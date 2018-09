Der JFV Weyhe-Stuhr (dunkle Trikots) bezwang Buntentor klar. (Viola Heinzen)

Weyhe. Nach zuvor drei Niederlagen in Folge haben sich die A-Juniorenfußballer des JFV Weyhe-Stuhr in der Erfolgsspur zurückgemeldet: Im Verbandsliga-Punktspiel gegen den ATS Buntentor feierte die Mannschaft von Rainer Dismer einen ungefährdeten 4:1 (2:0)-Erfolg. „Dieser Sieg ist einfach auch wichtig für den Kopf. Die Liga ist sehr ausgeglichen, da ist nach oben noch viel möglich.“

Der Coach sah eine einseitige Begegnung, die die Gastgeber letztlich klar für sich entschieden. Allerdings fiel Dismer auch auf, dass sein Team zwar einen Schritt zurück in die Spur gemacht hat, aber noch nicht wieder zu alter Stärke zurückgefunden hat. „Wir sind noch auf dem Weg dorthin“, sah er in dieser Hinsicht noch einen längeren Prozess vor seinem Team, das eine seiner schwächeren Leistungen gezeigt habe. Das Passspiel, das Laufverhalten und auch das Herausspielen der Torgelegenheiten seien ansatzweise gut bis okay gewesen, aber noch nicht auf demselben Niveau wie am Ende der Vorbereitung. Durch längerfristige Verletzungen von Schlüsselspielern wie Fynn Dismer seien allerdings auch Automatismen verloren gegangen.

Mit Buntentor hatten die Gastgeber dennoch wenig Schwierigkeiten und gingen nach knapp 20 Minuten in Führung: Auf der rechten Seite war Daud Ali nicht zu stoppen, lief auf ATS-Schlussmann Johannes Kwakye zu und legte dann quer auf den mitgelaufenen Altin Hasani, der nur noch einschieben musste (19.). Keine zehn Minuten später trug sich der Vorbereiter selbst in die Torschützenliste ein, als er zwei Gegenspieler aussteigen ließ und dann mit einem 20-Meter-Schuss genau in den Winkel traf (27.) – die beruhigende 2:0-Führung für die Gastgeber, die sich defensiv kleinere Wackler erlaubten, aber kaum einmal ernsthaft etwas anbrennen ließen. Dafür fehlte dem Gegner letztlich auch die Qualität.

Hasanis Solo

Der JFV Weyhe-Stuhr dominierte danach weiter das Geschehen. In der Schlussphase entschieden die Dismer-Schützlinge die Begegnung endgültig. Nachdem die Gäste einen Eckball nicht richtig hatten klären können, musste Jan Dahremöller nur noch zum 3:0 einschieben (80.). Nur einen Angriff später schraubte Altin Hasani das Ergebnis weiter in die Höhe. Aus dem Mittelfeld heraus startete er ein Solo, war nicht zu stoppen und schloss überlegt ab. Über diesen Treffer freute sich Dismer besonders, denn „es war wirklich eine Willensleistung“ – und damit genau das, was der Trainer von seinen Spielern in der Halbzeitpause gefordert hatte. Sie sollten Entschlossenheit zeigen. Hasani lebte diese beim vierten Tor vor. Buntentors Musa Boiro gelang nur noch Ergebniskosmetik (87.). „Der Sieg tat gut, aber wir sind noch nicht so richtig wieder im Flow“, lautete Dismers Fazit. Wo genau sein Team stehe, werde sich wohl im Bremen-Pokalspiel bei der SG Findorff an diesem Freitag so richtig zeigen.