Friedhelm Famulla (r.) und Stefan Müller verstehen sich gut. (Thorin Mentrup)

Weyhe-Lahausen. Einer Mannschaft ist es in dieser Saison gelungen, den TSV Weyhe-Lahausen zu bezwingen: dem SV Mörsen-Scharrendorf. Ausgerechnet, will man sagen: Schließlich warf das Team von Stefan Müller beim 4:3 im Kreispokal-Achtelfinale vor nicht einmal einem Monat nicht nur den Titelverteidiger aus dem Wettbewerb, sondern auch Friedhelm Famulla, der die Mörsener bis zum Ende der vergangenen Saison trainiert hatte. Der Spielplan in der Kreisliga ermöglicht dem Übungsleiter und seinen Lahausern nun die schnelle Chance zur Revanche. Am Sonntag erwarten sie die Mörsener auf eigener Anlage.

Famulla, der drei Jahre lang an der Seitenlinie des SVMS stand, macht keinen Hehl daraus, dass das Pokal-Aus schmerzt. „Gerade die Jungs hätten den Titel natürlich gerne verteidigt“, sagt er. Auch er hätte die Chance auf einen erneuten TSV-Sieg in diesem Wettbewerb allzu gern am Leben erhalten, „aber wenn ich schon ausscheide, dann gegen Mörsen“, hat er seinen Ex-Verein noch immer im Herzen. „Es waren schöne Jahre mit einer tollen Mannschaft“, sagt er rückblickend. Zu SVMS-Chef Andreas Siegmann hat er einen sehr guten Draht, mit ihm und einigen weiteren ehemaligen Weggefährten spielt er gemeinsam Doppelkopf.

Und auch zu seinem Nachfolger Stefan Müller pflegt Famulla ein freundschaftliches Verhältnis. „Aber jetzt zählt Lahausen“, macht der Trainer deutlich. Und mit dem TSV läuft es richtig gut für Famulla: Sein Team ist nach neun Spieltagen ungeschlagen und führt die Tabelle vor dem punktgleichen TuS Wagenfeld an. Die bislang bärenstarke Saison verwundert „Famu“ nicht. „Ich wusste ja, dass die Mannschaft saustark ist. Sie bringt läuferisch, spielerisch und technisch alles mit.“ Also ist der Aufstieg nur Formsache? „Wir wollen oben mitspielen“, hält er den Ball flach, zumal vor der Winterpause noch eine Serie schwieriger Spiele wartet. Dazu zählt auch das Duell mit Mörsen. „Das wird nicht einfach“, sagt Famulla, der im Vergleich zum Pokalduell beider Teams wieder auf die Stützen Jannis Berendt und Philipp Albrecht zurückgreifen kann. Mit ihrer Hilfe hofft er darauf, am Sonntag den Ex-Klub bezwingen zu können. Denn auch wenn er in gewisser Weise den Mörsenern den Pokal-Coup gegönnt hat, will er ihnen die Liga-Zähler keinesfalls überlassen: „Die Punkte sind mir deutlich, deutlich wichtiger.“