Mike Uhde zeigte bei seinem Comeback eine ganz starke Leistung. (UDO MEISSNER)

Ein schöner Saisonabschluss ist den Herren 30 des Barrier TC gelungen: In eigener Halle besiegten sie den TC Alsterquelle mit 5:1 und sicherten sich damit die Vizemeisterschaft in der Tennis-Nordliga.

„Mit dem zweiten Platz in dieser starken Gruppe sind wir sehr zufrieden. Die andere Nordliga-Gruppe war nicht so gut besetzt. Da wären wir vermutlich durchmarschiert“, bilanzierte Mannschaftsführer Erik Trümpler. Die Gäste, die mit einem Sieg an den Barriern noch hätten vorbeiziehen können, reisten nur zu dritt an, sodass ein Einzel und ein Doppel kampflos an den BTC gingen. An den Spitzenpositionen war der Gegner jedoch stark besetzt. So bekam es Mike Uhde bei seinem Comeback mit Alexander Preetz zu tun. „Mike hat ein tolles Match abgeliefert, sich sehr fit präsentiert und ist viel gelaufen. Von seinen Knieproblemen war nichts mehr zu sehen“, freute sich Trümpler. Den ersten Durchgang konnte Uhde im Tiebreak für sich entscheiden, der Rest war Formsache. An Position eins duellierte sich Florian Dill mit Sergej Khrolenkov. „Gegen einen starken Kontrahenten konnte Florian wieder einen Satz lang gut mithalten. Da kommt ihm entgegen, dass er so viele Turniere spielt. Letztlich fehlt ihm einfach noch ein Tick Erfahrung und Ruhe“, resümierte der BTC-Kapitän. Verlass war wieder auf Volker Zorn, der an Rang drei nichts anbrennen ließ. „Volker hat wieder sehr solide gespielt. Das war eine super Wintersaison von ihm“, lobte Trümpler. Da die Partie damit bereits entschieden war, trat der TC Alsterquelle nicht mehr zum einzig möglichen Doppel an.

Jetzt freuen sich die Barrier auf die Sommersaison. Als letztjähriger Vizemeister wollen sie auch dieses Mal in der Regionalliga oben mitmischen.

Vielleicht besteht aber sogar die Möglichkeit, in der Herren-30-Bundesliga zu starten. „Momentan sind Gerüchte im Umlauf, dass der STV Wilhelmshaven in diesem Sommer nicht in der Bundesliga antritt. Jetzt stellt sich die Frage, ob die Bundesliga verkleinert wird oder ob der beste Zweitplatzierte aus den Regionalligen aufrücken darf. Aber das ist sehr viel Theorie. Wir gehen davon aus, dass wir in der Regionalliga antreten werden“, erklärt der BTC-Kapitän. Eigentlich hatten die Barrier mit Ahmad Hamijou auch einen starken Neuzugang verpflichtet. „Doch leider hat er uns wieder abgesagt. Er hat einen Trainerjob in Bremerhaven angenommen, und dort muss er dann auch in der Mannschaft spielen. Das ist bitter, denn Ahmad hätte uns sicher gut getan“, erklärte Trümpler. „Aber auch so freuen wir uns auf den Sommer. Wir werden einen großen Konkurrenzkampf haben“, ist der Kapitän überzeugt.

Weitere Informationen

Barrier TC - TC Alsterquelle 5:1

Florian Dill – Sergej Khrolenkov 3:6, 5:7; Mike Uhde – Alexander Preetz 7:6, 6:1; Volker Zorn – Nils Bröring 6:2, 6:4; viertes Einzel und beide Doppel kampflos an Barrien CLE