Trainer weiß ich, warum die Schiedsrichter in gewissen Situationen pfeifen. Als Schiedsrichter weiß ich, wann ich damit rechnen kann, dass ein Trainer eine Auszeit nimmt oder welche Schlüsselsituationen entstehen, wenn eine Mannschaft von einer Mann- auf eine Zonenverteidigung umstellt. Und als Spieler weiß ich, wie ein Schiedsrichter in gewissen Situationen reagiert."

Es gibt also kaum Spielsituationen, die Müller überraschen können. Dennoch geht er jedes Spiel konzentriert an. Anders als zum Beispiel beim Handball gibt es etwa keine festen Gespanne. Müller muss sich häufig auf einen neuen Partner einstellen. Das Duo muss schnell eine Linie finden. „Man muss sich auf seinen Partner einlassen, erkennen, was die Stärken und Schwächen sind, und das Ganze in ein Team packen. Genauso wichtig ist es, dass wir während des Spiels Anpassungen vornehmen“, erläutert Müller die Herausforderungen. Wie die Unparteiischen – ab der ProA sind es sogar drei pro Spiel – agieren sollen, hat der Deutsche Basketballbund festgehalten. „Generell sollen wir kommunikativ sein. Wenn wir angesprochen werden, sollen wir kurz und knapp erklären, was war und warum wir so entschieden haben. Aber nicht von oben herab. Wir sind keine unnahbaren Roboter, die über das Feld laufen.“ Müller und Co. sind durchaus für den einen oder anderen lockeren Spruch zu haben. „Aber nur, wenn die Situation das hergibt.“ Gefallen lassen müssen sich die Schiedsrichter aber nicht alles. Wer zu laut ist oder sich gar nicht beruhigen will, erhält eine Verwarnung oder ein technisches Foul. „Spieler und Trainer reizen aus, was erlaubt ist“, weiß Müller. Er zeigt auf, wo die Grenzen sind.

Wichtig sei, Charaktere und Situationen einschätzen zu können, nennt der 40-Jährige einen entscheidenden Aspekt. Die Vorbereitung ist ein Schlüssel. Müller sammelt Informationen über die Teams, ihre letzten Spiele und die Typen innerhalb der Mannschaften. Was für Spieler und Trainer gilt, gilt auch für ihn: Er will so wenig wie möglich dem Zufall überlassen. „Aber oft kommt es dann doch ganz anders“, weiß der Schiedsrichter aus Erfahrung, dass sich eine Partie nie komplett planen lässt. Da hilft auch das gesamte Hintergrundwissen nicht. Das sei aber das Spannende, findet Müller. Er spricht ganz bewusst von einem Hobby. „Das macht man in erster Linie aus Idealismus und Spaß am Sport.“ Reich werden die Schiedsrichter nicht.

Im schnellen Basketballsport „musst du im Bruchteil von Sekunden entscheiden“, müssen Müller und seine Kollegen schnell reagieren. Dabei machen teilweise nur Kleinigkeiten zum Beispiel den Unterschied zwischen Offensiv- oder Defensivfoul aus. „Dass man da mal falsch liegt, bleibt nicht aus“, weiß der Brinkumer, dass Fehler sich nicht ausschließen lassen. Aber man kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, richtig zu liegen. Wichtig dafür sei etwa die richtige Positionierung, um den besten Blick auf das Geschehen zu haben. „Wenn du zwei Schritte nach links machst, hast du einen anderen Winkel und triffst womöglich eine andere Entscheidung.“

Mit diesen Facetten des Pfeifens setzt sich Müller auch nach den Spielen auseinander. Er und die anderen Unparteiischen müssen die Partien nachbereiten, mit einem Videotool kritische Szenen unter die Lupe nehmen und mit ihren Kollegen sowie dem Verantwortlichen für den Schiedsrichterkader diskutieren. „Wobei man nicht alles als Kritik sehen muss. Wir sehen das eher als Hilfe, um sich zu verbessern“, empfindet Müller Ehrlichkeit gegenüber sich selbst als wichtigen Baustein, um voranzukommen.

Einmal im Monat steht zudem ein Regeltest auf dem Programm. Auch körperlich müssen sich die Schiedsrichter fit halten. Obendrauf kommen für Müller, der während des ersten Lockdowns mit dem Tennisspielen begonnen hat, noch die Trainingseinheiten und Spiele mit seiner Damenmannschaft in der Landesliga. „Zum Glück habe ich mit Jonas (Klucken, Anm. d. Red.) einen richtig guten Co-Trainer. Bei Überschneidungen geht das Pfeifen vor“, hat er Prioritäten gesetzt. Bleibt bei diesem Pensum überhaupt noch Zeit für das Privatleben? Schließlich ist der Familienvater auch beruflich im Logistikbereich gut eingespannt. „Man braucht im direkten Umfeld den Rückhalt von einem Partner, sonst geht es nicht. Das betrifft jeden Schiedsrichter, der das auf diesem Level betreibt“, weiß Müller.

Auch weil er die volle Unterstützung bekommt, kann der Brinkumer hochklassig pfeifen. Wobei er während der Corona-Pandemie nicht deutschlandweit aktiv ist, sondern in einem Umkreis von rund 300 Kilometern. In der ProB bleibt er also in der Nordstaffel, fährt etwa nach Hamburg oder Köln. Ulm oder München aus der Südstaffel wird er dagegen vorerst nicht pfeifen.

Seine neue Umgebung lernt Müller also unter anderen Umständen kennen. Das gilt auch für das Geschehen vor Ort. Die Sicherheitsrichtlinien sind streng. Vor jedem Spiel werden alle Beteiligten auf Corona getestet. Zuschauer sind nicht zugelassen. Dass in Münster in der Regel 3000 Fans die Halle zum Hexenkessel machen, wird Müller an diesem Sonnabend nicht erleben. „Das ist schade. Ich will einfach nur, dass Spiele bald wieder vor Zuschauern stattfinden", vermisst er die Atmosphäre, auch wenn er weiß, dass die Anhänger nicht alle seine Entscheidungen honorieren werden. „Das gehört dazu. Wenn 500 Zuschauer oder mehr schreien oder pfeifen, nimmt man das irgendwann nur als lautes Geräusch wahr“, lässt Müller sich ohnehin nicht aus der Ruhe bringen. Dafür ist er zu erfahren.

Da er auf diesem Toplevel ein Neuling sei, zähle für ihn erst einmal der Klassenerhalt, hat sich Müller zum Ziel gesetzt, sich auf Bundesebene zu etablieren. Dafür muss er konstant mit Leistung überzeugen. Und wie ist die mittel- bis langfristige Planung? 50 Jahre gelten im Basketball als Altersgrenze für die Top-Schiedsrichter, 55 in Ausnahmefällen. Zeit für den Schritt Richtung ProA und Männer-Bundesliga hat Müller also noch. „Wenn es noch höher geht, würde ich die Chance nutzen“, steht für ihn fest. Und wenn nicht? „Dann bin ich stolz darauf, es so weit geschafft zu haben.“